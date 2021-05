Kunst gegen Drohnen – Eine Ausstellung soll die Öffentlichkeit für die anonymen Tötungsmaschinen sensibilisieren – von Kathy Kelly (progressive.org)

https://progressive.org/dispatches/art-against-drones-kelly-210511/

An der High Line, einer beliebten Touristenattraktion in New York City, steigen Besucher der Westseite von Lower Manhattan über das Straßenniveau zu einer ehemaligen Hochgüterzuglinie auf, die heute eine ruhige und architektonisch faszinierende Promenade ist. Hier genießen Wanderer eine parkähnliche Offenheit, in der sie urbane Schönheit, Kunst und das Wunder der Kameradschaft erleben können.

Ende Mai scheint eine Replik einer Predator-Drohne, die plötzlich über der Promenade der High Line in der 30th Street erscheint, die Menschen darunter zu untersuchen. Der „Blick“ auf die schlanke, weiße Skulptur von Sam Durant, genannt „Untitled (Drohne)“ in Form der Predator-Killerdrohne des US-Militärs, wird unvorhersehbar über die Menschen unter ihm schweben und sich auf ihrer fünfundzwanzig Fuß hohen Rotation drehen. hoher Stahlpfahl, dessen Richtung vom Wind geleitet wird.

Im Gegensatz zum echten Predator werden keine zwei Höllenfeuer-Raketen und keine Überwachungskamera mitgeführt. Die tödlichen Eigenschaften der Drohne sind in Durants Skulptur nicht enthalten. Trotzdem hofft er, dass dies zu Diskussionen führen wird.

„Ohne Titel (Drohne)“ soll Fragen „über den Einsatz von Drohnen, die Überwachung und gezielte Tötungen an Orten in der Ferne und in der Nähe“ animieren „, sagte Durant in einer Erklärung,“ und ob wir als Gesellschaft diesen Praktiken zustimmen und sie fortsetzen wollen . ”

Durant betrachtet Kunst als einen Ort, an dem Möglichkeiten und Alternativen erkundet werden können.

Im Jahr 2007 motivierte ein ähnlicher Wunsch, Fragen zum Fernmord zu stellen, den New Yorker Künstler Wafaa Bilal, der jetzt Professor an der Tisch Gallery der NYU ist, sich in einer Kabine einzuschließen, in der er sich für einen Monat und zu jeder Tageszeit aufhalten konnte aus der Ferne von einer Paintball-Pistole abgefeuert. Jeder im Internet, der sich dafür entschied, konnte auf ihn schießen.

Er wurde mehr als 60.000 Mal von Menschen aus 128 verschiedenen Ländern erschossen . Bilal nannte das Projekt „Domestic Tension“. In einem daraus resultierenden Buch, Shoot an Iraqi : Kunstleben und Widerstand unter der Waffe , haben Bilal und Co-Autor Kary Lydersen das bemerkenswerte Ergebnis des Projekts „Domestic Tension“ aufgezeichnet.

Zusammen mit Beschreibungen ständiger Paintball-Angriffe gegen Bilal schrieben sie über die Internet-Teilnehmer, die stattdessen mit den Kontrollen rangen, um zu verhindern, dass Bilal erschossen wird. Und sie beschrieben den Tod von Bilals Bruder Hajj, der 2004 von einer US-Luft-Boden-Rakete getötet wurde.

Bilal, der im Irak aufgewachsen war und sich mit der schrecklichen Anfälligkeit für plötzlichen Tod von Menschen im ganzen Irak auseinandersetzte, entschied sich mit dieser Ausstellung, teilweise die allgegenwärtige Angst zu erleben, plötzlich und ohne Vorwarnung aus der Ferne angegriffen zu werden. Er machte sich anfällig für Menschen, die ihm Schaden wünschen könnten.

Drei Jahre später, im Juni 2010, entwickelte Bilal das Kunstwerk „ And Counting “, in dem ein Tätowierer die Namen der wichtigsten Städte des Irak auf Bilals Rücken schrieb. Der Tätowierer platzierte dann mit seiner Nadel „Tintenpunkte, Tausende und Abertausende von ihnen – jeder von ihnen repräsentiert ein Opfer des Irak-Krieges. Die Punkte sind in der Nähe der Stadt tätowiert, in der die Person gestorben ist: rote Tinte für die amerikanischen Soldaten, ultraviolette Tinte für die irakischen Zivilisten, unsichtbar, wenn sie nicht unter Schwarzlicht gesehen werden. “

Bilal, Durant und anderen Künstlern, die uns helfen, über den US-Kolonialkrieg gegen das irakische Volk und andere Nationen nachzudenken, sollte sicherlich gedankt werden. Es ist hilfreich, die Projekte von Bilal und Durant zu vergleichen.

Die unberührte, unbeschmutzte Drohne ist möglicherweise eine passende Metapher für die US-Kriegsführung des 21. Jahrhunderts, die völlig abgelegen sein kann. Bevor Soldaten auf einer anderen Seite der Welt mit ihren eigenen Lieben zum Abendessen nach Hause fahren, können sie mutmaßliche Militante meilenweit von jedem Schlachtfeld entfernt töten. Die Menschen, die durch Drohnenangriffe ermordet wurden, fahren möglicherweise selbst eine Straße entlang, möglicherweise in Richtung ihrer Familienhäuser.

US-Techniker analysieren kilometerlange Überwachungsaufnahmen von Drohnenkameras, aber diese Überwachung gibt keine Informationen über die Personen preis, auf die ein Drohnenbetreiber abzielt.

In der Tat, wie Andrew Cockburn in der London Review of Books schrieb , „legen die Gesetze der Physik inhärente Einschränkungen der Bildqualität von entfernten Drohnen fest, die kein Geldbetrag überwinden kann. Sofern nicht aus geringer Höhe und bei klarem Wetter dargestellt, erscheinen Personen als Punkte, Autos als verschwommene Flecken. “

Auf der anderen Seite ist Bilals Erkundung zutiefst persönlich und steht für die Angst der Opfer. Bilal bemühte sich sehr, einschließlich der Schmerzen beim Tätowieren, die Menschen zu nennen, deren Punkte auf seinem Rücken erscheinen, Menschen, die getötet worden waren.

Wenn man über „Ohne Titel (Drohne)“ nachdenkt, ist es beunruhigend, sich daran zu erinnern, dass niemand in den USA die dreißig afghanischen Arbeiter nennen kann, die 2019 von einer US-Drohne getötet wurden der Ernte von Pinienkernen in der afghanischen Provinz Nangarhar. Weitere vierzig Menschen wurden verletzt. Für US-Drohnenpiloten erscheinen solche Opfer möglicherweise nur als Punkte.

In vielen Kriegsgebieten riskieren unglaublich mutige Menschenrechtsdokumentaristen ihr Leben, um die Aussagen von Menschen aufzuzeichnen, die unter kriegsbedingten Menschenrechtsverletzungen leiden, einschließlich Drohnenangriffen auf Zivilisten. Mwatana for Human Rights mit Sitz im Jemen untersucht Menschenrechtsverletzungen, die von allen Kriegsparteien im Jemen begangen wurden. In ihrem Bericht „Tod vom Himmel, ziviler Schaden durch den Einsatz tödlicher Gewalt durch die USA im Jemen“ untersuchen sie zwischen 2017 und 2019 zwölf US-Luftangriffe im Jemen, zehn davon US-Drohnenangriffe.

Dem Bericht zufolge wurden mindestens achtunddreißig jemenitische Zivilisten – neunzehn Männer, dreizehn Kinder und sechs Frauen – bei den Anschlägen getötet und sieben weitere verletzt.

Aus dem Bericht erfahren wir, welche wichtigen Rollen die getöteten Opfer als Familien- und Gemeindemitglieder spielten. Wir lesen von Familien, die nach der Ermordung von Lohnempfängern, darunter Imker, Fischer, Arbeiter und Fahrer, kein Einkommen mehr hatten. Die Schüler beschrieben einen der getöteten Männer als geliebten Lehrer. Unter den Toten befanden sich auch Studenten und Hausfrauen. Angehörige, die um den Tod der Getöteten trauern, haben immer noch Angst, das Summen einer Drohne zu hören.

Jetzt ist klar, dass die Houthis im Jemen 3D-Modelle verwenden konnten, um ihre eigenen Drohnen zu erstellen, die sie über eine Grenze abgefeuert haben und Ziele in Saudi-Arabien getroffen haben. Diese Art der Verbreitung war völlig vorhersehbar.

Die USA haben kürzlich angekündigt, den Vereinigten Arabischen Emiraten fünfzig F-35-Kampfflugzeuge, achtzehn Reaper-Drohnen sowie verschiedene Raketen, Bomben und Munition zu verkaufen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Waffen gegen ihr eigenes Volk eingesetzt und im Jemen grausame Geheimgefängnisse geführt, in denen Menschen als Menschen gefoltert und gebrochen werden. Ein Schicksal, das auf jeden jemenitischen Kritiker ihrer Macht wartet.

Die Installation einer Drohne mit Blick auf Menschen in Manhattan kann sie in die größere Diskussion einbeziehen.

Außerhalb vieler Militärstützpunkte in den USA, von denen aus Drohnen gesteuert werden, um den Tod über den Irak, Afghanistan, Jemen, Somalia, Syrien und andere Länder zu verhindern, haben Aktivisten wiederholt künstlerische Veranstaltungen durchgeführt. Im Jahr 2011 wurden auf dem Hancock Field in Syrakus 38 Aktivisten wegen eines „Die-In“ festgenommen, bei dem sie sich einfach ans Tor legten und sich mit blutigen Laken bedeckten.

Der Titel von Sam Durants Skulptur „Ohne Titel (Drohne)“ bedeutet, dass sie in gewissem Sinne offiziell namenlos ist, wie so viele Opfer der US-amerikanischen Predator-Drohnen, denen sie ähneln soll.

Menschen in vielen Teilen der Welt können sich nicht zu Wort melden. Vergleichsweise sehen wir uns keiner Folter oder dem Tod ausgesetzt, weil wir protestiert haben. Wir können die Geschichten der Menschen erzählen, die jetzt von unseren Drohnen getötet werden, oder den Himmel beobachten, wenn sie Angst vor ihnen haben.

Wir sollten diese Geschichten, diese Realitäten unseren gewählten Vertretern, Glaubensgemeinschaften, Akademikern, Medien sowie unserer Familie und unseren Freunden erzählen. Und wenn Sie jemanden in New York kennen, sagen Sie ihm, er solle nach einer Predator-Drohne in Lower Manhattan Ausschau halten. Diese vorgetäuschte Drohne könnte uns helfen, uns mit der Realität auseinanderzusetzen und einen internationalen Vorstoß zum Verbot von Killerdrohnen zu beschleunigen .

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related