1975 wurden die 1.Mai Demonstrationen weltweit unter großem Jubel begangen: Vietnam hatte den US-Imperialismus besiegt

30 April 1975 Saigon ist frei!

https://www.youtube.com/watch?v=xUEdJ1jW-6Y



Die Einnahme Saigons durch die Volksarmee Nord-Vietnams und die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams und war als eine Operation geplant, die 2 Jahre dauern sollten. Doch die Befreiungstruppen erreichten die Stadt in nur 55 Tagen.

Die Militäroperation zur endgültigen Befreiung Vietnams und zum Sieg über den US-Imperialismus trug den Namen Ho Chi Minh Kampagne

Die Ballade von Ho Chi Minh:

https://www.youtube.com/watch?v=4DxSzjE0ZW4

https://www.youtube.com/watch?v=PzjGIEdxaDY

