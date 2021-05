Der Corona-Ausschuss interviewt einen Deutschen, der aus Indien berichtet und behauptet, die Corona-Krise sei inszeniert, alle Videos gefälscht. Ken Jebsen erstmals als Gast in der Sendung.

Der Corona-Ausschuss, gegründet von den Rechtsanwälten Dr. Reiner Füllmich, Antonia Fischer, Viviane Fischer und Dr. Justus P. Hoffmann interviewt seit Juli 2020 zahlreiche Kritiker der Corona-Massnahmen.

In dieser Sendung kommt Thomas Pallushek zu Wort, der eine vegane Schule in Chenai, Indien betreibt. Er berichtet, dass die Corona-Krise in Indien eine totale Inszenierung sei und die Videos, die wir hier sehen nur der Angstmacherei dienen sollen.

Hier das Video. Start der Aussagen von Thomas Pallushek im Video bei 2.06



https://youtu.be/hbII4jEuBH0?t=7610

Im Corona-Ausschuss tritt häufig auch Dr. Wodarg auf. Der ehemalige Lungenarzt berichtet bereits Anfang 2020 über völligen Unsinn der Coronamassnahmen, über Angstmache und Theater aus China.

