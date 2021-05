Protest in Dänemark gegen Juan Guaidó – Hände weg von Venezuela!

Juan Guaidó ist in Dänemark nicht willkommen, Nein zum Putsch, Wir fordern Respekt für die venezolanische Souveränität und Nein zum Militarismus der NATO

Am Montag, dem 10. Mai, fand vor der Tür des Künstlerhauses in Kopenhagen (Skuespilshuset i København) ein Protest dänischer politischer Parteien und ziviler Organisationen statt.

Dieser Protest zielte darauf ab, die digitale Teilnahme von Juan Guaidó an einem „Seminar über Demokratie“ abzulehnen, das vom dänischen rechten Politiker Anders Fogh (der in der Vergangenheit Premierminister von Dänemark und Generalsekretär der Atlantikvertragsorganisation Nord war) organisiert wurde. NATO) und wird als Hauptverantwortlicher für die Beteiligung Dänemarks an den Kriegen in Afghanistan und im Irak bezeichnet =.

Bei der Mobilisierung wurde Guaidó als Instrument der Regierungen der USA und anderer NATO-Mitgliedstaaten zur Plünderung des Wirtschaftsvermögens der Venezolaner im Ausland und zur Destabilisierung der venezolanischen Demokratie denunziert.

Guido wurde auch beschuldigt, ein Befürworter der Wirtschaftssanktionen zu sein, die den Verlust von 88 Milliarden Dollar für Venezuela und den Tod von mindestens 40.000 Menschen aufgrund von Ursachen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsblockade des Landes verursacht haben. Darüber hinaus wurde auf ihre Verantwortung bei den versuchten Staatsstreichen, Invasionen und Verbindungen zu paramilitärischen Organisationen hingewiesen, die die Ermordung sozialer Führer sowohl in Kolumbien als auch in Venezuela organisieren. Aktionen, die in jedem Land Europas zu seiner Inhaftierung als Terrorist führen würden.

Die Demonstranten drückten auch ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Bolivarische Revolution und den von den Ländern der Bolivarischen Allianz für unser Amerika (Alba) geförderten Entkolonialisierungsprozess in Lateinamerika aus. Darüber hinaus äußerten die Teilnehmer ihre besondere Besorgnis über die Unterdrückung der Bürger in Kolumbien und die Heuchelei in Fragen der Menschenrechte und der Verteidigung der Demokratie internationaler Organisationen bei der Behandlung des venezolanischen und des venezolanischen Falls.

Die teilnehmenden Organisationen waren: Gewerkschaft der Bau-, Land- und Umweltarbeiter, Internationales Komitee der Einheitenliste; DKP, Revolutionäre Sozialisten, dänisch-kubanische Vereinigung, dänische kommunistische Partei, dänische kommunistische Jugend, Hände weg von Venezuela, Sozialisten, Salvador Allende Group, Freundschaftsvereinigung mit der Demokratischen Republik Korea, Allendist Circles und Patria Grande.

CCS City / Hans Off Venezuela / Foto Niklas Zenius Jespersen

