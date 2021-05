Zwischen Putin und Nawalny – Sozialpatriotismus oder Wut und Frust: Richtungsstreit auf Parteitag der russischen Kommunisten – Von Reinhard Lauterbach (junge Welt)

AUSZUG:

Das Problem dieser zweiten Linie ist, dass sie die Partei in überraschende Allianzen führt, unter anderem mit der Bewegung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny und damit – nach deren inzwischen verfügtem praktischen Verbot – mit einem Bein in die Illegalität. Nicht nur, dass Raschkin in dem aufgenommenen Gespräch die Überlegung anstellte, Nawalnys Leuten Informationen über angebliche finanzielle Machenschaften des Sjuganow-Favoriten Afonin zuzuspielen, um den Mann politisch untragbar zu machen. Dahinter steckt mehr als eine Intrige auf der Führungsebene.

Auf Videos von Demonstrationen, die auf Aufrufe Nawalnys zurückgehen, sind tatsächlich immer wieder auch die roten Fahnen der KPRF zu sehen gewesen. Und Nawalny hat seinerseits in seiner Strategie des »klugen Wählens« – nämlich immer des jeweils aussichtsreichsten Kandidaten, der nicht der Regierungspartei »Einiges Russland« angehört – auch nicht ausgeschlossen, dass dies im Einzelfall Kommunisten sein könnten.

https://www.jungewelt.de/artikel/401811.zukunft-der-kprf-zwischen-putin-und-nawalny.html

