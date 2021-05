Unter Mitwirkung von russischem Fonds und SNA: MdB Diether Dehm in Moskau mit Sputnik V geimpft

https://snanews.de/20210510/mdb-diether-dehm-mit-sputnik-v-geimpft-2038261.html

10.5.2021



Der Bundestagsabgeordnete Diether Dehm (Die Linke) hat am Montag in einer Moskauer Klinik den Impfstoff Sputnik V erhalten. Die Impfung wurde auch unter Mitwirkung des russischen Fonds für direkte Investitionen und der Nachrichtenagentur SNA möglich.

Am Vortag hatte Dehm betont, er habe keine Angst vor dem russischen Serum. Dass Sputnik V bislang in Deutschland nicht zugelassen wurde, führte er auf politische Gründe zurück. „Mir geht es sehr gut“, sagte Dehm gut gelaunt unmittelbar nach der Impfung. „Ich möchte ein Bier trinken, dann ginge es mir besser.“

Der Politiker scherzte, hätte er von vornherein gewusst, dass man nach der Impfung drei Tage lang kein Bier trinken darf, wäre er wohl nicht gekommen.

„Ein unglaubliches Opfer, was ich für die deutsch-russische Freundschaft hier erbringe!“, so der Politiker weiter.

Zuvor hatte Dehm in einer Presseerklärung betont, er sei weder ein fanatischer Impfgegner noch -Befürworter: „Aber: Um den Druck auf die Zulassung des russischen Impfstoffs zu erhöhen, um die kommerziellen Interessen der EU-Führung an börsennotierten Impfstoffen zu enttarnen, um die Wahlfreiheit deutscher Bürger zu erhöhen und das Feld nicht nur den aktienspekulierten MRNA- Impfpatenten zu überlassen, habe ich mich heute mit Sputnik V impfen lassen.“

Sollte ihm nun nach der Impfung mit Sputnik V die „Gleichberechtigung mit Geimpften anderer, in der EU zugelassener, Stoffe beim Zutritt zu öffentlichen Institutionen verweigert werden“, werde er dagegen eine einstweilige Verfügung beantragen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related