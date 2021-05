Mai 2021: Feier zum Tag des Sieges in Berlin – Sowjetisches Ehrenmal Treptower Park

https://youtu.be/XTYo8ONcoI4



9. Mai: Feier zum Tag des Sieges in Berlin – Oleg Musyka, Überlebender des Massakers von Odessa

https://youtu.be/1b3JQLoYu8s

Mayo 9, 2021 – Los homenajes por el Día de la Victoria desde Berlín – Mauro Valderrama PC Peru

https://youtu.be/EvwfRFhqmO8

