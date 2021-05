Corona-Tragödie in Indien wird von prominenten Querdenkern geleugnet. Videos sollen angeblich gefälscht sein. Dr. Wolfgang Wodarg und Ken Jebsen kommentieren vor dem Corona-Ausschuss die Behauptungen eines Deutschen, der aus Indien über eine komplette „Inszenierung“ berichtet.

Seit jetzt fast 2 Wochen gibt es immer wieder neue Meldungen in den Medien und den sozialen Netzwerken über dramatische Zustände in einigen Regionen Indiens. Nachdem die Corona-Krise in dem asiatischen Land zunächst einigermassen eingedämmt zu sein schien, kam es jetzt zu einem neuen Höhepunkt. Vielfach wurde berichtet, dass es insbesondere zu Engpässen bei der Sauerstoffversorgung in den Krankenhäusern kommt. Diese sind teilweise völlig überlastet und Krankenwagen müssen oft stundenlang warten, bevor sie Patienten einliefern können, bzw. sie müssen verschiedene Hospitäler anfahren. Oft versterben die Menschen dann in den Ambulanzen. Auch die Krematorien sind teilweise total überlastet.

Der Corona-Ausschuss interviewt einen Deutschen, der aus Indien berichtet und behauptet, die dortige Corona-Krise sei inszeniert und alle Videos seien gefälscht. Ken Jebsen erstmals zu Gast in der Sendung.

Der Corona-Ausschuss, gegründet von den Rechtsanwälten Dr. Reiner Füllmich, Antonia Fischer, Viviane Fischer und Dr. Justus P. Hoffmann interviewt seit Juli 2020 Kritiker der Corona-Massnahmen. Die Gäste bestreiten häufig entweder die Existenz der Corona-Erkrankung, oder verharmlosen sie massiv. Interssanterweide werden die Beiträge des Corona-Ausschusses auch regelmäßig auf den Nachdenkseiten und anderen alternativen Blogs verlinkt.

In einer der neusten Sendungen kommt jetzt Thomas Pallushek zu Wort, der eine vegane Schule in Chenai, Indien betreibt. Er behauptet, dass die Corona-Krise in Indien eine totale Inszenierung sei und dass die Videos, die wir hierzulande sehen, angeblich ausschliesslich der Angstmacherei dienen.



Es wird hier also tatsächlich ganz ernsthaft behauptet, dass Aberdutzende von Videos, publiziert von verschiedensten indischen und ausländischen Sendern, gefälscht sind. Darüberhinaus soll das offensichtlich auch auf Hunderte von Videos von Bürgern in den sozialen Netzwerken zutreffen, in denen die Lage ebenfalls bewußt inszeniert worden sein müsste. Die Videos zeigen häufig Szenen mit um Atem ringenden Menschen in Indien.



Auch die Hilfsleistungen zahlreicher Regierungen, darunter auch China und Russland würden daher nach dieser Theorie einem solchen Szenario zuzuordnen sein. Eine abenteuerliche gedankliche Konstruktion. Für diejenigen, die dieser Theorie anhängen, spricht all dies jedoch für ihre Version von der Wahrheit, weil ja auch die USA, Großbritannien und Deutschland „Hilfe“ leisten.

Nachfolgend der Link zum Video. (Nur zu Dokumentationszwecken!)

Start der Aussagen von Thomas Pallushek im Video bei Stunde 2.06.50

LINK HIER

Im Corona-Ausschuss tritt übrigens häufig auch Dr. Wodarg au und so auch in diesem Video. Der ehemalige Lungenarzt berichtet bereits seit dem Frühjahr 2020 über den angeblich völligen Unsinn der Coronamassnahmen, über Angstmache und Theater aus China. Sinngemäß erklärte er in einem Interview, er habe sofort zu Beginn gesehen, dass es sich um eine Inszenierung gehandelt habe, als er gesehen habe, wie sich die Chinesen in den Krankenhäusern in Wuhan verkleidet hätten. Er erklärte ausserdem, dass die Corona-Krise sofort dann ein Ende finden würde, wenn man aufhört zu testen.

Hier die Ergebnisse eine Youtube-Suche für die vergangenen Woche mit dem Suchbegriff: India Covid Hospital



Laut Berichten aus Indien waren übrigends bereits im Dezember 2020 über 700 Ärzte an Covid-19 verstorben. Hier zum Bericht.



Immer wieder gibt es auch Berichte über die Rolle von Bill Gates und seiner Stiftung in Indien. Bill Gates ist Berichten zufolge mit Narendra Modi, dem Premierminister Indiens befreundet. Dies wird von Vertretern der Querdenken-Bewegung immer wieder als Beweis dafür angeführt, dass es sich um eine weltweite Verschwörung handelt. Selbstverständlich soll die Rolle von Bill Gates hier nicht schöngeredet werden, nur daraus den Fakt einer weltumspannenden Verschwörung zu konstruieren ist völlig abwegig.

Als weitere Indizien für eine angebliche Inszenierung werden einige wenige Bilder und Videos angeführt, die Szenen zeigen, die nachweislich aus anderen Zusammenhängen stammen. Nur werden die tausendfach verbreiteten Fotos und Videos vom tatsächlichen Geschehen aus den indischen Krankenhäusern, Krematorien und von den Menschen, die um Luft ringen, nicht zur Kenntnis genommen.



In anderen Videos des Corona-Ausschusses kommen auch immer wieder internationale „Zeugen“ zu Wort. Sogibt es Aussagen aus Israel , die die dortige Impfkampagne ernsthaft mit der Vernichtungskampagne in „Auschwitz“ vergleichen. Insbesondere diese Aussagen werden auf abenteuerliche Weise dahingehend interpretiert, dass man gegen eine weltweite faschistische Machtübernahme ankämpfe. Dieses Motiv wird auch immer wieder auf den zahlreichen Kundgebungen der Querdenker in Deutschland ins Feld geführt.



Tatsächlich muss man feststellen, dass die Köpfe der Bewegung, so heterogen die Bewegung auch sein mag, doch fast durchweg die folgenden Charakteristika vereint. Man konstruiert eine Theorie, wonach es sich bei den Massnahmen gegen Covid-19 um eine weltweite Kampagne handelt, mitgetragen von den meisten Regierungen, einschliesslich der chinesischen kommunistischen Regierung. Einige gegen sogar soweit von einer maßgeblichen Rolle der Regierung in Peking zu sprechen.



Vorab hört man dies, von Heiko Schrang und der mit ihm liierten Falun Gong Sekte und deren Sprachrohr Epoch Times. Aber auch Attila Hildman, der vegane Koch spricht diese Theorien an. Er geht sogar so weit zu behaupten, dass Angela Merkel eine kommunistische Agentin sei, die eine Diktatur im Stil Chinas errichten will. Die beiden prominent auftretenden Querdenler Samuel Eckert und Bodo Schiffmannsind mit Hildmann solidarisch.



In verschiedenen Nuancen wird überdies den Mund-Nasen Bedeckungen die Wirksamkeit abgesprochen, sie werden häufig sogar als Zeichen der Unterdrückung bezeichnet . Impfungen werden fast durchweg als potentiell gesundheitsschädigend bezeichnet. Und zu alledem wird die Existenz der schweren Erkrankungen häufig bestritten, Corona mit einer Grippe verglichen und Berichte allgemeinhin als Inszenierungen oder maßlose Übertreibungen dargestellt.



Es ist zu betonen, dass all dies sich bezieht auf die Köpfe der Bewegung, auf die Redner auf den Veranstaltungen und auf die Blogs, die der Bewegung nahe stehen. Man aber nicht all diejenigen dämonisieren, die an den Kundgebungen teilnehmen und dem oben beschriebenen Narrativ mehr oder weniger Glauben schenken.

Die breite Unterstützung dieser sehr abstrusen Bewegung ist eher der Tatsache geschuldet, dass es kaum eine für sie wahrzunehmende Bewegung gibt, die die Interessen derjenigen vertritt, die unter den massiven Corona-Maßnahmen existentiell leiden ob wirtschaftlich oder psychisch.

Viele der Betroffenen kommen zudem aus gesellschaftlichen Schichten, die keinen Zugang zu linken Standpunkten haben. Darüberhinaus machen viele Aktive in den linken Bewegungen den Fehler, die Teilnehmer der Querdenken Bewegung persönlich anzugreifen und sie als Rechte und Faschisten abzustempeln. Damit verfestigen sie oft nur die Standpunkte der Menschen, die vielleicht einfach nur ihrer Entrüstung Ausdruck verleihen wollen und den falschen Predigern hinterherlaufen.

Als Fazit ist festzustellen, dass die Querdenken-Bewegung es bislang vermocht hat, nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung zu mobilisieren. Darunter sind durchaus rechte Elemente. Aber auch Teile der Bevölkerung, die durchaus eine Reihe legitimer Gründe hat zu protestieren. Nur folgen genau diese Menschen aus den oben genannten Gründen den völlig falschen Anführern.



Zunächst müssen die führenden Impulsgeber und ihrer Unterstützer klar definiert werden.

Unser kleiner Beitrag dazu ist die folgende Initiative:

Appell für eine zügige weltweite Zulassung für russische, chinesische und kubanische Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19. Für internationale Zusammenarbeit und Solidarität!

LINK HIER

















