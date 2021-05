Kundgebung zum Tag der Befreiung am 8. Mai von Faschismus und Krieg. Sowjetisches Ehrenmal, Straße des 17. Juni – Veranstaltet von der Berliner Friedenskoordination (FRIKO)

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Friedensaktiven,



wie jedes Jahr wollen wir auch in diesem Jahr am Sowjetischen Ehrenmal an der Straße des 17. Juni den Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg begehen. Eine Befreiung, die wir vor allem der Roten Armee zu verdanken haben.



Dieses Gedenken heißt für uns auch: Nein zum Krieg!



Im 80. Jahr nach dem Überfall des faschistischen Deutschland auf die Sowjetunion fordert die Bundesregierung eine Politik der Stärke gegenüber Russland, unterstellt ihm Aggressionsabsichten und betreibt mit ihrer Aufrüstungspolitik, Wirtschaftssanktionen und der Teilnahme der Bundeswehr an provokativen NATO-Manövern an Russlands Grenzen eine unverantwortliche und gefährliche Konfrontationspolitik.

Das kommt auch in der aktuellen Ukrainekrise zum Tragen: die Bundesregierung spielt eine aktive Rolle bei der Aufheizung des Krieges gegen den Donbass, statt Kiew zu drängen, die Minsker Vereinbarung von 2015 endlich umzusetzen. Dies wäre ihre Aufgabe als Garantiemacht der völkerrechtlich verbindlichen Vereinbarung. Stattdessen macht sie mit einer Regierung gemeinsam Front gegen Russland, die von faschistischen Nachkommen der ukrainischen Nazi-Kollaborateure gestützt wird.

Wir protestieren gegen diese Politik und widersprechen der Dämonisierung Russlands!

Kommt zu unserer Kundgebung, die unter dem Motto steht:

Dank den Soldaten der Roten Armee für die Befreiung vom Faschismus!Ja zu Frieden mit Russland, zu Entspannung und Abrüstung!Für ein gemeinsames europäisches Haus von Lissabon bis Wladiwostok!

Beginn: 15.00 Uhr

Es spricht Christiane Reymann, Autorin, Journalistin, Aktivistin

Da die Kundgebung unter den Einschränkungen der Sars-Cov2-Verordnung stattfindet, weisen wir auf das Tragen einer Maske und die Einhaltung des gebotenen Abstands hin.

