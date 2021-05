Das Military Mobility Project (german-foreign-policy.com)

Newsletter –

(Eigener Bericht) – Hochrangige NATO-Militärs legen mit Blick auf die „Defender Europe“-Manöverserie neue Forderungen zur Erhöhung des Truppenverlegetempos in Europa vor – mit Unterstützung der Deutschen Bahn. Die Forderungen sind das Ergebnis eines Projektes zur „militärischen Mobilität“, das das Washingtoner Center for European Policy Analysis (CEPA) im vergangenen Jahr durchgeführt hat. In dem jetzt vorgelegten Abschlussbericht heißt es, die NATO müsse fähig sein, Streitkräfte bei Bedarf mit höchster Geschwindigkeit in Richtung Russland zu verlegen. Zentrale Szenarien entsprechen den Übungsrouten der bisherigen „Defender Europe“-Manöver. Die CEPA-Projektleitung, darunter ein früherer deutscher NATO-Spitzenfunktionär, dringt nicht nur darauf, Straßen und Brücken in Europa „für schwerere militärische Ausrüstung zu bauen“; sie verlangt auch, die „Resilienz“ der Bevölkerung zu stärken und sie auf Cyberangriffe und „Desinformation“ vorzubereiten. Zu den Teilnehmern des Projektes, die das CEPA in ein „Netzwerk“ integrieren will, zählten die Deutsche Bahn und die Süddeutsche Zeitung.

Weiterlesen

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8598/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related