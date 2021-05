Erneute Versuche China die Schuld am Ausbruch von Covid-19 zuzuweisen

Im vergangenen Jahr gab es immer wieder Versuche China für die weltweite Corona-Krise verantwortlich zu machen.

Jetzt gibt es erneut Erneut zahlreiche Berichte, die versuchen China die Schuld am Ausbruch von Covid-19 zuzuschreiben. Interessanterweise befindet sich auch einer dieser Berichte auf der Seite von RT Deutsch.

Im Mittelpunkt steht der folgende Artikel:

The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan?

By Nicholas Wade | May 5, 2021

https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/

Hier der Artikel von RT DE, der sich auf den Bericht von Nicholas Wade bezieht.

https://de.rt.com/nordamerika/117445-wissenschaftsjournalist-legt-nahe-sars-cov/

Hier im Contra-Magazin, eine Publikation, die der Gruppe um Jürgen Elsässer nahe steht.

https://www.contra-magazin.com/2021/05/bulletin-of-atomic-scientists-oeffnet-die-buechse-der-pandora-des-wuhan-virus-teil-2/

Aber auch der österreichische Standard berichtet:

Neue Indizien für Hypothese, dass Sars-CoV-2 im Labor entstand

https://www.derstandard.de/story/2000126579958/neue-indizien-fuer-hypothese-dass-sars-cov-2-im-labor

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related