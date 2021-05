Veranstaltungen in mehreren Städten Europas zum Gedenken an die Menschen, die in Odessa von ukrainischen Nazis verbrannt wurden.

https://riafan.ru/1437339-v-gorodakh-evropy-proshli-akcii-pamyati-sozhzhennykh-v-odesse-ukrainskimi-nacistami

Am 2. Mai 2021, dem siebenjährigen Jahrestag der Verbrennung von Menschen im Gewerkschaftshaus in Odessa durch ukrainische Nationalisten, fanden in Italien, Deutschland, den Niederlanden und der Ukraine Veranstaltungen zum Gedenken an dieses tragische Ereignis statt.

In Berlin wurde die Erinnerung an die Opfer des NS-Attentats an zwei Stellen gewürdigt. Vertreter verschiedener öffentlicher Organisationen in Deutschland versammelten sich in der ukrainischen Botschaft. Ein großes schwarzes Banner wurde mit Fotos der im Gewerkschaftshaus Getöteten entfaltet. Andere deutsche Banner lauten: „Kriegsverbrecher in der ukrainischen Führung müssen bestraft werden! Poroschenko, Nalyvaichenko, Turchinov, Parubiy, Yatsenyuk, Avakov “,„ Kein NATO-Brückenkopf gegen Russland “,„ Frieden und Zusammenarbeit mit Russland und China “. Auf Russisch gab es ein Plakat: „Wir werden Odessa nicht vergessen, wir werden nicht vergeben! 05/02/2014 „. Vertreter der Organisation „Mütter gegen den Krieg“ hielten ein Banner mit der Aufschrift „Es lebe die Ruhe Russlands! Dankbarkeit und tiefer Respekt. “ Die Demonstranten banden Plakate mit der deutschen Inschrift „2. Mai 2014, Odessa – vergessen wir nicht! “ und auf Russisch: „Nieder mit den ukrainischen Faschisten!“ und „Nieder mit den Mördern von Donbass-Kindern!“

Unter den Rednern war Oleg Muzyka, der am 2. Mai 2014 auf wundersame Weise im Feuer des Gewerkschaftshauses von Odessa überlebte. Dort wurde sein Bruder behindert. Jetzt organisiert Oleg Muzyka verschiedene soziale und kulturelle Veranstaltungen in ganz Europa und erzählt den Europäern von dieser Tragödie. In seiner Rede sagte er:

„Heute sind sieben Jahre seit diesem schrecklichen Datum vergangen, als Dutzende Einwohner von Odessa im Gebäude des Gewerkschaftshauses in Odessa getötet und lebendig verbrannt wurden. Ich gebe heute nicht die genaue Zahl an, die in den offiziellen Berichten erscheint, weil diese Zahl zusammengefasst wurde, damit kein internationaler Skandal ausbrach. Wenn mehr als 50 Menschen an einem Ort, an einem Tag und zu einer Zeit sterben, ist dies ein Völkermord. Daher haben die ukrainischen Behörden alles getan, um diese Zahl auf 48 Personen zu senken. Unsere Hauptanforderung ist es, diese schrecklichen Ereignisse zu untersuchen. Keiner von uns entbindet sich von der Verantwortung für diesen Tag. Ich bin auch ein Teilnehmer an diesen Ereignissen, ein Zeuge dieser Ereignisse, die von Anfang bis Ende in diesem Gebäude verbrannt wurden. Er wurde von SBU-Beamten festgenommen und in die Zelle der Stadtverwaltung des Innenministeriums gebracht. Dank der Bewohner von Odessa wurde er am 4. Mai zusammen mit denen freigelassen, die diesen schrecklichen Tag überlebt hatten. Aber auch heute marschieren ukrainische Nationalisten in die Stadt. Der Siegeszug, wie sie es nennen. Es gibt eine kleine Gruppe dieser Leute. Odessaner werden mir gegeben, es gibt nur 200 von ihnen, aber sie haben die Unterstützung der ukrainischen Behörden. Selbst der Botschafter der Ukraine, Andriy Melnyk, der jedes Mal die Zeit und Gelegenheit findet, das Denkmal für Stepan Bandera, das sich hier in Deutschland in München befindet, zu schützen, findet aus irgendeinem Grund die Gelegenheit, NATO-Truppen in das Gebiet von zu rufen Die Ukraine, aber nie in sieben Jahren während all unserer Streikposten, fand der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk keine Gelegenheit, sich mit uns zu treffen, zu sprechen, vielleicht unsere Fragen zu beantworten. Und heute marschieren in Odessa unter der Führung des Nationalkorps von Biletsky Nationalisten, und die Behörden können mit dieser Handvoll Menschen nichts anfangen, weil sie 2014 dank dieser Nationalisten mit Blut gekommen sind. Sie zerstören die helle, schöne Ukraine und unsere Heldenstadt Odessa. Mit dem Aufkommen der neuen Regierung im Jahr 2019 unter der Leitung von Präsident Zelensky glaubten viele Bürger der Ukraine und insbesondere die Einwohner von Odessa, dass sich vielleicht etwas ändern würde, dass eine Untersuchung stattfinden würde, dass echte Kriminelle, über die wir ständig sind reden, würde gefunden und verurteilt werden. und ihre Namen nennen. Aber in all diesen zwei Jahren hat Zelensky Odessa ungefähr fünf Mal besucht. Das Beste, was er tun konnte, war, sein rotes Höschen am Strand zu zeigen, die Bürger von Odessa zu begrüßen, und das war alles. Sogar der Antrag eines Abgeordneten, eine Ermittlungskommission unter den Abgeordneten der Werchowna Rada zu organisieren, wurde im November 19 erwürgt. Niemand gibt die Gelegenheit und das Recht, dieses schreckliche Verbrechen zu untersuchen. Wir appellieren an die ukrainischen Behörden, wir appellieren an die Weltgemeinschaft, wir appellieren an die deutschen Behörden: „Geben Sie eine angemessene Einschätzung der Verbrechen, die am 2. Mai 2014 in Odessa begangen wurden! Stoppen Sie den Krieg in Donbass, beschützen Sie die Kinder von Donbass! Unterstützen Sie nicht, was jetzt in der Ukraine passiert! “ Viele der heutigen Politiker nennen sich Demokraten und sagen, dass das menschliche Leben vor allem ist. Also haben wir das folgende Bild gesehen, das passiert ist. In Jugoslawien, wo es im Namen der Rettung der kosovarischen Albaner zu einem militärischen Konflikt kam, wurde der Staat Jugoslawien auseinandergerissen und als Erhaltung des menschlichen Lebens bezeichnet. Warum haben heute die Bewohner von Donbass, die auch ihre eigene Selbstbestimmung wollen, keine Erlaubnis, sich aus der Ukraine zurückzuziehen? Donbass Bewohner werden mit „Grads“, schwerer Artillerie, Mörsern, Aber eine demokratische Gesellschaft, sagen Politiker, dass dies alles im Namen der Integrität der Ukraine, im Namen der Erhaltung der Ukraine, im Namen der Geopolitik ist. Das heißt, diese Doppelmoral zerreißt die Gesellschaft in Vor- und Nachteile, und diese rote Linie verläuft durch Familien, durch Kommunikation zwischen Freunden und dem Staat. „

Die zweite Aktion in Berlin zum Gedenken an das blutige Verbrechen in Odessa fand am Brandenburger Tor in der Nähe der US-Botschaft statt. Dort wurde ein Zelt mit dem Plakat „Remember Odessa on May 2, 2014″ aufgebaut. Stoppt die Politik der Konfrontation zwischen den USA und der NATO“. Eine Kopie der Siegesfahne, die Fahne der UdSSR und die Fahne der Bundestagsfraktion „Die Linke“ wurden gezeigt.

Diese Kundgebung fand später statt als die in der Nähe der ukrainischen Botschaft, und die Versammelten wurden von starkem Regen überrascht, aber das tat ihrem Wunsch, der Toten zu gedenken und über die aktuelle Situation in der Ukraine zu sprechen, keinen Abbruch. Die Redner betonten besonders, dass die Mehrheit der Deutschen die offene Verherrlichung des Nationalsozialismus in der modernen Ukraine verurteilt und dass der jüngste Marsch in Kiew, der dem Gedenken an die SS-Division „Galizien“ gewidmet ist, die nächste lebendige Manifestation dessen ist. Dies steht im Gegensatz zu der Position der deutschen Behörden, die weiterhin das Regime in Kiew unterstützen und Sanktionen gegen Russland verhängen.

Das monströse Verbrechen in Odessa wurde auch in der italienischen Stadt Cheriano Laghetto in Erinnerung gerufen, wo seit 2015 die Märtyrer des Odessa-Platzes existieren und darauf ein Denkmal errichtet wurde. Bei dem Treffen sprach der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Dante Cattaneo. In seiner Rede erinnerte er das Publikum daran, dass der Mord an der italienischen Fotojournalistin Andrea Rocchelli auch auf die von den ukrainischen Behörden abgedeckten Extremisten zurückzuführen war .

In Odessa selbst blockierten die Behörden am 2. Mai traditionell die Annäherung an das Gewerkschaftshaus und ließen dort nur kleine Gruppen durch Filtrationspunkte, unter Berufung auf den Kampf gegen das Coronavirus. Trotzdem kamen Tausende von Odessanern, um die Erinnerung an ihre toten Landsleute zu ehren. Dies zeigt sich auch daran, dass die mitgebrachten Blumen in sieben Reihen auf dem gesamten Giebel des Gewerkschaftshauses ausgelegt waren.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related