Gewalt zwischen Arabern und Juden in Israel entzündet den Gaza-Konflikt weiter

https://www.haaretz.com/ israel-news / .premium-gewalt- zwischen-arabs-und-juden-in-israel -weiter-entzünden-gaza- konflikt-1.9798140

Was als lokale Spannungen in Jerusalem begann, hat sich schnell auf überwiegend arabische und gemischte arabisch-jüdische Städte in ganz Israel



ausgeweitet , während Raketen aus Gaza herabregnen. Sam Sokol 12.05.2021

Die israelischen Verteidigungskräfte und die Hamas sind in den letzten Jahren wiederholt zusammengestoßen, aber die Die jüngste Kampfrunde scheint sich erheblich von früheren Iterationen zu unterscheiden, da sich der Konflikt auf interne Bürgerkriege zwischen Israels Arabern und Juden ausbreitet.

Die aktuellen Kämpfe begannen am Montag nach wochenlangen arabisch-jüdischen Zusammenstößen in Jerusalem wegen Spannungen auf dem Tempelberg und im Stadtteil Ost-Jerusalem von Sheikh Jarrah. Doch als die Hamas-Raketen im ganzen Land landeten, breiteten sich diese Spannungen, die zuvor weitgehend auf Jerusalem beschränkt waren, über die Hauptstadt hinaus aus.

Die Kämpfe breiteten sich zunächst auf die gemischte Innenstadt von Lod aus, 24 Kilometer östlich von Tel Aviv, wo sich etwa 200 maskierte arabische Demonstranten vor dem Rathaus versammelten, Mülleimer verbrannten und Steine ​​und Feuerwerkskörper auf die Polizei warfen.

Ein lokaler arabischer Mann, Moussa Hassouna (32), wurde erschossen und ein anderer Mann bei einer Konfrontation mit jüdischen Bewohnern mäßig verwundet, nachdem einige der arabischen Demonstranten angeblich Steine ​​auf deren Häuser geschleudert hatten. Zwei jüdische Verdächtige wurden wegen der Schießerei von der Polizei festgenommen.

Ein Video der Veranstaltung zeigte Menschen, die auf ein Auto zulaufen, eines mit einer Feuerbombe, gefolgt von Schüssen und Schreien von „Allahu akbar“.

Im nahe gelegenen Ramle setzten ein paar Dutzend Demonstranten Mülleimer und Reifen in Brand, zerstörten ein Tor um die Überholspur der Stadt und warfen einen Egged-Bus, der keine Passagiere hatte, mit Steinen. Eine Reihe von Synagogen in der Stadt wurden zerstört und ein Teil eines neuen Friedhofs in Brand gesteckt.

Die israelische Polizei stieß auch mit Demonstranten in Jaffa, Haifa, Nazareth, Kafr Kana und anderen arabischen oder gemischten Städten zusammen. Im nördlichen Dorf Kafr Manda schossen Randalierer auf der örtlichen Polizeistation ein Feuerwerk. An mehreren Stellen blockierten Demonstranten auch die örtlichen Straßen und setzten Reifen in Brand.

Hassounas Beerdigung am Dienstag brachte weitere Gewalt mit sich, als Trauernde Steine ​​auf Polizisten warfen, die versuchten, ihre Route zu blockieren, und Polizeifahrzeuge sowie einen Bus und andere Gegenstände in Brand steckten. Die Polizei reagierte mit Betäubungsgranaten und Kugeln mit Schwammspitze. Insgesamt wurden 12 Menschen bei den Zusammenstößen verletzt.

Die Situation verschlechterte sich weiter, als eine Synagoge und 30 Autos angezündet wurden und ein 56-jähriger jüdischer Mann schwer verletzt wurde, nachdem Steine ​​auf sein Auto geworfen wurden.

Dutzende Menschen haben sich vor der Notaufnahme des Shamir Medical Center südöstlich von Tel Aviv aufgeregt, nachdem einige der Verwundeten der gewalttätigen Vorfälle in Lod und Ramle aufgenommen worden waren.

Die eskalierende Gewalt veranlasste den Bürgermeister von Lod, Yair Revivo, die Situation mit dem berüchtigten Kristallnacht-Pogrom im nationalsozialistischen Deutschland von 1938 zu vergleichen. Er beschrieb die Zusammenstöße als „Intifada“ und „Bürgerkrieg“ und forderte den Einsatz der Armee in der Stadt.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besuchte Lod am Dienstagabend, nachdem er dort den Ausnahmezustand erklärt hatte, der die Kontrolle über die Stadt von den Zivilbehörden auf die Polizei übertrug. Bis Mittwochmorgen waren weitere 250 Polizisten auf den Straßen der Stadt stationiert.

„Es gab gestern wilde Unruhen von hitzköpfigen Jugendlichen, die wir nicht akzeptieren können“, sagte Netanjahu. „Unsere Richtlinie ist es, alles zu tun, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich erwarte von allen öffentlichen Führern – in erster Linie den Führern der arabischen Gemeinschaft -, dass sie diese Unruhen verurteilen und alles tun, um die Ruhe wiederherzustellen. “

Als Reaktion auf die Gewalt gab Präsident Reuven Rivlin, normalerweise ein Verfechter des arabisch-jüdischen Zusammenlebens, eine vernichtende Erklärung ab, in der er die Randalierer und die Führung der arabischen Gemeinschaft beschimpfte.

„Der Anblick des Pogroms in Lod und die Unruhen im ganzen Land durch einen aufgeregten und blutrünstigen arabischen Mob, der Menschen verletzt, Eigentum beschädigt und sogar heilige jüdische Räume angreift, ist unverzeihlich“, erklärte Rivlin.

„Das Schweigen der arabischen Führung über diese Unruhen ist beschämend, unterstützt Terrorismus und Unruhen und fördert den Bruch der Gesellschaft, in der wir leben und in der wir weiterleben werden, sobald dies alles vorbei ist“, fuhr er fort und rief an die Regierung auf , „die Randalierer mit fester Hand zu verfolgen.“

Stunden vor dem Rivlin seine Erklärung abgegeben, die so genannte Vereinigte Arabische Liste Führer Mansour Abbas für ein Ende der Gewalt am Mittwoch , die besagt, dass die Proteste in eine sehr gefährliche Richtung „bewegt wurden als Proteste der Bevölkerung haben zu Gewalt eskaliert. “

Abbas wird als Schlüsselfigur in den laufenden Gesprächen zur Bildung einer neuen Regierung angesehen, die die Regierungskoalition von Netanjahu ersetzen soll. Er nannte die Situation „eine Bedrohung für den Frieden für junge Araber“ und forderte alle auf, „verantwortungsbewusst zu handeln und sich an die Rechtsstaatlichkeit zu halten“. Er fügte hinzu: „Ich fordere unsere Führung auf, entsprechend zu handeln und alle zur Beruhigung aufzufordern nieder und schützen die öffentliche Ordnung. „

Meretz MK Esawi Freij verurteilte auch die Unruhen, twitterte, dass es „verboten ist, zu einem solchen Zeitpunkt zu schweigen“ und erklärte, dass „die Anarchie in den Straßen von Ramle, Lod und anderen Orten unsere Existenz als Gesellschaft bedroht“.

Der rechtsextreme Gesetzgeber Itamar Ben-Gvir, Vorsitzender der kahanistischen Otzma Yehudit-Partei, wurde beschuldigt, die Situation entflammt zu haben, als er sowohl Ramle als auch Lod besuchte, wo er einen Protestmarsch gegen die Unfähigkeit der Polizei führte, „mit aufständischen Banden umzugehen“ . ”

Währenddessen wurden der arabische Israelis Khalil Awad (52) und seine 16-jährige Tochter Nadine im Dorf Dhamas in der Nähe von Lod durch ein Raketenfeuer der Hamas getötet. Berichten zufolge hatten sie keinen Luftschutzbunker, weil ihr Dorf vom Staat nicht anerkannt wurde.

„Wir können nirgendwo hingehen. Wir haben hier nicht für alle einen Luftschutzbunker. Sie bauten Schutzräume für die thailändischen [Wander-] Arbeiter, aber wir durften nicht, weil wir nicht als Menschen angesehen werden “, wurde ein Verwandter, Ismail Arafat, zitiert.

Weiter südlich blockierten arabische Demonstranten am frühen Dienstagmorgen die Route 6 in der Nähe der Shoket Junction. Die Polizei sagte, sie hätten eine Frau gerettet, nachdem ihr Auto an der blockierten Kreuzung nördlich von Be’er Sheva angekommen war und Demonstranten sie gewaltsam aus ihrem Fahrzeug entfernt und in Brand gesteckt hatten. An einer anderen Kreuzung in der Nähe erzählte Avichai Marciano Haaretz, dass Dutzende junger Leute die Durchgangsstraße mit brennenden Reifen blockierten und sein Auto mit Steinen bewarfen, bevor er gerettet wurde.

Ein 18-jähriger jüdischer Mann wurde am Dienstag verwundet, als er in Be’er Sheva selbst in die Brust gestochen wurde, nicht weit von Zusammenstößen zwischen arabischen Demonstranten und der Polizei in der Nähe der Ben-Gurion-Universität des Negev entfernt. Die Polizei untersucht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Messerstich und den Konfrontationen in der Nähe.

In der nördlichen Küstenstadt Acre, in der auch eine gemischte arabische und jüdische Bevölkerung lebt, wurden eine Polizeistation und ein Restaurant in Brand gesteckt und ein nahe gelegenes Hotel musste wegen des Brandes evakuiert werden. Neunzehn Personen wurden festgenommen, als Randalierer Mülleimer in Brand setzten und Steine ​​auf Polizeiautos warfen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related