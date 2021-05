Weltpolizei: Washington versucht, ausländische Geschäftsleute wegen Verstoßes gegen illegale US-Sanktionen inhaftieren zu lassen (The Grayzone)

Unter Verstoß gegen das Völkerrecht versuchen die USA, ausländische Geschäftsleute auszuliefern und inhaftieren, um ihre einseitigen Sanktionen zu umgehen. Zu den Zielen Washingtons zählen der venezolanische Staatsbürger Alex Saab, der nordkoreanische Mun Chol Myong und der chinesische Huawei-Manager Meng Wanzhou.

Die Vereinigten Staaten setzen Wirtschaftssanktionen als Waffe gegen Staaten ein, die einen Entwicklungsweg wählen, der von der globalen Dominanz der USA unabhängig ist. Sanktionen können in Form von Blockierungen der Finanz- und Handelstransaktionen einer Nation erfolgen, ohne dass Finanzinstitute diese verarbeiten können. Die USA können auch die Vermögenswerte eines anderen Landes einfrieren.

Washington setzt Sanktionen ein, um Regierungen zu destabilisieren, die sich weigern, sich darauf einzulassen. Sanktionen sind eine Kriegswaffe gegen Zivilisten. Richard Nixon machte dies deutlich, als der US-Präsident bei der Wahl des sozialistischen Salvador Allende in Chile im Jahr 1970 der CIA befahl, “ die Wirtschaft zum Schreien zu bringen „, „Allende daran zu hindern, an die Macht zu kommen oder ihn abzusetzen“.

Sanktionen können die Wirtschaft eines Landes zerstören, indem sie Hyperinflation und Arbeitslosigkeit verursachen und den Import von Notwendigkeiten wie Nahrungsmitteln, Medikamenten und Ausrüstung verhindern, um die Infrastruktur und die Industrie am Laufen zu halten. Sanktionen treiben die Kapitalflucht aus den Zielnationen voran, da Unternehmen und Finanzinstitute versuchen, nicht selbst verletzt zu werden. Dies hat tödliche Folgen für die Zivilbevölkerung.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind US-Sanktionen einseitige Zwangsmaßnahmen, die gegen internationales Recht verstoßen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat wiederholt alle Staaten aufgefordert, einseitige Zwangsmaßnahmen, wie sie in den USA angewendet werden, nicht anzuerkennen oder anzuwenden. Seit 1992 verurteilt sie jedes Jahr die US-Blockade Kubas; Washingtons Reaktion war, es zu verschlechtern. Die 120-köpfige Blockfreie Bewegung hat die Sanktionen gegen Venezuela verurteilt .

Dieser globale Einfluss ermöglicht es den Vereinigten Staaten, Geldtransfers selbst für die kleinste Transaktion zu blockieren und Milliarden von Dollar zu beschlagnahmen, die von Zielregierungen und Einzelpersonen gehalten werden. Durch die Kontrolle des internationalen Finanzsystems kann Washington verlangen, dass Banken im Ausland US-amerikanische Beschränkungen akzeptieren oder selbst Sanktionen verhängen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind US-Sanktionen jedoch einseitige Zwangsmaßnahmen, die gegen internationales Recht verstoßen. Die UN-Charta – an der die USA selbst maßgeblich beteiligt waren – besagt eindeutig, dass nur die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen als legal angesehen werden können. Sanktionen, die von einem Land gegen ein anderes verhängt werden, sind nicht legal.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat die Mitgliedstaaten wiederholt aufgefordert, einseitige Zwangsmaßnahmen wie die von Washington angewandten nicht anzuerkennen oder anzuwenden.

Die US-Regierung lehnt die Vereinten Nationen und ihren Sicherheitsrat jedoch weiterhin frei ab, indem sie einseitige Sanktionen gegen eine Vielzahl von Ländern verhängt, am härtesten gegen den Iran, Syrien, Kuba, Nordkorea, Sudan und Venezuela.

Die US-Sanktionen trugen zwischen 2017 und 2018 zu 40.000 Todesfällen in Venezuela sowie 2018 zum Tod von 4.000 Nordkoreanern bei, von denen die meisten Kinder und schwangere Frauen waren. In den neunziger Jahren führten Sanktionen gegen den Irak zum Tod von 880.000 Kindern unter fünf Jahren aufgrund von Unterernährung und Krankheiten.

Washington drohte sogar dreist mit der Sanktionierung von Richtern des Internationalen Strafgerichtshofs, wenn sie es wagten, US-Kriegsverbrechen in Afghanistan zu untersuchen. Der nationale Sicherheitsberater John Bolton schikanierte sie und erklärte: „Wir werden seinen Richtern und Staatsanwälten die Einreise in die Vereinigten Staaten verbieten. Wir werden ihre Gelder im US-Finanzsystem sanktionieren und sie im US-amerikanischen Strafsystem strafrechtlich verfolgen. Wir werden das Gleiche für jedes Unternehmen oder jeden Staat tun, das eine ICC-Untersuchung von Amerikanern unterstützt. “

Dies stellte sich als keine müßige Bedrohung heraus: Die Trump-Administration verhängte letztendlich Sanktionen gegen den IStGH und seine Mitarbeiter.

In den Jahren 2020 und 2021 hat die US-Regierung ihre einseitigen Zwangsmaßnahmen auf ein noch bedrohlicheres Niveau gebracht, indem sie ausländische Geschäftsleute angeklagt und versucht hat, ausländische Völker auszuliefern, die sich an das Völkerrecht halten, und nicht an das wirtschaftliche Diktat Washingtons.

Alex Saab, ein venezolanischer Staatsbürger; Mun Chol Myong, ein nordkoreanischer Geschäftsmann; und Meng Wanzhou vom chinesischen Technologieriesen Huawei wurden wegen Verstoßes gegen die rechtswidrigen Sanktionen Washingtons angeklagt – obwohl alle Nicht-US-Bürger außerhalb der USA leben und Geschäfte tätigen. Die drei werden politisch verfolgt, weil sie im Interesse ihres eigenen Landes und nicht der USA handeln.

Der venezolanische Sonderbeauftragte Alex Saab wurde verhaftet, weil er versucht hatte, Lebensmittel für das CLAP-Programm der Regierung zu kaufen

Der Fall des venezolanischen Sonderbeauftragten Alex Saab

Die Obama-Regierung begründete einseitige Sanktionen gegen Venezuela im Jahr 2015 mit der unbegründeten Behauptung, dass Venezuela „eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit“ der Vereinigten Staaten darstellt. Wie Reuters damals feststellte, „ist die Erklärung eines Landes als Bedrohung für die nationale Sicherheit der erste Schritt zum Start eines US-Sanktionsprogramms .“

Alex Saab, ein in Kolumbien geborener venezolanischer Geschäftsmann, wurde zum Sonderbeauftragten der Bolivarischen Republik Venezuela ernannt. Seine Aufgabe war es, der Regierung zu helfen, Lebensmittel für ihr Sozialprogramm CLAP zu kaufen, das geschätzten 80 Prozent der Bevölkerung Kisten mit Lebensmitteln und sanitären Einrichtungen zur Verfügung stellt, um sie unter dem wirtschaftlichen Angriff der USA am Leben zu erhalten.

Saabs Regierungsrolle bedeutet, dass er nach internationalem Recht diplomatische Immunität haben sollte. Aber Washington hat alle internationalen Protokolle ignoriert, um ihn ins Visier zu nehmen.

Saab war auf dem Weg in den Iran, um Grundnahrungsmittel, Medikamente und medizinische Ausrüstung für die Menschen in Venezuela zu beschaffen, als er am 12. Juni 2020 während eines Zwischenstopps in Kap Verde aufgrund einer US-Regierung festgenommen und tatsächlich entführt wurde Auslieferungsersuchen.

Seitdem ist Saab inhaftiert, zuerst im Gefängnis und jetzt unter Hausarrest. Er sagt, seine “ illegale Inhaftierung sei völlig politisch motiviert „.

Die US-Regierung beschuldigte Saab der „Geldwäsche“. In seinem Fall und bei den beiden anderen von den USA betroffenen Ausländern bedeutet Geldwäsche jedoch nichts anderes als internationale Handelstransaktionen, die im Allgemeinen über das von den USA kontrollierte SWIFT-Finanzsystem abgewickelt werden müssen, durch das alle Dollartransaktionen geführt werden Washingtons einseitige Sanktionen.

Aufgrund ihrer Kontrolle über das internationale Finanzsystem können die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen den Handel verhängen, den jedes Land mit Nationen unternimmt, die Washington sanktioniert oder blockiert, wie Kuba, Venezuela, Iran, Nicaragua oder Russland. „Geldwäsche“ ist die Anklage, mit der Washington seine einseitigen Zwangsmaßnahmen gegenüber dem Rest der Welt durchsetzt.

Saab erklärte in einem Interview im April mit einer kolumbianischen Nachrichtenagentur : „Ich arbeite seit 2015 daran, die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Medikamenten sowie anderen Artikeln für das Sozialprogramm (CLAP) der [venezolanischen] Regierung sicherzustellen. Seit April 2018 arbeite ich als Staatsdiener, als Sonderbeauftragter und nicht als Privatunternehmer. “

„Sieben Monate lang … vom ersten Tag meiner Entführung an haben sie mich gefoltert und unter Druck gesetzt, freiwillige Auslieferungserklärungen zu unterschreiben und falsches Zeugnis gegen meine Regierung abzulegen“, erzählte Saab. Er lehnte ab und erklärte: „Präsident Maduro hat angesichts beispielloser Sanktionen und schmutziger politischer Tricks aus den USA eine unglaubliche Führungsrolle gezeigt. Es ist mir eine Ehre, Präsident Maduro auf jede erdenkliche Weise unterstützen zu können, da er sich um das Wohlergehen der Menschen in Venezuela bemüht. “

Im Gefängnis sagte Saab, er sei 23 Stunden am Tag im Dunkeln gehalten worden und habe „auf dem Beton [Boden] gelegen“. Dies führte dazu, dass er teilweise sein Augenlicht verlor.

„Es war mir verboten, mit jemandem im Gefängnis zu sprechen, und allen anderen war es verboten, mit mir zu sprechen“, fügte Saab hinzu. „Ich habe 25 Kilo abgenommen.“

Die Schweiz untersuchte Saab wegen Vorwürfen der Geldwäsche durch Schweizer Banken. Nach einer zweijährigen Untersuchung stellten die Schweizer Gerichte ihre Untersuchung am 25. März 2021 offiziell ein und stellten fest, dass es keine Beweise dafür gab, dass Saab eine Unregelmäßigkeit begangen hatte.

Kurz nach der Schweizer Erklärung zog das US-Finanzministerium am 31. März die Sanktionen zurück, die Präsident Trump gegen eine Gruppe von Unternehmen verhängt hatte, die angeblich mit Alex Saab verbunden waren.

Während die kapverdischen Behörden die Auslieferung von Saab an die USA genehmigten, erklärte der Gerichtshof der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) seine Inhaftierung für illegal und erklärte, er könne nicht ausgeliefert werden.

Die African Bar Association entschied auch, dass der venezolanische diplomatische Gesandte nicht inhaftiert werden sollte. Trotzdem hat die US-Regierung, die die Politik der Trump-Regierung unter Präsident Joe Biden fortsetzt, gefordert, dass Kap Verde Saab bis zur Auslieferung unter Hausarrest stellt.

Der Fall des nordkoreanischen Geschäftsmannes Mun Chol Myong

Zum ersten Mal in der Geschichte wurde am 20. März 2021 ein nordkoreanischer Geschäftsmann aus Malaysia an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Mun Chol Myong wird wegen „Geldwäsche“, „Verschwörung“ und Lieferung von Waren an Nordkorea unter Verstoß gegen die USA angeklagt Recht.

Mun wurde im Mai 2019 in Malaysia festgenommen, kurz nachdem ein Bundesrichter in Washington, DC, einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Er verbrachte fast zwei Jahre damit, gegen die Auslieferung zu kämpfen, und argumentierte, sein Fall sei politisch motiviert und werde als Hebel für mögliche Atomverhandlungen zwischen den USA und Nordkorea eingesetzt.

Sein eigentliches Verbrechen bestand in den Augen der US-Regierung darin, Nordkorea auf eine Weise mit den benötigten Gütern zu versorgen, die die Sanktionen Washingtons und die von den USA angestifteten UN-Sanktionen umging. Die US-Regierungsbehörden hatten bis zum 22. März 2021 nicht angegeben, welche Waren Mun nach Nordkorea exportiert haben soll.

In einer Anklageschrift des US-Bezirksgerichts für den District of Columbia wird behauptet, Mun und seine nicht genannten „Mitverschwörer“ hätten für nordkoreanische Unternehmen, die von SWIFT ausgeschlossen waren, „Front“ -Unternehmen und Bankkonten verwendet, die unter falschen Namen registriert waren. Nach Angaben des FBI täuschte Mun US-Finanzinstitute durch die Verschleierung von Transaktionen, die Nordkorea zugute kamen, dazu, Transaktionen im Wert von mehr als 1,5 Millionen US-Dollar zu verarbeiten, die sie sonst nicht abgewickelt hätten.

Der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt der Nationalen Sicherheitsabteilung des Justizministeriums, John C. Demers, behauptete, Mun sei der erste nordkoreanische Geheimdienstmitarbeiter – und der zweite ausländische Geheimdienstmitarbeiter -, der wegen Verstoßes gegen unsere Gesetze an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden sei . ” Washington ignoriert das Völkerrecht und betrachtet nordkoreanische Diplomaten und internationale Geschäftsleute als „Geheimdienstmitarbeiter“.

Mit anderen Worten, das US-Justizministerium argumentiert offen, dass Ausländer, die noch nie in den USA waren oder dort gearbeitet haben, wegen Verstoßes gegen „unsere Gesetze“ ausgeliefert werden können.

Demers behauptete unbegründet, Muns Export von Waren nach Nordkorea sei eine nationale Sicherheitsbedrohung für das amerikanische Volk und bestand darauf: „Wir werden weiterhin die große Reichweite unserer Gesetze nutzen, um das amerikanische Volk vor Sanktionshinterziehung und anderer nationaler Sicherheit zu schützen Bedrohungen. „

In der Pressemitteilung des Justizministeriums fügte der stellvertretende Direktor der Spionageabwehrabteilung des FBI, Alan E. Kohler Jr., bedrohlich hinzu: „Wir hoffen, dass er der erste von vielen sein wird.“

Die US-Regierung hat zu Beginn des US-Krieges gegen Korea seit 1950 Sanktionen gegen Nordkorea verhängt, die einer De-facto-Blockade gleichkommen. Diese Sanktionen sollen das Land vom internationalen Handel abschneiden und seine wirtschaftliche und soziale Entwicklung lähmen.

Die Vereinigten Staaten behaupten, die heutigen Sanktionen seien wegen des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms verhängt worden, bei dem es sich um ein legales Programm handelt, das von einem Land durchgeführt wird, das von Washingtons eigenen Atomwaffen bedroht ist.

Nordkoreas Geschäftspartner in Malaysia, Kim Yu Song, verurteilte Muns Auslieferung als „unverzeihliches Verbrechen“ und erklärte, es sei das Produkt eines von den USA geführten Sanktionsprogramms, „das unseren Staat seiner Souveränität, seiner friedlichen Existenz und seiner Freiheit berauben soll Entwicklung “und„ isoliert und erstickt “die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK).

Die DVRK protestierte gegen die Auslieferung ihres Bürgers, indem sie die offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Malaysia unterbrach.

Der chinesische Huawei-Manager Meng Wanzhou wurde von Kanada verhaftet und wegen Verstoßes gegen einseitige Sanktionen an die USA ausgeliefert

Der Fall des chinesischen Huawei-Geschäftsführers Meng Wanzhou

Der berüchtigtste dieser drei Auslieferungsfälle ist der von Meng Wanzhou, Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des chinesischen Technologieriesen Huawei.

Meng wird wegen Betrugs angeklagt, weil er die britische Bank HSBC wegen irreführender Geschäfte von Huawei im Iran irregeführt hat, wodurch die Bank einseitige US-Sanktionen gegen den Iran gebrochen hat.

Am 22. August 2018 erließ ein US-Bezirksgericht in New York einen Haftbefehl gegen Meng. Kanadas RCMP verhaftete sie dann am 1. Dezember 2018 auf Ersuchen der USA in Vancouver.

Meng steht nun seit fast zweieinhalb Jahren unter Hausarrest. Die chinesische Regierung sagte, die Inhaftierung sei “ gesetzlos, grundlos und rücksichtslos und äußerst bösartig“.

Die Trump-Regierung stützte sich auf zwei Reuters-Artikel aus den Jahren 2012 und 2013 , um Huawei vorzuwerfen, einseitige US-Sanktionen gegen den Iran verletzt zu haben.

Washington verhängte kurz nach seiner Revolution von 1979 Sanktionen gegen den Iran. Die gegenwärtigen US-Sanktionen sollen eine Reaktion auf das iranische Atomwaffenprogramm sein, obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass das Land Atomwaffen entwickelt hat.

Wie im Fall Nordkorea ist es bemerkenswert, dass das einzige Land, das tatsächlich Atomwaffen gegen eine Zivilbevölkerung eingesetzt hat, andere Länder wegen angeblicher Entwicklung sanktioniert.

Alle UN-zugelassenen Zwangsmaßnahmen gegen den Iran wurden mit dem Ende internationalen Nuklearabkommen oder JCPOA, 2015, und die Internationale Atomenergiebehörde bestätigt , dass Teheran in war die Einhaltung der Deal .

Einseitige US-Sanktionen gegen den Iran wurden ohne Rechtsgrundlage verhängt, und Washingtons Rechtfertigung für die Auslieferung von Meng verstößt somit gegen das Völkerrecht , da die Sanktionen, die die Huawei-Exekutive angeblich umgangen haben soll, laut UN-Sicherheitsrat illegal sind.

In einem Artikel zur Erläuterung des Auslieferungsfalls von Meng Wanzhou lieferte der politische Analyst KJ Noh einen weiteren Kontext:

Die meisten Menschen verstehen, dass Meng nichts anderes schuldig ist als die Tochter von Ren Zeng Fei, dem Gründer von Huawei. Huawei repräsentiert als globales technologisches Kraftwerk die chinesische Macht und die technischen Fähigkeiten Chinas, die die Vereinigten Staaten unbedingt zerstören wollen . Meng wurde als Bauer entführt, als Geisel, um Druck auf Huawei und die chinesische Regierung auszuüben und Chinas Entwicklung einzudämmen. In einem Manöver, das an mittelalterliche oder koloniale Kriegsführung erinnert, haben die USA ausdrücklich angeboten, sie freizulassen, wenn China vor einem Handelsabkommen kapituliert – und damit deutlich zu machen, dass sie als Geisel gehalten wird. Dies stellt einen Verstoß gegen die Geiselkonvention der Vereinten Nationen dar .

Vor Gericht hat Mengs Verteidigung argumentiert, dass die US-Regierung Beweise absichtlich falsch angegeben und dem kanadischen Gericht Beweise vorenthalten habe. Ihre Anwälte sagen, die Trump-Administration habe sie als „Verhandlungschip“ benutzt.

Mengs Verteidigung verweigerte Washington die Zuständigkeit, eine chinesische Staatsangehörige wegen ihrer Aktivitäten außerhalb des US-amerikanischen Bodens anzuklagen. „Es gibt keine Verbindung… Keines der angeblichen Verhaltensweisen von [Meng] ist in den Vereinigten Staaten ganz oder teilweise aufgetreten. Sie hatten dort auch keine Wirkung “, erklärten ihre Anwälte .

Es ist auch höchst ungewöhnlich, dass Washington strafrechtliche Anklage wegen Verstößen gegen Sanktionen gegen eine Einzelperson und nicht gegen eine Institution erhebt. Wenn eine Führungskraft eine Unternehmenspolitik durchführt, würde man erwarten, dass Einzelpersonen nicht angeklagt werden, stattdessen würde das Unternehmen mit einer Geldstrafe belegt.

Wie der Ökonom Jeffrey Sachs feststellte :

Im Jahr 2011 zahlte JP Morgan Chase beispielsweise Geldstrafen in Höhe von 88,3 Millionen US-Dollar, weil er gegen die US-Sanktionen gegen Kuba, den Iran und den Sudan verstoßen hatte. Doch Jamie Dimon wurde nicht aus einem Flugzeug geholt und in Gewahrsam genommen. Und JP Morgan Chase war kaum allein, als er gegen US-Sanktionen verstieß. Seit 2010 zahlten die folgenden großen Finanzinstitute Geldstrafen für Verstöße gegen US-Sanktionen : Banco do Brasil, Bank of America, Bank of Guam, Bank of Moscow, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, BNP Paribas, Clearstream Banking, Commerzbank, Compass, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan Chase, Nationalbank von Abu Dhabi, Nationalbank von Pakistan, PayPal, RBS (ABN Amro), Société Générale, Toronto-Dominion Bank, Transpazifische Nationalbank (jetzt) bekannt als Beacon Business Bank), Standard Chartered und Wells Fargo. Keiner der CEOs oder CFOs dieser Sanktionsbanken wurde verhaftet und wegen dieser Verstöße in Gewahrsam genommen. In all diesen Fällen wurde das Unternehmen – und nicht ein einzelner Manager – zur Rechenschaft gezogen.

Die Wahrscheinlichkeit ist, dass Saab, Mun oder Meng einen stark politisierten Prozess erhalten, der so „fair“ ist wie der, der den Kubanern 5 oder Simon Trinidad zugefügt wurde .

Dies sind politische Fälle, die als Strafsachen getarnt sind. Das „Verbrechen“ ist die Verletzung von US-Sanktionen – nach Angaben der Vereinten Nationen illegal – durch Nicht-US-Bürger, die außerhalb der USA leben.

Die US-Regierung stellt das Völkerrecht zur Schau, indem sie diese drei Personen wegen legaler Geschäfte zwischen Nationen angeklagt, die gegen illegale US-Zwangsmaßnahmen verstoßen. Alle drei vertreten die Interessen der Regierungen, die Washington zu zerschlagen versucht, und die Inhaftierungen aller drei entsprechen der Geiselnahme.

Diese Fälle eröffnen den Vereinigten Staaten die Möglichkeit, Personen auf der Welt wegen unbegründeter Anschuldigungen wegen „organisierter Kriminalität, Geldwäsche oder Finanzierung des Terrorismus“ anzuklagen und auszuliefern, wenn sie einen vollkommen legalen internationalen Handel betreiben, gegen den die US-Regierung verstößt seine einseitigen Sanktionen.

