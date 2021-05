Neuestes bizarres Kapitel des „Krieges gegen Drogen“: US-Spezialkräfte bilden Drogenkartell-Vollstrecker aus, die mit Vergewaltigung, Folter und Enthauptung von Opfern in Verbindung stehen (CovertAction Magazine)

https://covertactionmagazine.com/2021/04/29/latest-bizarre-chapter-of-war-on-drugs-u-s-special-forces-train-drug-cartel-enforcers-linked-to-rape-torture-and-decapitation-of-victims/

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem der am meisten gefürchteten Paramilitärs in Mexiko entwickelt. Bilder der Gruppe sind zur Standarddarstellung des großgeschriebenen mexikanischen Kartells geworden. In ihren Propagandavideos sind oft Gruppen maskierter Männer zu sehen, die sich mit genügend Kleinwaffen sträuben, um sie selbst gegen konventionelle Armeen zu beeindrucken.

In einem Interview, das im Mai 2019 im mexikanischen Telemundo-Netzwerk ausgestrahlt wurde, beschrieb ein ehemaliger CJNG-Soldat seine Erfahrungen in einem Trainingslager und behauptete, das Kartell habe US-Spezialeinheiten (SOF) eingesetzt, um ihre Rekruten auszubilden. Laut dem ehemaligen Sicario-Attentäter: Es gab Marines, es gab Navy aus den USA, es gab Delta Force, da war alles. “

Das Konto des Kartellabbrechers steht im Einklang mit jahrelangen Berichten, aus denen hervorgeht, dass die Ausbildung der US-Spezialkräfte in den Dienst der Paramilitärs in Mexiko gelangt.

Das Training der Special Forces wurde im Rahmen des Plan Mérida finanziert , was dazu führte, dass die USA mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung des Drogenkrieges bereitstellten, die meisten davon für militärische Hilfe.

Im Jahr 2019, nachdem eine US-Ex-Pat-Familie von bewaffneten Männern des Drogenkartells getötet worden war, twitterte der damalige Präsident Donald Trump, dass es jetzt „an der Zeit für Mexiko sei, mit Hilfe der Vereinigten Staaten Krieg gegen die Drogenkartelle zu führen und sie abzuwischen das Antlitz der Erde. „Das Ziel, die Kartelle zu besiegen, wird jedoch untergraben, wenn Soldaten der US-Spezialkräfte tatsächlich ihrem Feind helfen und Drogenkartelle ausbilden, die schreckliche Gräueltaten begehen.

Das bekannteste Beispiel für die Verbreitung von US-Training in die falschen Hände war Los Zetas.

Die Zetas waren Vollstrecker des Golfkartells, das Deserteure aus der mexikanischen Airborne Special Forces Group (GAFE) rekrutierte. Die GAFEs wurden 1986 als Elite-Schnellreaktionstruppe gegründet, die sich auf Aufstandsbekämpfung und unkonventionelle Kriegsführung spezialisiert hat. Sie erhielten ihre ersten Kampferfahrungen im brutalen Kampf mit der linken zapatistischen Nationalen Befreiungsarmee (EZLN) in Chiapas, als das nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) zustande kam Wirkung im Jahr 1994.

Nach Berichten von Carlos Marin setzte die Armee die GAFEs in Chiapas ein, um Paramilitärs zu schaffen und die Bevölkerung zu vertreiben, um die Unterstützung der Menschen in der Region für die EZLN zu stören, ein Ansatz zur Aufstandsbekämpfung, der später gegen das organisierte Verbrechen eingesetzt werden sollte.

In Ioan Grillos Buch El Narco beschreibt er, wie die verstümmelten Körper von Rebellen, die von den GAFES gefangen genommen wurden, mit abgeschnittenen Ohren und Nasen an einem Flussufer abgeladen wurden, eine Art spektakulärer Gewaltausstellungen, für die die Zetas später bekannt sein würden.

Einige der ursprünglichen Mitglieder der Zetas wurden Berichten zufolge von den USA an der berüchtigten School of the Americas ausgebildet, obwohl widersprüchliche Berichte darüber existieren, wer, wo und wann, wobei einige Quellen wie das FBI behaupteten, sie seien in Fort Benning ausgebildet worden , und andere wie ein ehemaliger Befehlshaber der Spezialeinheiten, der behauptet, die GAFEs seien mit den Green Berets der Armee in Fort Bragg ausgebildet worden .

In einem von WikiLeaks veröffentlichten geheimen Memo des US-Außenministeriums aus dem Jahr 2009 wurde behauptet, dass ihre eigenen unvollständigen offiziellen Aufzeichnungen ergeben hätten, dass keiner der bekannten Zetas jemals mit ihrem richtigen Namen an von den USA finanzierten Schulungsprogrammen teilgenommen habe In den USA ausgebildeter mexikanischer Militäroffizier wurde von den Zetas gewaltsam rekrutiert.

Laut Oberstleutnant Craig Deare (US-Armee, im Ruhestand), dem ehemaligen akademischen Dekan am Center for Hemispheric Defense Studies, dem intellektuellen Schwerpunkt der US-Verteidigungspolitik in Lateinamerika seit 1997, waren es wahrscheinlich mehr als 500 GAFEs in den USA trainiert mit dem 7 th Special Forces Group (SFG), die den Spitznamen „Schlangenfresser.“

Laut Deare, einem ehemaligen Befehlshaber der Spezialeinheiten mit „ einiger Sichtbarkeit “ zu diesem Thema, wurden die GAFEs in Landnavigation, Kommunikation, Waffen und Standardtraining für Spezialkräfte geschult.

Die 7 th SFG ist spezialisiert auf den Ansatz der USA mit Lateinamerika seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat: unkonventionelle Kriegsführung, Aufstandsbekämpfung und in jüngerer Zeit, Anti – Terror. Während der Reagan – Regierung in den 1980er Jahren, die 7 th SFG geschult, beraten und kämpfte mit einigen der brutalsten und repressiven speziellen Operationen und unkonventioneller Kräfte in Lateinamerika in Ländern wie Bolivien, Kolumbien, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Peru und Venezuela.

Zwischen 1996 und 1999, 3200 Soldaten , darunter mindestens 500 GAFEs, wurden Berichten zufolge durch die 7 trainieren th für die Bekämpfung der im Namen des nach dem Kalten Krieg nationalen Sicherheit der USA Agenda SFG in „counternarcotics“.

In einer oft ironischen Folge des korrumpierenden Einflusses der Kartelle wurde die Ausbildung der US-amerikanischen und mexikanischen Spezialkräfte in den Dienst einer der ältesten Drogenhandelsorganisationen Mexikos, des Golfkartells, gestellt.

1997 – im selben Jahr wie die Gründung des Zentrums für hemisphärische Verteidigungsstudien – schied Arturo Guzmán Decena, ein GAFE, besser bekannt unter dem Pseudonym „ El Zeta-uno “ (Z-1), zusammen mit anderen Mitgliedern der mexikanischen Luftstreitkräfte aus Gruppe arbeitet für Golfkartellchef Osiel Cárdenas Guillen.

Ehemalige GAFEs, die in Aufstandsbekämpfung und unkonventioneller Kriegsführung geschult und erfahren sind, bevor sie angeblich zur Bekämpfung des Drogenhandels eingesetzt werden, werden zu einer der berüchtigtsten und brutalsten Organisationen des Drogenhandels in der Geschichte: Los Zetas.

Die Fortbildung und Anwendung militärischer Taktiken durch die Zetas wurde genutzt, um die Entscheidung von Präsident Felipe Calderón (2006-2012) zu rechtfertigen, das Militär in seinem ersten Amtsmonat zur Verfolgung des Krieges gegen den Drogenhandel einzusetzen .

Die Folgen dieser Entscheidung waren für Mexiko verheerend.

Laut einem DEA-Memo von 2009 rekrutierten die Zetas auch andere in den USA ausgebildete lateinamerikanische Spezialeinheiten wie die guatemaltekischen Kaibiles. Die Kaibiles und andere Sicherheitskräfte wurden von den USA vor, während und nach dem 36-jährigen Völkermord in Guatemala in Aufstandsbekämpfung und unkonventioneller Kriegsführung geschult .

Nachdem ein von den Vereinten Nationen in Auftrag gegebener Bericht aus dem Jahr 1999 feststellte, dass die über 200.000 von der guatemaltekischen Armee getöteten und verschwundenen Menschen einen Völkermord darstellten, wurde die School of the Americas kurz vor ihrer Wiedereröffnung ein Jahr später unter einem neuen Namen geschlossen: dem Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC).

Nach Aussagen eines ehemaligen Schullehrers waren die Änderungen nur oberflächlich und ein identischer Lehrplan wurde aus denselben Bedienungsanleitungen vermittelt. Zwischen 1999 und 2010 wurden 3.555 guatemaltekische Soldaten , darunter viele Kaibiles, von den USA durch WHINSEC und andere Programme ausgebildet.

Im Training lernen die Kaibiles, ohne Gnade oder Gedanken zu töten. Berichten zufolge erhalten die Rekruten einen Welpen, um den sie sich mehrere Wochen lang kümmern und mit dem sie sich verbinden können, bevor ihnen befohlen wird, das Tier mit bloßen Händen zu töten und Blut und Fleisch zu konsumieren. Diese Methode hat sich seitdem auf die mexikanischen GAFEs ausgeweitet, die mit den Kaibiles trainieren. Wie der 7 th SFG „Schlangenfresser“ , die Kaibiles werden durch das Töten erlitten. Ihr Motto lautet: „Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame! (Wenn ich vorankomme, folge mir. Wenn ich aufhöre, dränge mich weiter. Wenn ich mich zurückziehe, töte mich! ”)

1982 massakrierten die Kaibiles 226 Menschen in dem kleinen Dorf Dos Erres. Nach Angaben der Wahrheitskommission der Vereinten Nationen und der Berichterstattung von ProPublica kamen die Kaibiles mitten in der Nacht an und beschuldigten die Bewohner, Guerilla-Sympathisanten zu sein.

Berichten zufolge wurden die kleinsten Kinder getötet, indem sie ihre Köpfe gegen Bäume und Gebäude schlugen, während ältere Kinder mit einem Hammer getötet wurden. Erwachsene wurden einzeln verhört und gefoltert und die Frauen vergewaltigt. Die Kaibiles haben Berichten zufolge auch Föten von schwangeren Frauen herausgeschnitten. Nach dem Verhör wurden die Erwachsenen hingerichtet und die Leichen in einen Brunnen geworfen.

Einige Jahre nach dem Massaker wurde Pedro Pimental Rios, einer der Kaibiles-Offiziere, der die Tötung in Dos Erres überwacht hatte, Ausbilder an der School of the Americas . 2012 wurde er aus den USA ausgeliefert und wegen seiner Beteiligung an der Gräueltat zu mehr als 6.000 Jahren Gefängnis verurteilt.

Im Jahr 1983 berichtete Raymond Bonner über eine klassifizierte Zusammenfassung eines Treffens zwischen außenpolitischen Beratern in der Reagan-Administration im April 1982 . Die Berater schlugen eine Reihe geheimer und offener Programme vor, um die sandinistische Regierung in Nicaragua einzudämmen und zu verhindern, dass revolutionäre Bewegungen nach El Salvador und Guatemala gelangen.

Einer der Vorschläge beinhaltete ein Budget von 2,5 Millionen US-Dollar für die Central Intelligence Agency (CIA) für das Waffenverbot in Guatemala.

Laut der Journalistin Leslie Gelb wurde das Waffenverbotsprogramm eher von Argentinien als direkt von den USA verwaltet. Die Argentinier und sogar das Personal des US-Geheimdienstes haben während des Völkermords in Guatemala angeblich direkt mit den paramilitärischen Todesschwadronen zusammengearbeitet. In einer Anekdote beschreibt das ehemalige Delta Force-Mitglied Stan Goff ein Gespräch mit einem Veteranen der Special Forces, der 1983 für die paramilitärische Abteilung der CIA in Guatemala arbeitete:

Der CIA-Mann begann spontan zu erzählen, wie er zwei Wochen zuvor an der Hinrichtung eines erfolgreichen Hinterhalts „im Norden“ teilgenommen hatte.

„Norden“ war in den indischen Gebieten: Quiche und Peten, wo Regierungstruppen eine Kampagne gegen die Mayas führten, die als Sympathie für linke Guerillas angesehen wurde.

Er war begeistert. „Das Beste, was ich seit Nam zu tun habe.“

Laut einem freigegebenen Memo der Defense Intelligence Agency (DIA) aus dem Jahr 1994 berichteten Geheimdienstquellen über geheime Gräber außerhalb einer guatemaltekischen Militäranlage und beschrieben, wie guatemaltekische Soldaten Gefangene „verschwinden“, indem sie sie mit einem Hubschrauber über den Ozean fliegen, bevor sie in den Tod getrieben werden, eine Technik welches auch in Argentinien verwendet wurde .

Nach dem Kalten Krieg wurden die Kaibiles umgewidmet Drogen und später Terror: die neuen größten Bedrohungen für die nationale Sicherheit der USA zu kämpfen. Von 2007 bis 2014 verdreifachte sich die Ausbildung der US-Spezialkräfte in Lateinamerika, hauptsächlich im Verantwortungsbereich des Southern Command (SOUTHCOM) des US-Verteidigungsministeriums in der Karibik, in Mittel- und Südamerika. Das US-Militär trainiert die Kaibiles bis heute.

Während das mexikanische Militär nominell einen Krieg gegen Drogenhandelsorganisationen wie die Zetas führte, entwickelte und verbreitete das US-Militär eine neue Doktrin für die Durchführung eines regionalen Krieges gegen den Terror in ganz Lateinamerika.

In einer wissenschaftlichen Arbeit aus dem Jahr 2007 wurde ein neues verteiltes Betriebsmodell für Befehl und Kontrolle (C2) für Special Operations Command in der US-amerikanischen SOUTHCOM AOR (SOCSOUTH) vorgestellt, das auf dem Ansatz des US Marine Corps (USMC) basiert. Die Autoren erkannten den USMC-Ansatz als “ besser geeignet für Aufstandsbekämpfungs- und Nichtkampfumgebungen, in denen die Ziele ambivalenter sind „. Laut den Autoren:

Bei militärischen Standardmanöveroperationen, bei denen Missionen wie „Angriff auf diese Position“ klar definiert sind, ist die [konventionelle] Definition von C2 ausreichend. In einer mehrdeutigen Umgebung, in der SOF häufig tätig ist, ist die Mission (z. B. Planen und Ausführen von [unkonventioneller Kriegsführung]) jedoch nicht so klar definiert. Infolgedessen muss ein spezieller Bediener vor Ort in der Lage sein, mit maximaler Autorität, Flexibilität und Agilität zu arbeiten, um auf unmittelbare Änderungen zu reagieren, die sich aus dynamischen Situationen ergeben. Die USMC-Definition spiegelt genau wider, wie sich die Mitarbeiter von SOCSOUTH derzeit in ihrem Einsatzgebiet C2 nähern.

Offiziere des kolumbianischen Militärs, die am United States Marine Corps Command und am Staff College der Marine Corps University studierten, erkannten schnell die Vorteile des US-Ansatzes. Laut einer wissenschaftlichen Arbeit eines kolumbianischen Majors aus dem Jahr 2008:

Die Fähigkeit des Feindes, sich in kleinen Einheiten zu zerstreuen und Guerilla-Taktiken gegen konventionelle Streitkräfte anzuwenden, zwingt die regulären Armeen, nach Änderungen in der Lehre zu suchen. Eine der Alternativen, um dem Vorteil dieses Gegners entgegenzuwirken, besteht darin, die Verwendung verteilter Operationen einzubeziehen. Distributed Operations beschreibt einen operativen Ansatz, der einen Vorteil gegenüber einem Gegner durch den bewussten Einsatz von Trennung und koordinierten, voneinander abhängigen taktischen Aktionen schafft, die durch einen verbesserten Zugang zu funktionaler Unterstützung sowie durch verbesserte Kampffähigkeiten auf der Ebene kleiner Einheiten ermöglicht werden.

[…]

Special Operations Forces sind kleine Einheiten, die bei direkten und indirekten militärischen Operationen allein oder in Kombination miteinander arbeiten und häufig Taktiken unkonventioneller Kriegsführung anwenden. Der Einsatz unkonventioneller Taktiken ist in der modernen Kriegsführung von wesentlicher Bedeutung. Der Feind wendet verschiedene Arten unkonventioneller Taktiken an, und der einzige Weg, sich einen Vorteil gegen ihn zu verschaffen, besteht darin, dasselbe zu tun.

In einer anderen wissenschaftlichen Arbeit des United States Marine Corps Command und Staff College im März 2010 arbeitet ein USMC-Offizier seine These wie folgt aus:

Die beste Unterstützung, die das Verteidigungsministerium (DoD) leisten kann, um die mexikanische Regierung bei der Stärkung ihrer Sicherheitsinstitutionen zu unterstützen, sind die Fähigkeiten der US-Spezialeinheiten.

[…]

US-Militärerfahrung in El Salvador, Kolumbien, den Philippinen, dem Irak und Afghanistan wäre für das mexikanische Militär von großem Wert. Der „Kolumbien-Plan“ […] wurde vom US-amerikanischen Südkommando ausgeführt und ist eine hervorragende Vorlage für den Aufbau von Gegenmedikamenten / Sicherheitsmaßnahmen in Mexiko. In Kolumbien wurden SOF-Mitarbeiter eingesetzt, um „Nachrichtensammlung, Aufklärung, Patrouille, Infanterietaktik und Terrorismusbekämpfung zu lehren“. Die SOF-Rolle in Kolumbien war die der Berater, und den US-Einheiten war es „verboten, an Operationen zur Aufstandsbekämpfung teilzunehmen“. Bei der Verwendung von SOF-Einheiten in Mexiko wäre höchstwahrscheinlich dieselbe Einschränkung vorhanden. Ein weiteres herausragendes Beispiel für den Einsatz von SOF in beratender Funktion fand 1981 in El Salvador statt. Der US-Kongress genehmigte den Einsatz von 55 Soldaten zur Ausbildung und Beratung der el Salvadorianischen Armee. In 5 Jahren Diese Armee wuchs von 20.000 auf 56.000 Soldaten. Eine in El Salvador eingerichtete Ausbildungsstätte sorgte dafür, dass die Polizei zu einer besseren Truppe wurde und Menschenrechtsverletzungen verringert wurden.

Nach einer E – Mail aus der privaten Intelligenz Firma Stratfor veröffentlicht von WikiLeaks , eine operativen Loslösung von 7 th SFG begann Kaibiles Ausbildung und andere Spezialeinheiten von der guatemaltekischen Polizei und Militär am 20. März 2009 in Petén. Laut der Stratfor-E-Mail:

Es wird auch berichtet, dass die Green Berets [7 th SFG] hat auch an tatsächlichem Betrieb genommen, die möglicherweise illegal , da sie nicht in den offiziellen Regeln des Engagements ist.

Die 7 – ten Gruppe Beratungsmission in Guatemala wurde auch in einer anerkannten Publikation von US Special Operations Command (SOCOM), die darauf hingewiesen , dass die guatemaltekischen SOF Einheiten zum Zeitpunkt operativer waren , die von Einsätzen auf tatsächliche Missionen zu gelegentlichen Unterbrechungen der Ausbildung geführt.

Am 27. März 2009 behaupteten guatemaltekische Sicherheitskräfte, ein Zetas-Trainingslager sei auf einer Ranch in Quiché entdeckt worden. Leider flohen alle, als die Sicherheitskräfte eintrafen und davonkamen. Einen Monat später , nach einer tödlichen Schießerei in Guatemala-Stadt, beschlagnahmten Sicherheitskräfte Tausende von Kleinwaffen, Granaten und Munition, angeblich von den Zetas. Die Waffen und Munition wurden schließlich auf das guatemaltekische Militär zurückgeführt.

Drei Monate nach dem 7 – ten Gruppen Einsatz in Guatemala, der „Matazetas“ ( „Zeta-Killer“) ihr Debüt am 19. Juni 2009 , in der Nähe von Cancún, Quintana Roo, mit einer grausigen Anzeige von fünf ausgeführt Körpern in Isolierband umwickelt zusammen mit einer Notiz, die lautete:

Wir sind die neue Gruppe „Mata Zetas“ und wir sind gegen Entführung und Erpressung und wir werden in allen Staaten gegen sie kämpfen, um ein saubereres Mexiko zu erreichen.

Getreu ihrem Wort traten die „Matazetas“ zwischen 2009 und 2011 in ganz Mexiko auf , unter anderem in Guanajuato , Veracruz , Michoacán und Guerrero .

In einer weiteren internen E-Mail von Stratfor über die mögliche Beteiligung des US Marine Force Recon (MFR) in Mexiko gab eine vertrauliche menschliche Quelle, die in der E-Mail nur als MX1 bezeichnet wurde, an, dass die US-Marines in Mexiko heimlich operativ waren.

Laut Berichten von Bill Conroy war MX1 ​​wahrscheinlich Fernando de la Mora Salcedo, ein Diplomat, der bei den mexikanischen Konsulaten in El Paso und später in Phoenix arbeitete. Das genaue Datum der E-Mail ist nicht bekannt, würde aber laut derselben Berichterstattung zwischen 2008 und 2011 liegen. Laut MX1:

Informationen über das militärische Engagement der USA in Mexiko werden nur als Informationsgrundlage bereitgestellt. Die Amerikaner haben daran festgehalten, und wir sind uns noch mehr einig. Daher kann ich bestätigen, dass Marine präsent ist, aber ich weiß nicht, ob es sich um MFR handelt.

Im Juni 2010 reisten Mitarbeiter der US-Marines und der Marine nach Manzanillo, Colima, um an der Partnerschaft zwischen Amerika und dem südlichen Austauschprogramm teilzunehmen und mit der mexikanischen Marine in Raumräumung und Nahkampf zu trainieren. Die Marines waren von Charlie Company, 3 rd Amphibious Assault Battalion, 1 st Marine Division. Die Streitkräfte der Marine wurden nicht spezifiziert.

Im Juli 2010, einen Monat nach dem Training der Partnerschaft zwischen Amerika und dem südlichen Austausch in Manzanillo, tötete die mexikanische Marine Sinaloa-Kartellchef Ignacio „Nacho“ Coronel, den „ König des Kristalls “, bei einem Überfall in Zapopan, Jalisco. Nacho Coronel war angeblich ein Multi-Tonnen-Kokainhändler, der Ladungen aus Kolumbien über den Pazifik verschiffte.

Seine Nichte Emma Coronel war mit Joaquín „El Chapo“ Guzmán verheiratet. Der Tod von Coronel Berichten zufolge das in zwei Fraktionen Guadalajara-basierte Milenio Kartell Spaltung verursacht, von denen „Los Torcidos“ /“Die Twisteds“ wurde angeblich unter Leitung von Nemesio Oceguera Cervantes, besser bekannt als ‚El Mencho.‘

Im September 2010, 40 US – Marines von Alpha Company, 2 nd Sturm Amphibie Battalion von Camp Lejeune, reiste NC Poptun, Guatemala mit dem Kaibiles zu trainieren als Teil des Subject Matter Expert Exchange (SMEE) Programms.

In einer ungewöhnlichen Abfolge von Ereignissen nach einem Vorfall, bei dem am 23. September 2011 49 Leichen in den Straßen von Boca del Rio, Veracruz, zurückgelassen wurden, erschien in einem Video eine Gruppe von fünf maskierten Männern, die angeblich die „Matazetas“ waren Tag und übernahm die Verantwortung für die Morde und entschuldigte sich bei der Öffentlichkeit.

Drei Tage später erschienen die echten „Matazetas“ in einem Video, diesmal schwer bewaffnet in der Weise, für die „CJNG“ später in ihrer Propaganda bekannt sein würde. Laut Berichten von Animal Politico :

In dieser Erklärung versichern die Killer des Kartells Jalisco Nueva Generación, dass „wir seit 2006 für die Ruhe und Sicherheit jedes einzelnen unserer Landsleute in Veracruz kämpfen“, die sie gebeten haben, jeden ihnen bekannten Zeta zu melden. aber nicht vor der Polizei, sondern nur vor der Armee und der Marine, den einzigen Unternehmen, die „bisher nicht mit ihren Geldangeboten in diesem Staat korrumpiert wurden“, während sie klarstellten, „für das, was uns entspricht, werden wir in Unser eigener Weg: Wir haben eine Vorschau gegeben, indem wir jeden der Zetas getötet haben, die wir uns schnappen. “

Der Vorfall führte in den Medien zu weit verbreiteten Spekulationen darüber, dass Mexiko das Phänomen des Paramilitarismus ähnlich wie in Kolumbien und Guatemala erleben könnte . Am 16. Oktober 2011 vertrauten anonyme Militärquellen in Kolumbien El Tiempo (englische Zusammenfassung von Insight Crime ) an, dass vier ehemalige Soldaten der kolumbianischen Spezialkräfte die Zetas ausbildeten, berieten und unterstützten.

In der Geschichte wurde auch erwähnt, dass die Dienste des ehemaligen kolumbianischen Militärs als Glückssoldaten auf der ganzen Welt gefragt waren, wie eine Geschichte aus dem Jahr 2011 in der New York Times bestätigte, in der eine „Geheimarmee“ kolumbianischer Söldner beschrieben wurde, die in den Vereinigten Arabern geschaffen wurde Emirates von Erik Prince, dem ehemaligen Navy SEAL und Gründer der privaten militärischen Vertragsfirma Blackwater.

Im Laufe der Zeit wurden „Los Torcidos“ in Jalisco, Colima und Michoacán sowie „Los Matazetas“ in Veracruz und Quintana Roo als eine Einheit anerkannt: das Cártel Jalisco Nueva Generación.

Im August 2012 berichtete Wired , dass 200 US-Marines nach Guatemala geschickt wurden, um an der Pazifikküste entlang der laufenden Operation Martillo zu patrouillieren , die am 15. Januar 2012 begann, zusätzlich zu einer Kampfmission zur Räumung der Zetas.

Die von den USA geführte Operation umfasste Militärpersonal und Strafverfolgungsbeamte aus Belize, Kanada, Kolumbien, Costa Rica, El Salvador, Frankreich, Guatemala, Honduras, den Niederlanden, Nicaragua, Panama, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

Der Krieg gegen Drogen ist jetzt viel kriegerischer. Zweihundert US-Marines sind nach Guatemala eingereist, um lokale Aktivisten des mörderischen Zeta-Drogenkartells zu jagen.

Die Marines sind jetzt im Lager, nachdem sie Anfang dieses Monats nach Guatemala entsandt wurden, und haben gerade ihren Anteil an der Operation Martillo oder Hammer „gestartet“. Diese Operation begann Anfang Januar und ist viel größer als nur das Marinekontingent. Die Marine, die Küstenwache und Bundesagenten arbeiten mit den Guatemalteken zusammen, um die Versandwege für Drogen zu blockieren.

Es ist eine große Veränderung für die US-Streitkräfte in der Region. Seit Jahren schickt das Pentagon Truppen nach Guatemala, aber diese Missionen beschränkten sich ziemlich darauf, „Soft Power“ auszuüben – lokale Soldaten auszubilden, Straßen und Schulen zu bauen. Operation Martillo ist etwas ganz anderes.

Laut einem Artikel der Marine Times, der erstmals am 7. Juli 2014 veröffentlicht wurde:

Die US-Marines arbeiten seit Generationen eng mit ihren kolumbianischen Kollegen zusammen – insbesondere in den letzten zehn Jahren – und die Kolumbianer teilen dieses Fachwissen nun mit befreundeten Nationen in ganz Amerika.

„Im Moment entwickeln wir bereits Trainingsaktivitäten mit Verbündeten wie Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras und der Dominikanischen Republik“, sagte Generalmajor Hector Pachon Cañon, der kommandierende General der kolumbianischen Marines, gegenüber der Marine Corps Times. „In diesen Ländern gibt es derzeit kolumbianische Marines, die Schulungen ausbilden, die wir von den United States Marines erhalten haben.“

Der Einfluss der US-Marines zeigt sich in allem, was die Kolumbianer tun, von ihrem Bootcamp und ihren Uniformen bis zu der Bedeutung, die sie dem Ethos und den Führungsmerkmalen der Unteroffiziere beimessen.

„Hochrangige US-Beamte in den Bereichen Staat und Verteidigung werden Ihnen sagen, dass die Mil-to-Mil-Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Kolumbien die beste ist, die sie jemals auf der Welt gesehen haben.“

General John F. Kelly, USMC, der Kommandeur von US SOUTHCOM von 2012 bis 2016, teilte offenbar dieses Gefühl. Bei einer Anhörung im Kongress am 29. April 2014 dankte General Kelly Kolumbien dafür, dass er als Stellvertreter für die Ausbildung von Personal fungiert, mit dem die USA aufgrund von Menschenrechtsverletzungen nicht zusammenarbeiten dürfen. Laut General Kelly:

„Wir konzentrieren uns nicht in gleicher Weise auf Länder, die heute sehr nahe daran sind, den Rand zu überschreiten, in dem sich Kolumbien in den 90er Jahren befand. Sie sind nur ein paar Zentimeter davon entfernt, von der Klippe zu fallen. Wir dürfen jedoch in den 80er Jahren nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten.

Das Schöne an einem Kolumbien – sie sind so gute Partner, besonders im militärischen Bereich, sie sind so gute Partner mit uns. Wenn wir sie bitten, woanders hinzugehen und die Mexikaner, die Honduraner, die Guatemalteken, die Panamaer auszubilden, werden sie es fast ohne zu fragen tun. Und sie werden es alleine tun. Sie sind so dankbar für das, was wir für sie getan haben. Und was wir für sie getan haben, war wirklich, sie 20 Jahre lang zu ermutigen, und sie haben so großartige Arbeit geleistet.

Aber deshalb ist es wichtig, dass sie gehen, weil ich – zumindest auf militärischer Seite – aufgrund von Einschränkungen, die wirklich auf vergangenen Sünden beruhen, von der Arbeit mit einigen dieser Länder ausgeschlossen bin. Und ich werde es dabei loslassen. “

Im Mai 2015 schlug eine Operation (angeblich) zur Eroberung von „El Mencho“ katastrophal fehl, als ein Hubschrauber (angeblich) von der Elite-Prätorianergarde abgeschossen wurde, die den Anführer des Kartells in der Nähe der Villa Purificación in Jalisco beschützte.

Zum Auftakt des Spektakels in Culiacán vier Jahre später mobilisierten Kräfte, die angeblich „El Mencho“ treu ergeben waren, gleichzeitig in vier Bundesstaaten, verbrannten Fahrzeuge und errichteten Blockaden mit ausgebrannten Reifen. Laut einer Kolumne in Estado Mayor über den Vorfall:

Die kriminelle Gruppe, die für die Sicherheit von Nemesio Oceguera Cervantes, dem Anführer des Kartells Jalisco Nueva Generación, verantwortlich ist, ist eine Mischung aus Söldnern unterschiedlicher Herkunft. Sie sind „staatenlos“, wie General Salvador Cienfuegos Zepeda, Verteidigungsminister, sie nannte. Sie sind verantwortlich für den Tod von acht Elitesoldaten und eines Agenten der Bundespolizei, die nach dem Absturz mit einem RPG-7-Granatwerfer eines Truppentransporthubschraubers starben. Diese Gruppe zeigte ein Ausbildungsniveau, das im Land selten anzutreffen ist und auf einer geografischen Skala, die vier Bundesstaaten abdeckte, beispiellos war. Wie war es möglich, dass mehr als hundert gleichzeitige Offensivaktionen nicht im Voraus geplant waren? Warum scheiterte der militärische Geheimdienst und der Narco richtete einen tödlichen Hinterhalt ein, der nur mit Insiderinformationen möglich war?

In den frühen Morgenstunden des 1. Mai konnte Generalmajor Miguel Gustavo González Cruz den Berichten, die er in Echtzeit erhielt, nicht glauben. Der Kommandeur der fünften Militärregion, die die Militärzonen von fünf westlichen Staaten des Landes umfasst, stand in ständiger Kommunikation mit seinem Kollegen, dem Divisionskollegen Roble Arturo Granados Gallardo, dem Chef des Nationalen Verteidigungsstabs. Ein Kommando, das als erster „Schutzring“ für Nemesio Oceguera Cervantes fungierte, den Führer der kriminellen Vereinigung, die sich Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG) nennt, hatte Kontakt mit dem Flugzeug aufgenommen, das an diesem Morgen an der Spitze der Operation stand um ihn zu fangen.

Das Outfit, das für die Eroberung von „El Mencho“ verantwortlich war, war nicht irgendeine Armeeeinheit. Es war eine Sektion von rund 40 Soldaten aus Mitgliedern der GAFE (Special Forces Aircraft Group) des Oberkommandos, die dem Special Forces Corps der mexikanischen Armee und Luftwaffe angehörte, einer Einheit, die von Brigadegeneral Miguel Ángel Aguirre Lara kommandiert wurde.

Die Elitesoldaten waren von RPG-7-Raketenwerfern vom Boden aus angegriffen worden und von Sturmgewehren aus verschiedenen Punkten angegriffen worden. Das Unterstützungsflugzeug hatte es geschafft, mehrere der Angreifer anzugreifen, aber im Laufe der Minuten hatte der „Ring“ des kriminellen Anführers es geschafft, seinen Flug abzudecken, nachdem er den Hubschrauber abgeschossen hatte, der sich in der Avantgarde befand und der die Truppen beförderte, die dies spezifizierten die Inhaftierung. Dieser Schlag würde die Operation ruinieren.

Dies war einer der Gründe, die die Generäle González Cruz, Granados Gallardo und Brigadier Aguirre Lara äußerst besorgt machten. Die Truppen hatten Kontakt mit einem Spezialkorps aufgenommen, das Oceguera Cervantes bewachte. Die Gruppe war seit einiger Zeit identifiziert worden. Es war bekannt, dass es sich um Deserteure der mexikanischen Armee handelte, die von ehemaligen guatemaltekischen Soldaten und einigen ehemaligen US-Marines unterstützt wurden ihre Dienste für die Drogenkartelle über ihre Kontakte in Mittelamerika.

Mitglieder dieser Gruppe waren diejenigen, die angeblich die sogenannten „Matazetas“ ausgebildet haben, die vor drei Jahren in Veracruz erschienene paramilitärische Körperschaft, die bekanntermaßen in Gebieten des Golfs, des Bundesstaates Mexiko und von Michoacán operiert, in denen ihre Feinde anwesend sind .

In Jalisco und Mexiko-Stadt konsultierte militärische Quellen waren sich einig, dass die Idee des Manövers, der Reaktionsfähigkeit, der Planungstechniken und des Einsatzes ausgefeilterer Waffen etwas war, von dem einige Mitglieder der Gruppe bekannt waren, dass sie auf diesen bewachten „Mencho“ vorbereitet waren.

Diejenigen, die ihn beschützen, wären Söldner der „neuesten Generation“, „Glückssoldaten“, einige mit Erfahrung in Afghanistan und im Irak, Rentner und andere Entlassene, die ihre Dienste als Prätorianergarde des Führers der CJNG anbieten , sagte eine Militärquelle in der Hauptstadt des Landes.

Diese Gruppe wurde in den letzten Tagen von den Journalisten Raymundo Riva Palacio und Salvador García Soto identifiziert , die in ihren Kolumnen die mögliche Beteiligung ehemaliger US-Marines an der Reaktionsoperation, die den Hubschrauber abschoss und acht Mitgliedern der GAFE das Leben kostete, separat aufzeichneten das Oberkommando sowie ein Bundespolizist.

Was die Bundeskräfte nicht diskutierten, war, dass die Gruppe, die „El Mencho“ bewachte, auch Geheimdienstinformationen in Echtzeit erhielt, die es ihnen ermöglichten, im Voraus zu handeln, den Gegenangriff vorzubereiten und die Flucht aus dem Gebiet der Villa Purificación, der Gemeinde Jalisco, abzuschirmen Der Hubschrauber wurde abgeschossen, sieben Tote am Tatort und mehrere Verwundete, von denen einer später in Mexiko-Stadt starb.

Viele vermuteten sofort, dass die Operation aufgrund von Lecks der Bundespolizei gescheitert war, die lange Zeit im Zusammenhang mit dem Drogenhandel stand und trotz Zweifeln an ihrer Integrität zur Teilnahme an der Operation eingeladen worden war.

Laut der Kolumne des Estado Mayor beschuldigte ein anonymer Militärbeamter den Gouverneur von Jalisco, Aristóteles Sandoval, und den Generalstaatsanwalt Luis Carlos Nájera, Informationen an die „CJNG“ weitergegeben zu haben.

Am 3. und 5. April 2018 unternahm der kolumbianische Vizepräsident Óscar Naranjo eine Reise nach Mexiko ohne große Fanfare. Die Reise war angeblich Operationen der Sinaloa und Jalisco Nueva Generación Kartelle in kolumbianischem Territorium mit dem mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft zu diskutieren.

Am 22. Mai 2018 wurde der Arbeitsminister von Jalisco, Luis Carlos Nájera, der frühere Generalstaatsanwalt während der Amtszeit von Aristóteles Sandoval, der für die gescheiterte Operation zur Eroberung von El Mencho verantwortlich gemacht wurde , von bewaffneten Männern angegriffen und bei einem gescheiterten Versuch seines Lebens verletzt. Ein Kind wurde getötet und 16 Menschen verletzt.

Der Angriff hatte viele Ähnlichkeiten mit dem gescheiterten Angriff auf Omar García Harfuch am 26. Juni 2020, und „CJNG“ soll für beide Vorfälle verantwortlich sein. Der Angriff auf Luis Carlos Nájera war die erste Aktion, die der „Grupo Élite“ zugeschrieben wurde, einer mysteriösen Einheit der CJNG-Spezialeinheiten, die aus demselben inneren Kreis besteht, der „El Mencho“ schützt.

Auf einer Pressekonferenz nach dem Angriff auf Nájera enthüllte Aristóteles Sandoval , dass „CJNG“ Kolumbianer mit militärischer und Guerillakriegsausbildung und Erfahrung rekrutierte. Sandoval beschrieb, wie die staatlichen Behörden seit etwa 2013 Kenntnis von der Anwesenheit kolumbianischer Söldner oder Soldaten in Jalisco hatten und dass diese Informationen an die Generalstaatsanwaltschaft (PGR) weitergegeben wurden. Laut Sandoval:

Wir haben der PGR vor vier Jahren davon erzählt [ungefähr 2014], wir wissen, wie das Training ist, wie die Operation ist und deshalb ist es wichtig, diese Lager zu finden, die im Allgemeinen an abgelegenen Orten wie den Bergen installiert sind.

[…]

Wir haben Berichte seit fünf Jahren, wir haben die Verbreitung dieses Kartells mit Strategie und vor allem unter Einbeziehung von Experten nicht nur aus Kolumbien, sondern auch aus anderen Teilen der Welt aufgezeigt.

Am 1. und 2. Juni 2020 hat die mexikanische Financial Intelligence Unit (UIF) in Abstimmung mit dem US-Finanzministerium mehr als 1 Milliarde USD an CJNG-Vermögenswerten in Operation Blue Agave eingefroren. Zwei Tage später erschien in den sozialen Medien ein Foto mit einem CJNG Grupo Élite-Logo mit dem berühmten Slogan des guatemaltekischen Kaibiles: Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame!

Am 17. Juli 2020 gab der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador bekannt, dass die Kontrolle über den Hafen in Manzanillo dem mexikanischen Militär übergeben werde. Später am Abend veröffentlichte „CJNG Grupo Élite“ eines der spektakulärsten Propagandavideos, die jemals von einer paramilitärischen Gruppe in Mexiko produziert wurden. Das Video zeigte einen einschüchternden Konvoi aus 22 gepanzerten und lackierten Fahrzeugen und 74 Männern, die tadellos in passenden Uniformen gekleidet waren.

Das Video wurde möglicherweise in der Nähe von Tomatlán, Jalisco, gedreht. Es wurde gemunkelt, dass eine Welle von Morden in Tomatlán Anfang 2020 mit einem Streit in Puerto Vallarta zusammenhängt, an dem mehrere kolumbianische „CJNG“ -Mitarbeiter beteiligt waren. Am 18. Juli 2020 wurden 20 Studenten aus dem Nachbarstaat Guanajuato in Puerto Vallarta , einer Partnerstadt von Tomatlán, entführt . Der Fall hatte unheimliche Ähnlichkeiten mit dem Verschwinden der 43 Ayotzinapa-Studenten in Iguala, Guerrero, im Jahr 2013.

Am 18. Dezember 2020 wurde Aristóteles Sandoval, der frühere Gouverneur von Jalisco, bei einem professionellen Treffer in Puerto Vallarta, Jalisco, von einer bewaffneten Frau ermordet . Nach Angaben des derzeitigen Generalstaatsanwalts von Jalisco haben die Mitarbeiter des Restaurants angeblich alle Spuren von Beweismitteln am Tatort entfernt und Sicherheitsvideos des Angriffs gelöscht. Der Mord wurde „CJNG“ zugeschrieben.

Autor:

Zach El Parece

Zach El Parece schreibt für Narco News .

Er kann erreicht werden unter: ElParece@protonmail.com .

