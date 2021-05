Die Bürgerinitiative „Ehre den Befreiern der Stadt Dresden von Krieg und Faschismus“ sowie das Deutsch-Russische Kulturinstitut in Dresden:

mehr als 150 ehemalige Sowjetbürger und deutsche Antifaschisten gedachten am

8. Mai 2021 – am Denkmal für die Befreier unserer Stadt von Krieg und Faschismus – der Toten und mahnten, den von der NATO angedrohten Krieg gegen Russland und China nicht zuzulassen.

Die Gedenkworte sprachen

Oberst a. D. der NVA Jörg-Uwe Laasch / Verband zur Pflege der Traditionen der NVA und GT der DDR,

Dr. Wolfgang Schälike, Vorsitzender des Deutsch-Russischen Kulturinstitut Dresden e. V..

Das Gedenken fand unter den Bedingungen der Pandemie statt und war gekennzeichnet von hoher Disziplin zum eigenen Schutz und in Solidarität für den Schutz der Mitbürger.

„Ewiger Ruhm den Helden

gefallen im Kampf

für die Freiheit und Souveränität

der Sowjetheimat“

