Netanjahu führt Israel in einen Bürgerkrieg zwischen Juden und Palästinensern – von Louis Fishman

https://www.haaretz.com/ israel-news / .premium- netanyahu-führt-israel- in-bürgerkrieg zwischen-juden und palästinensern-1.9797672

Seit Jahren hat Netanjahu durch Illusionen, Aufstachelung, gefangene Medien, brutale Polizeiarbeit und diskriminierende Gesetze die palästinensischen Bürger Israels unterdrückt und den Boden für gewaltsame Konflikte bereitet. Und jetzt könnte es losgehen



Louis Fishman 12.05.2021

In den israelischen Medien wurde in letzter Zeit viel darüber gesprochen, ob Benjamin Netanyahu als politisches Genie oder als Versager gepriesen werden soll, der einige glückliche Pausen gewonnen hat.

Unbestritten ist jedoch sein größter jahrzehntelanger Zaubertrick: Er baut eine fast undurchlässige Blase um israelische Juden auf, um sie vor der tief verwurzelten Unterdrückung und Eskalation der Gewalt gegen die Palästinenser sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen von 1967 zu schützen und zu blenden .

Eine ganze Generation jüdischer Israelis, die im sichersten (für sie) Israel aller Zeiten aufgewachsen sind, sind ohne Kenntnis der Grünen Linie aufgewachsen. Sie hörten Geschichten über die Intifadas, aber für sie war der Konflikt „gut gepflegt“ und größtenteils außer Sicht und Verstand. Die Abraham-Abkommen mit der eifrigen, bedingungslosen Umarmung der Golfstaaten schienen zu beweisen, dass es kein „palästinensisches Problem“ mehr gab.

Was sie aus ihrer getrennten Welt nicht sehen konnten, war, dass der Konflikt für die Palästinenser niemals endete.

Aber selbst das sorgfältigste Kartenhaus fällt irgendwann zusammen, und genau das passiert jetzt. In den letzten Monaten hat sich die Wut verstärkt, diesmal nicht im Westjordanland oder im Freiluftgefängnis von Gaza, sondern direkt unter ihrer Nase unter den palästinensischen Staatsbürgern.

Der uneinnehmbare Netanjahuismus, die Arbeit eines Meisterillusionisten, ist vom Hof ​​der Al-Aqsa-Moschee bis zu Sheikh Jarrah, von Haifa bis Gaza erschütternd, und seine tatsächlichen Lebenskosten können noch nicht berechnet werden.

Netanjahu baute eine mehrdimensionale Blase für jüdische Israelis, die aus einer unterwürfigen Polizei, nationalen Medien, einer Umarmung des Neoliberalismus und der versuchten Kooption ausgewählter Politiker unter den palästinensischen Bürgern Israels aufgebaut war.

Die israelische Polizei ist in den letzten Jahren für die gewaltsame Unterdrückung jeder Gruppe bekannt geworden, die es wagt, sie herauszufordern.

Es gibt Hierarchien, die am härtesten geschlagen werden. Die aschkenasische Mittel- und Oberschicht ist historisch gesehen größtenteils von der Gewalt verschont geblieben, obwohl die wöchentlichen Anti-Netanjahu-Proteste im letzten Jahr uns gelehrt haben, dass auch sie geschlagen und gedemütigt werden können. Dies ist jedoch nichts im Vergleich dazu, wie Polizisten äthiopische Israelis, Haredim und natürlich Araber behandeln, die am härtesten getroffen werden (wenn nicht erschossen).

Seit dem Beginn des Ramadan vor fast einem Monat hat die israelische Polizei die Palästinenser in Jerusalem dazu provoziert, die Stufen am Damaskustor zu verbarrikadieren, die Schläge gegen die Demonstranten (oft solidarisch von israelischen Juden) in Sheikh Jarrah und mehr vor kurzem der erstaunliche Einsatz von Tränengas und Schockgranaten in der Al-Aqsa-Moschee. Hätte sich die reguläre Polizei und die viel brutalere Grenzpolizei zurückgezogen, wäre sie in vielen Fällen ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen.

Die jüngste Hinwendung der Polizei zur unentgeltlich gewalttätigen Unterdrückung wird von Netanyahus bestem Handlanger, Amir Ohana, Minister für öffentliche Sicherheit, voll unterstützt, der mehr als jeder andere den zunehmend autoritären Staat Netanjahus vertritt.

Aber er ist nicht allein:Im Laufe der Jahre hat Netanjahu einen Staat geschaffen, der nicht von Politikern regiert wird, sondern von einer engmaschigen politischen Mafia, die von seinem Vollstrecker MK Miki Zohar synchronisiert wird. Zusammen erzwingen die beiden zusammen mit den anderen Lakaien der gehorsamen Partei eine strikte Loyalität gegenüber Netanjahu, dem alleinigen Führer.

Dann gibt es die Medien. Es ist kein Zufall, dass Netanjahu schon früh begriff, dass er die Medien kontrollieren musste, und im Laufe der Zeit gelang es ihm ziemlich gut. Er hat es nicht geschafft, seine Spuren vollständig zu verwischen, wie die Zeugen in seinem laufenden Prozess wegen Bestechung und Korruption gezeigt haben.

Er wird beschuldigt, Medien wie die beliebte Zeitung Yediot Ahronot und die Nachrichtenseite Walla illegal beeinflusst und eingeschüchtert zu haben, um positive Berichterstattung zu erhalten.

Ironischerweise war es Netanjahus Gier und sein Wunsch nach vollständiger Kontrolle, die ihn zunichte machten. Warum riskierte er schließlich Bestechungsgelder und Drohungen, als er bereits einen großen Teil der Medien in Form der von Sheldon Adelson finanzierten Netanyahu-Werbegeschenk-Zeitung Israel Hayom „besaß“?

Es gelang ihm, „freundliche“ Analysten in privaten Fernsehsendern wie Channel 12 zu installieren, und er schob Army Radio, den beliebtesten Sender des Landes, nach rechts, nicht zuletzt dank eines Pflaumenmoderator-Jobs für einen seiner Kampfhunde. Netanjahu hat sowohl direkt als auch indirekt ein starkes Verständnis für Israels einst laute Medien gewonnen.

Und Netanjahu nutzte eines der wirksamsten Betäubungsmittel, um selbst beginnende öffentliche Besorgnis über den Kalten Krieg mit den Palästinensern zu unterdrücken: den materiellen Komfort, den die neoliberale Wirtschaft bietet.

Die starke Wirtschaft brachte so viele Baukräne nach Tel Aviv, dass sie mit Vögeln am Himmel konkurrieren. Israel ist Jahre in seiner Rolle als Start-up-Nation und zieht viele internationale Investitionen in High-Tech- und israelische Unternehmen an, die ins Ausland expandieren.

Wenn die BDS-Bewegung jemals glaubte, dass sie eine Chance hätte, wären diese Kräne die beste Widerlegung, zusammen mit einem immer stärker werdenden Schekel, der es Israelis aus allen Lebensbereichen ermöglichte, im Ausland Urlaub zu machen.

Für die meisten Palästinenser ist die Geschichte ganz anders. Ihre Energien werden notwendigerweise zu oft in einen frustrierenden, wenn nicht verzweifelten Versuch geleitet, an den Grundrechten festzuhalten oder überhaupt auf sie zuzugreifen.

In Ostjerusalem werden Palästinenser zunehmend willkürlich von jüdischen Supremacisten angegriffen, häufig von Mitgliedern von Siedlergruppen, die eine jahrzehntelange Kampagne des rechtlichen Drucks und der Räumung geführt haben. Einwohner, die Jerusalem ins Ausland verlassen, um ihre Ausbildung oder ihre wirtschaftlichen Aussichten zu fördern, verlieren häufig ihr Aufenthaltsrecht.

Sie wissen aus gelebter Erfahrung, dass es in Israel zwei Systeme gibt, eines für Juden und eines für sie (vielleicht besser beschrieben durch das Wort „Apartheid“ ).

Die Behauptungen und Slogans der Sheikh Jarrah-Demonstranten sind keine leeren Worte.Das palästinensische Ostjerusalem ist das Ziel langwieriger demografischer technischer Bemühungen, Araber herauszuziehen und Juden einzubringen. Einerseits will Israel sie nicht als Vollbürger mit gleichen Rechten, andererseits will Israel auch nicht sie sollen auch an den palästinensischen Wahlen teilnehmen. Sie stecken zwischen zwei Welten fest, nicht hier, nicht dort, obwohl sie in Jerusalem, ihrer Stadt, leben.

Die palästinensischen Staatsbürger (oder, in der Nomenklatur, die der Staat bevorzugt, israelische Araber) sind das ständige Gerede über israelische Nachrichtensendungen, die gleichzeitig ihre Stimmen ausschließen und ihnen jegliche Verbindung zum palästinensischen Volk verweigern.

Während sie unter zahlreichen Ungleichheiten leiden und vom Gesetz des jüdischen Nationalstaats endgültig als „Bürger zweiter Klasse“ herabgestuft wurden,Der Staat ist nicht in der Lage, Verantwortung für die Bekämpfung der zunehmenden Gewaltkriminalität in arabischen Städten zu übernehmen. Die Doppelmoral zwischen jüdischen und arabischen Bürgern ist groß.

Dann gibt es den Aufstieg von Mansour Abbas und seiner islamistischen Ra’am-Partei, die Netanjahu mit großer Begeisterung umwarb, in der Hoffnung, eine Regierungskoalition zu bilden.

Abbas schien für einige jüdisch-israelische Experten ein wahr gewordener Traum zu sein, und eine Zeitlang erwiderte er dies und schwor, seine palästinensische Identität beiseite zu schieben, um einer rechten Regierung beizutreten, die den Arabern einen gerechten Anteil geben würde. Abbas bekam sogar einen verzweifelten Netanjahu, der ihn aktiv zum Beitritt verleitete, nur um herauszufinden, dass die anderen Koalitionspartner von der Liste der rechtsextremen Kahanisten ihn ablehnten, weil er Araber ist.

Es besteht kein Zweifel, dass Rassismus am meisten schmerzt, wenn er von den Menschen kommt, denen Sie am nächsten stehen, und die Palästinenser in Israel haben gelernt, dass selbst der politisch am meisten sanierte Araber niedergeschlagen werden kann, und nicht unbedingt auch von einem jüdischen Oberrassistenrabbiner.

Als Jerusalem vom Köcheln in Flammen überging, sahen sie, wie die israelischen Nachrichtenmedien einen beschuldigenden Finger auf sie richteten, um daran teilzunehmen. Den „arabischen Experten“ der Medien zuzusehen, wie sie erklären, wie Palästinenser in Al-Aqsa beten und Solidarität mit „Palästinensern“ zeigen wollen, war lächerlich, wenn nicht geradezu erbärmlich.

Es waren dieselben israelischen Bürger, deren Busse nach Al-Aqsa die Polizei mitten auf der Autobahn blockierte, um sie daran zu hindern, Jerusalem zu erreichen. Es waren dieselben Araber, die in Haifa und Nazareth protestierten und von der Polizei angegriffen wurden, die auch Demonstranten in Sheikh Jarrah, Damaskustor und Al-Aqsa-Moschee angriffen. Es waren dieselben Medien, die endlos den „guten Araber“ gegen den „schlechten Araber“ porträtierten, die sie vor Gericht stellten und für schuldig befanden.

Es ist jetzt klar, dass es Netanjahu sogar gelingen könnte, das Ziel der jüngsten Verschlechterung zu erreichen: sicherzustellen, dass seine Rivalen Yair Lapid und Naftali Bennett keine Regierung bilden können, und Abbas erkennt, dass eine Eskalation zwischen Israel und Hamas abläuft Sein Beitritt zu einer Regierung ist unhaltbar.

Die tiefere Erzählung ist jedoch, dass seine schmierige Vision einer totalen Kontrolle, die auf der Dämonisierung der Palästinenser beruht, nicht für immer durch Propaganda und Unterdrückung gestützt werden kann.

Der Geist ist aus der Flasche. Wir alle sind Zeugen der Tatsache, dass Netanjahus „Normalität“ für die meisten israelischen Juden nur eine Illusion war, die sein Streben nach alleiniger Macht verhüllte. Und jetzt, da wir diese eiserne Faust sehen können, die in einen neoliberalen Traum gehüllt ist, diesen Abstieg in den Netanjahuismus, müssen wir Israelis in den Spiegel starren.

Wir müssen sehen, wirklich sehen, was für eine offensichtlich rassistische Gesellschaft wir geworden sind, in der Menschen an der Westmauer tanzen, während Palästinenser, unsere Mitbürger, die uns Kaffee servieren und unsere Kranken im Krankenhaus behandeln, ihre Wunden verbinden.

Louis Fishman ist außerordentlicher Professor am Brooklyn College, der seine Zeit zwischen der Türkei, den USA und Israel aufteilt und über türkische und israelisch-palästinensische Angelegenheiten schreibt. Sein neuestes Buch ist „Juden und Palästinenser in der späten osmanischen Ära 1908-1914“. Twitter: @Istanbultelaviv

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related