Die USA ziehen sich aus Afghanistan zurück? Nicht wirklich – von Noam Chomsky und Vijay Prashad (Counter Punch)

https://www.counterpunch.org/2021/05/07/united-states-withdraws-from-afghanistan-not-really/



Die US-Invasion in Afghanistan im Oktober 2001 war kriminell. Es war kriminell wegen der immensen Gewalt, die eingesetzt wurde, um die physische Infrastruktur Afghanistans zu zerstören und seine sozialen Bindungen aufzubrechen.

Am 11. Oktober 2001 interviewte der Journalist Anatol Lieven den afghanischen Führer Abdul Haq in Peshawar, Pakistan. Haq, der einen Teil des Widerstands gegen die Taliban anführte, bereitete sich darauf vor, unter dem Deckmantel der US-Luftangriffe nach Afghanistan zurückzukehren. Er war jedoch nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten beschlossen hatten, den Krieg zu verfolgen. „Militäraktionen allein erschweren unter den gegenwärtigen Umständen die Dinge nur – besonders wenn dieser Krieg lange dauert und viele Zivilisten getötet werden“, sagte Abdul Haq zu Lieven. Der Krieg würde 20 Jahre dauern, und mindestens 71.344 Zivilisten würden in dieser Zeit ihr Leben verlieren.

Abdul Haq sagte zu Lieven: „Das Beste wäre, wenn die USA für eine einheitliche politische Lösung arbeiten, an der alle afghanischen Gruppen beteiligt sind. Andernfalls werden tiefe Spaltungen zwischen verschiedenen Gruppen gefördert, die von verschiedenen Ländern unterstützt werden und die gesamte Region stark beeinträchtigen. “ Dies sind vorausschauende Worte, aber Haq wusste, dass niemand auf ihn hörte. „Wahrscheinlich“, sagte er zu Lieven, „haben sich die USA bereits entschieden, was zu tun ist, und alle Empfehlungen von mir werden zu spät sein.“

Nach 20 Jahren der unglaublichen Zerstörung durch diesen Krieg und nach der Entzündung der Feindseligkeit zwischen „allen afghanischen Gruppen“ sind die Vereinigten Staaten zu der genauen politischen Vorschrift von Abdul Haq zurückgekehrt: dem politischen Dialog.

Abdul Haq kehrte nach Afghanistan zurück und wurde am 26. Oktober 2001 von den Taliban getötet. Sein Rat ist veraltet. Im September 2001 waren die verschiedenen Protagonisten in Afghanistan – einschließlich der Taliban – bereit zu sprechen. Sie taten dies teilweise, weil sie befürchteten, dass die drohenden US-Kampfflugzeuge Afghanistan die Türen zur Hölle öffnen würden. Jetzt, 20 Jahre später, hat sich die Kluft zwischen den Taliban und den anderen vergrößert. Appetit auf Verhandlungen besteht einfach nicht mehr.

Bürgerkrieg

Am 14. April 2021 warnte der Sprecher des afghanischen Parlaments – Mir Rahman Rahmani – , dass sein Land am Rande eines „Bürgerkriegs“ stehe . Kabuls politische Kreise waren voller Gespräche über einen Bürgerkrieg, als sich die Vereinigten Staaten bis zum 11. September zurückziehen. Deshalb fragte Sharif Amiry von TOLOnews am 15. April während einer Pressekonferenz in der US-Botschaft in Kabul den US-Außenminister Antony Blinken über die Möglichkeit eines Bürgerkriegs. Blinken antwortete: „Ich glaube nicht, dass es, gelinde gesagt, im Interesse von irgendjemandem liegt, dass Afghanistan in einen Bürgerkrieg, in einen langen Krieg abfällt. Und selbst die Taliban haben, wie wir hören, gesagt, dass sie daran kein Interesse haben. “

Tatsächlich befindet sich Afghanistan seit der Gründung der Mudschaheddin – einschließlich Abdul Haq – seit einem halben Jahrhundert in einem Bürgerkrieg, um gegen die Regierung der Demokratischen Volkspartei Afghanistans (1978-1992) zu kämpfen. Dieser Bürgerkrieg wurde durch die Unterstützung der USA für die konservativsten und rechtsextremsten Elemente Afghanistans verschärft, Gruppen, die Teil von Al-Qaida, den Taliban und anderen islamistischen Fraktionen werden sollten. Niemals haben die Vereinigten Staaten in dieser Zeit einen Weg zum Frieden angeboten. Stattdessen hat es immer den Eifer gezeigt, die Unermesslichkeit der US-Streitkräfte zu nutzen, um das Ergebnis in Kabul zu kontrollieren.

Rückzug?

Selbst dieser Rückzug, der Ende April 2021 angekündigt wurde und am 1. Mai begann, ist nicht so eindeutig, wie es scheint. „Es ist Zeit für amerikanische Truppen, nach Hause zu kommen“, kündigte US-Präsident Joe Biden am 14. April 2021 an. Am selben Tag stellte das US-Verteidigungsministerium klar, dass 2.500 Truppen Afghanistan bis zum 11. September verlassen würden. In einem Artikel vom 14. März Die New York Times hatte festgestellt, dass die USA 3.500 Soldaten in Afghanistan haben, obwohl „öffentlich 2.500 US-Truppen im Land sein sollen“. Die Unterzählung durch das Pentagon ist Obskurantismus. Darüber hinaus wurde in einem Bericht des Amtes des stellvertretenden Verteidigungsministers für Nachhaltigkeit darauf hingewiesendass die Vereinigten Staaten in Afghanistan etwa 16.000 Auftragnehmer vor Ort haben. Sie bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, zu denen höchstwahrscheinlich auch militärische Unterstützung gehört. Keiner dieser Auftragnehmer – oder die zusätzlichen, nicht genannten 1.000 US-Truppen – ist für den Abzug vorgesehen, und das Bombardement aus der Luft – einschließlich Drohnenangriffen – wird nicht enden, und auch die Missionen der Spezialeinheiten werden kein Ende haben.

Am 21. April sagte Blinken , dass die Vereinigten Staaten der afghanischen Regierung von Ashraf Ghani fast 300 Millionen Dollar zur Verfügung stellen würden. Ghani, der – wie sein Vorgänger Hamid Karzai – oft eher ein Bürgermeister von Kabul als ein Präsident Afghanistans zu sein scheint, wird von seinen Rivalen überflügelt. Kabul ist voller Gespräche über Regierungen nach dem Rückzug, einschließlich eines Vorschlags des Hisb-e-Islami-Führers Gulbuddin Hekmatyar, eine Regierung zu bilden, die er führen würde und die die Taliban nicht einschließen würde. Die USA haben inzwischen der Idee zugestimmt, dass die Taliban eine Rolle in der Regierung spielen sollten. Es wird jetzt offen gesagt , dass die Biden-Regierung glaubt, die Taliban würden „weniger hart regieren“ als von 1996 bis 2001.

Die Vereinigten Staaten scheinen bereit zu sein, den Taliban die Rückkehr an die Macht mit zwei Einschränkungen zu ermöglichen: Erstens, dass die US-Präsenz bestehen bleibt, und zweitens, dass die Hauptkonkurrenten der Vereinigten Staaten – nämlich China und Russland – keine Rolle spielen Kabul. Im Jahr 2011 sprach US-Außenministerin Hillary Clinton in Chennai, Indien, wo sie die Schaffung einer neuen Seidenstraßeninitiative vorschlug, die Zentralasien über Afghanistan und über die Häfen Indiens verband. Ziel dieser Initiative war es, Russland von seinen Verbindungen nach Zentralasien zu trennen und die Gründung der chinesischen Gürtel- und Straßeninitiative zu verhindern, die jetzt bis in die Türkei reicht.

Stabilität ist für Afghanistan nicht in Sicht. Im Januar sprach Vladimir Norov, ehemaliger Außenminister Usbekistans und derzeitiger Generalsekretär der Shanghai Cooperation Organization (SCO), vor einem vom Islamabad Policy Research Institute organisierten Webinar . Norov sagte, dass Daesh oder ISIS seine Kämpfer von Syrien nach Nordafghanistan verlagert haben. Diese Bewegung extremistischer Kämpfer betrifft nicht nur Afghanistan, sondern auch Zentralasien und China. Im Jahr 2020 gab die Washington Post bekannt, dass das US-Militär die Taliban aus der Luft unterstützt hatte, als es Gewinne gegen ISIS-Kämpfer erzielte. Selbst wenn es ein Friedensabkommen mit den Taliban gibt, wird ISIS es destabilisieren.

Vergessene Möglichkeiten

Vergessen sind die besorgniserregenden Worte für afghanische Frauen, die die US-Invasion im Oktober 2001 legitimierten. Rasil Basu, ein Beamter der Vereinten Nationen, war von 1986 bis 1988 leitender Berater für die Entwicklung von Frauen bei der afghanischen Regierung. Die afghanische Verfassung von 1987 gewährte Frauen die gleichen Rechte, was es Frauengruppen ermöglichte, gegen patriarchalische Normen zu kämpfen und für die Gleichstellung bei der Arbeit und zu Hause zu kämpfen. Weil eine große Anzahl von Männern im Krieg gestorben war, gingen Frauen in verschiedene Berufe, sagte Basu. Die Rechte der Frauen wurden erheblich verbessert, einschließlich eines Anstiegs der Alphabetisierungsraten. All dies wurde während des US-Krieges in den letzten zwei Jahrzehnten weitgehend gelöscht.

Noch bevor sich die UdSSR 1988-89 aus Afghanistan zurückzog, sagten Männer, die jetzt um die Macht kämpfen – wie Gulbuddin Hekmatyar -, dass sie diese Gewinne rückgängig machen würden. Basu erinnerte sich an die Shabanamas , Mitteilungen, die an Frauen verteilt wurden, und warnte sie, patriarchalische Normen einzuhalten (sie übermittelte der New York Times, der Washington Post und dem Ms. Magazine, die sie alle ablehnten, eine Stellungnahme zu dieser Katastrophe). .

Afghanistans letzter kommunistischer Regierungschef – Mohammed Najibullah (1987-1992) – legte eine nationale Versöhnungspolitik vor, in der er die Rechte der Frauen ganz oben auf die Tagesordnung setzte. Es wurde von den von den USA unterstützten Islamisten abgelehnt, von denen viele heute noch Autoritätspositionen innehaben.

Aus dieser Geschichte wurden keine Lehren gezogen. Die USA werden sich „zurückziehen“, aber auch ihr Vermögen zurücklassen, um China und Russland zu schachmatt zu setzen. Diese geopolitischen Überlegungen verdunkeln jede Sorge um das afghanische Volk.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter erstellt .

Noam Chomsky ist ein legendärer Linguist, Philosoph und politischer Aktivist. Er ist Preisträger für Linguistik an der Universität von Arizona. Sein jüngstes Buch ist die Klimakrise und der Global Green New Deal: Die politische Ökonomie der Rettung des Planeten . Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Herausgeber und Journalist. Er ist Schreibkollege und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Chefredakteur von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research . Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institut für Finanzstudien der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Sein neuestes Buch ist Washington Bullets mit einer Einführung von Evo Morales Ayma.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related