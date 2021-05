Bundestagsabgeordner Diether Dehm zu Sputnik V – GRUNDRECHTE sind GRUNDRECHTE sind GRUNDRECHTE!

GRUNDRECHTE sind GRUNDRECHTE sind GRUNDRECHTE!

Die Priorisierung ist falsch, weil sie deutsche Bürger in zwei Klassen teilt. Und das ausschließlich bezogen auf das Impfen gegen Covid19.

Menschen haben alle die gleichen Grundrechte: ins Kino, in die Kita, ins Restaurant oder ins Theater zu gehen. Es darf hier keine zwei Klassen geben. Das kann man OHNE Impfung schaffen! MIT Impfung geht das aber auch. Ich gehe an dieses Problem völlig undogmatisch heran. Jedoch darf man hier keine Priorisierung schaffen für einen Teil der Bevölkerung: Grundrechte sind Grundrechte! Und nicht irgendwelche Gesetze.

Grundrechte kann man Menschen nicht entziehen und sie ihnen dann wieder geben. Außerdem handelt es sich schlicht um Taschenspielertricks, wenn Spahn & Co temperatur-bedingt niedriger werdende Inzidenzwerte ihren Lockdowns und Impfbemühungen zuschreiben. Das zeigt allein schon der Vergleich Deutschland / Schweiz. Hier weist die Schweiz nahezu exakt dieselben Inzidenzwerte auf wie Deutschland: ohne harten Lockdown. Und ohne Bankrotterklärung an die Eigenverantwortung oder an die Bedeutung der Immunsysteme ihrer Bürger.

Nun gehöre ich aufgrund meines Alters zur sogenannten „Priorisierungsgruppe II“, hätte mich also auch mit den von der Bundesregierung forcierten, westlichen Biontech- oder AstraZenica-Dosen impfen lassen können. Ich habe jedoch bewusst einen anderen Weg gewählt, um auf den Irrsinn der BRD-Impfpolitik aufmerksam zu machen. Die Bundesregierung und die EU verschleppen aus geopolitischen Gründen seit Monaten jede fruchtbare Zusammenarbeit mit den Entwicklern des (auch laut westlichen Studien) sehr erfolgreichen russischen Impfstoffs „Sputnik V“.

Nach meinem Besuch der russischen Feierlichkeiten des Sieges über den Faschismus am 8. Mai, ließ ich mich also am Montag in Moskau gleich mal mit Sputnik V impfen. Warum? Sollte mir tatsächlich in einer neuen deutschen Zweiklassengesellschaft der „Geimpften / Genesenen & Ungeimpften“ mit meiner russischen Impfbescheinigung der Zugang zu einem Restaurant oder Theater verwehrt werden, werde ich klagen! Denn der Gleicheitsgrundsatz im deutschen Grundgesetz ist elementar.

Übrigens: Der europäische Kleinstaat San Marino impft seit Monaten erfolgreich mit Sputnik V. Werden dessen in die EU einreisende Einwohner dann zukünftig sanktioniert?!

Dann wollen wir mal sehen, was die Richter sagen…

