Bolsonaro behauptet, die COVID-19-Krise könne mit chinesischer „biologischer Kriegsführung“ zusammenhängen – Brasiliens Gesundheitskrise eskaliert.

Das neuartige Coronavirus könnte möglicherweise in einem chinsischem Labor entwickelt worden sein, um eine „biologische Kriegsführung“ zu starten, sagte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro in Kommentaren dieser Woche, wie AFP berichtet.

„Es ist ein neuer Virus. Niemand weiß, ob es in einem Labor geboren wurde oder weil ein Mensch ein Tier gegessen hat. Aber das Militär weiß alles über chemische, biologische und radiologische Kriegsführung. Könnten wir uns in einem neuen Krieg befinden? Ich wundere mich. Wessen BIP ist am stärksten gewachsen? “ sagte der rechte Politiker.

Bolsonaros Kommentare folgen auf Äußerungen des früheren Außenminister Ernesto Araujo gegen China, der „Maoist China“ beschuldigt hatte , Pläne für eine „Weltherrschaft“ gemacht zu habene zu seinem Rücktritt.

