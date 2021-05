Totgeschwiegen in den deutschen Medien: 27 Millionen tote Bürger der Sowjetunion im 2. Weltkrieg und die Feiern zum Tag des Sieges der Roten Armee über den Faschismus.

Manche Leser mögen sich wundern, warum wir derart viele Artikel, Videos und Bilder über den Sieg der Roten Sowjetarmee über den deutschen Faschismus veröffentlichen. Und so viele Berichte über das Leiden der Menschen in der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs.

Der Grund ist der Tatsache geschuldet, dass die deutschen Mainstream-Medien diese Opfer der Menschen in der Sowjetunion totschweigen wollen und zugleich auch die Feiern zum Tag des Sieges der Roten Armee über den Faschismus. Und dies gelingt ihnen auch fast ausnahmslos.

Eine Internetsuche nach Nachrichtenartikeln über den 9. Mai verlinkt zumindest auf einen durchaus positiven Artikel in der Berliner Zeitung: Warum Zehntausende am Ehrenmal in Treptow den Tag des Sieges feiern. Diese auflagenstarke Zeitung befindet sich seit 2019 im Besitz des Ehepaars Silke und Holger Friedrich. In einem „Manifest“ formulierte das Ehepaar u.a. Verständnis für Wladimir Putins Politik und formulierte eine vehemente EU-Skepsis.

Wir wollen gemäß dem Grundsatz deutscher Entspannungspolitik nach Willy Brandt und dem Postulat der Bewegung der Blockfreien eine Politik der Kooperation statt der Konfrontation fördern. Und genau deshalb fördern wir den Gedanken an eine friedliche multipolare Welt und unterstützen das chinesische Konzept einer neuen Seidenstrasse, welches auf dem Grundsatz internationaler Zusammenarbeit beruht. Und auf dem Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder.

Wir unterstützen diese Politik, die von einem überwiegenden Teil der Weltgemeinschaft unterstützt wird und in Konkurrenz steht mit einem rückwärtsgewandten Projekt des Neokolonialismus und der Konfrontation vorwiegend westlicher Staaten.



Auch wenn in diesem Bündnis einzelne Staaten eine äussert widersprüchliche Politik betreiben mögen, an deren einzelnen Aspekten Kritik durchaus auch gerechtfertigt sein kann, so ist allein die Tatsache, dass diese Staaten dem progressivem Bündnis angehören, das grundsätzlich auf friedlicher Kooperation und Nichteinmischung beruht, von alleiniger und damit von entscheidender Bedeutung.

Denn dieses tendenziell progressive Staatenbündnis, dem unter anderem auch China und Russland angehören, steht einem Netzwerk überaus aggressiver Regierungen von NATO-Staaten und ihrer Unterstützer gegenüber. Diese Staaten betreiben und unterstützen systematisch Kriege und Konflikte, oder provozieren sie. All dies geschieht sowohl direkt und militärisch als auch über die Massenmedien.

Und genau diese Massenmedien wollen den historisch so bedeutsamen Tag des Sieges der Sowjetunion über den Faschismus totschweigen.

