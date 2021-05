Kerala gilt vielen als Vorzeigestaat auf dem indischen Subkontinent. Seit den 1950ern bilden dort kommunistische Parteien immer wieder auch die Regierungen des Bundesstaates. Aktuell regiert Pinarayi Vijaya von der Communist Party of India.

In dem Beitrag der India Times wird berichtet, dass in Kerala, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesstaaten Indiens, kein Sauerstoffmangel besteht und auch Impfstoffe vorhanden sind. Dennoch verzeichnet Kerala ebenfalls stark angestiegene Infektionszahlen.

