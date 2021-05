Atomwaffen sind jetzt illegal! Jetzt raus aus Deutschland! 2. Serie von 9 Großwerbetafeln in Berlin! Danke an Roger Waters, an World Beyond War und an alle anderen Spender! Kundgebung 15. Mai

Danke an Roger Waters, an World Beyond War und an alle anderen Spender!

Jetzt läuft die 2. Serie von 9 Großwerbetafeln in Berlin!

Atomwaffen sind jetzt illegal! Nukes are now illegal!

Jetzt raus aus Deutschland! Now get them out of Germany!

Hier am Lausitzer Platz in X-Berg

http://atomwaffen-sind-jetzt-illegal.de

Am 22. Januar 2021 trat das UN-Atomwaffenverbot in Kraft, das 2017 auf einer Konferenz der Vereinten Nationen von 122 Staaten beschlossen wurde. 86 Staaten haben den Vertrag bisher unterzeichnet und viele Staaten haben ihn ratifiziert. Der Vertrag verbietet die Entwicklung, die Produktion, den Test, den Erwerb, die Lagerung und den Transport, die Stationierung und den Einsatz von Atomwaffen sowie die Drohung mit diesen. Mit der Aufnahme des Verbotsvertrags in das Völkerrecht wird Atomwaffen die Legitimität entzogen.

In Zusammenarbeit mit dem internationalen Netzwerk World Beyond War und Roger Waters (Pink Floyd) organisieren wir eine Kampagne, um auf das Inkrafttreten des Vertrags über das Verbot von Atomwaffen am 22. Januar 2021 aufmerksam zu machen. Dazu arbeiten wir mit den unten genannten Organisationen zusammen, um Werbetafeln in der Innenstadt von Berlin anzumieten bzw. die Aktionen bekannt zu machen.



Die erste Serie von 10 Werbetafeln für den Zeitraum vom 2. 2. bis zum 11. 2. 2021 wurde bereits aufgestellt.

Die zweite Serie von 9 Werbetafeln ist seit dem 8.5. bis zum 18.5.2021 in Berlin zu sehen.

Am kommenden Samstag findet wieder eine Kundgebung statt.

In Zusammenarbeit mit Attac Berlin in der Knaakstraße Ecke Kollwitzstraße in der Nähe vom Kollwitz-Platz.









