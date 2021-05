Warum Chinas Impf-Internationalismus wichtig (QIAO Collective)

https://www.qiaocollective.com/en/articles/vaccine-internationalism

Da die reichen Nationen COVID-19-Impfstoffe auf Lager haben, bietet China den Ländern des globalen Südens, die von westlichen Arzneimitteln verschmäht und vom neokolonialen Impfstoff-Nationalismus des Westens ausgeschlossen wurden, eine Lebensader. Warum wird China für seine Bemühungen beschmiert?

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, nannte es „den größten moralischen Test“, dem sich die Welt heute gegenübersieht. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom, warnte vor einem „katastrophalen moralischen Versagen“, dessen Preis mit dem Leben der Menschen in den ärmsten Ländern der Welt bezahlt werden würde.

Solche Warnungen vor einer ungleichen globalen Impfstoffverteilung wurden an den Rand gedrängt; Stattdessen kursiert wieder optimistisches Gerede über die „Rückkehr zur Normalität“, während sich die Bürger von Global North für ihren lang erwarteten COVID-19-Impfstoff anstellen. Aber normal ist wie immer relativ: Befürworter des öffentlichen Gesundheitswesens warnen, dass einige Länder möglicherweise erst 2024 mit ihren Impfkampagnen beginnen können. Die



Impfstoff-Apartheid ist da und zeigt einmal mehr, wie unsere Welt weiterhin von der EU strukturiert wird geopolitische Binärdateien von Kolonialismus, Kapitalismus und Rassismus. Die People’s Vaccine Alliance berichtetdass die reichen Länder genug Dosen gekauft haben, um ihre Bevölkerung dreimal zu impfen. Kanada allein hat genug Impfstoffe bestellt, um jeden Kanadier fünfmal abzudecken. Bis März horten die Vereinigten Staaten zig Millionen AstraZeneca-Impfstoffe, die noch nicht für den Hausgebrauch zugelassen waren, und weigerten sich, sie mit anderen Ländern zu teilen (nur unter immensem Druck kündigte die Biden-Regierung an , Dosen nach Mexiko und Kanada zu senden). Israelische Beamte, die dafür gelobt wurden , mehr als die Hälfte ihrer Bürger mit einer ersten Dosis versorgt zu haben, haben ihre Verantwortung, unter der Apartheid lebende Palästinenser zu impfen , mit der Verpflichtung der Palästinenser verglichen , „sich um Delfine im Mittelmeer zu kümmern“. Die Europäische Union haterweiterte umstrittene „Verbotsoptionen“, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, Impfstoffexporte in Nicht-EU-Staaten zu blockieren. Inzwischen zahlen Länder wie Südafrika und Ugandazwei- bis dreimal mehr für Impfstoffe als die EU.

Bis März 2021 hatte China 48% der im Inland hergestellten Impfstoffe durch Spenden und Exporte mit anderen Ländern geteilt. Im Gegensatz dazu hatten die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich Null geteilt.

Während der Globale Norden globale Impfstoffvorräte hortet, modelliert China – neben anderen stark bösartigen Staaten wie Russland und Kuba – eine ganz andere Praxis des Impfstoff-Internationalismus. Bis zum 5. April berichtete das Außenministerium , dass China Impfstoffe in mehr als 80 Länder gespendet und Impfstoffe in mehr als 40 Länder exportiert habe. Das Wissenschaftsanalyseunternehmen Airfinity berichtete, dass China bis März 2021 48% der im Inland hergestellten Impfstoffe durch Spenden und Exporte mit anderen Ländern geteilt hatte. Im Gegensatz dazu hatten die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich Null geteilt. China hat auch mit mehr als 10 Ländern bei der Erforschung, Entwicklung und Produktion von Impfstoffen zusammengearbeitet , einschließlich eines gemeinsamen Impfstoffs in Zusammenarbeit mit Kuba.

Entscheidend ist, dass Chinas gemeinsame Nutzung von Impfstoffen ein Leben für einkommensschwache globale Südstaaten darstellt, die von reichen Nationen, die um die Bevorratung westlicher Impfstoffe kämpfen, überboten wurden. Spenden an afrikanische Nationen wie Simbabwe und die Republik Guinea , die beide im Februar 200.000 Sinopharm-Dosen erhielten, haben es diesen Ländern ermöglicht, mit der Einführung von Impfstoffen für medizinisches Personal und ältere Menschen zu beginnen, anstatt Monate oder sogar Jahre auf den Zugang zu Impfstoffen über andere Kanäle zu warten. Nur eine Woche, nachdem Joe Biden es kurzfristig ausgeschlossen hatte, Impfstoffe mit Mexiko zu teilen, schloss das Land eine Bestellung über 22 Millionen Dosen des chinesischen Sinovac-Impfstoffs ab, um kritische Engpässe zu beheben.

Darüber hinaus hat die chinesische Impfstoffhilfe Länder erreicht, die durch Sanktionen und Embargos, die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten verhängt wurden, von den globalen Märkten isoliert sind. Im März spendete China 100.000 Impfstoffe an Palästina. Dieser Schritt wurde vom palästinensischen Gesundheitsministerium gelobt, weil es die Impfung von 50.000 Gesundheitspersonal und älteren Menschen in Gaza und im Westjordanland ermöglichte, die vom Zugang zu israelischen Impfstoffen ausgeschlossen waren. Venezuela, dessen Vermögenswerte in Übersee durch US-Sanktionen eingefroren wurden, erhielt 500.000 Impfstoffe, die China in einer von Nicolás Maduro als Zeichen des „Geistes der Zusammenarbeit und Solidarität“ des chinesischen Volkes gepriesenen Geste gespendet hatte . Chinas internationale Impfstoffpolitik folgt dem breiten Muster der frühen Pandemiehilfe Chinas, die ebenfalls ähnlich ist rüstete einkommensschwache und von Sanktionen ausgehungerte Nationen mit den Mitteln aus, um die Pandemie zu Hause zu bekämpfen.

Von Venezuela bis Palästina hat die chinesische Impfhilfe Länder erreicht, die durch Sanktionen und Embargos der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten von den globalen Märkten isoliert sind.

Angesichts einer globalen Pandemie, die das US-Bündnis als politischen Knüppel gegen China eingesetzt hat, war Chinas Impfstoff-Internationalismus ein natürliches Ergebnis seiner Philosophie der gegenseitigen Zusammenarbeit und Solidarität. Von der schnellen Sequenzierung des viralen Genoms über die sofortige Veröffentlichung für Weltforscher bis hin zur Entsendung medizinischer Delegationen in Dutzende von Ländern auf der ganzen Welt wurde Chinas Pandemie-Reaktion von einem einfachen Axiom globaler Solidarität geleitet. Xi Jinping machte China zum ersten Land, das sich im Mai 2020 dazu verpflichtet hat , einen COVID-19-Impfstoff zu einem weltweiten öffentlichen Gut zu machen, was bedeutet, dass jeder chinesische Impfstoff auf einer nicht rivalisierenden, nicht ausschließbaren Basis hergestellt und vertrieben wird. In einem bezeichnenden Gegensatz dazu kam diese Verpflichtung genau so, wie Präsident Donald Trump drohtedie US-Mittel für die Weltgesundheitsorganisation dauerhaft einzufrieren, um die Organisation dafür zu bestrafen, dass sie es gewagt hat, mit chinesischen Gesundheitsbeamten zusammenzuarbeiten. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat in ähnlicher Weise die Solidarität mit Impfstoffen betont und seine Kollegen im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im Februar aufgefordert, „Solidarität und Zusammenarbeit sind unsere einzige Option“. Wang züchtigte Länder, von denen er feststellte, dass sie „besessen davon sind, das Virus zu politisieren und andere Nationen zu stigmatisieren“, und flehte an, die weltweite Verteilung von Impfstoffen „für Entwicklungsländer zugänglich und erschwinglich“ zu machen. Chinas bisheriger Rekord zeigt, dass es daran arbeitet, die erhabene Rhetorik, die seine Beamten verwendet haben, um die globale Solidarität zur Bekämpfung der Pandemie zu erbitten, durchzusetzen.

Da Chinas Impfstoff-Internationalismus eine Form der multilateralen Zusammenarbeit darstellt, die über den Rahmen der US-Hegemonie hinausgeht, wurde er mit unerbittlicher Medienpropaganda aufgenommen, um Chinas Impfbemühungen als zwielichtig, manipulativ und unsicher zu betrachten. Im November 2020 gab das Wall Street Journal erfreut bekannt, dass Brasilien die Versuche mit dem Sinovac-Impfstoff nach einem „schweren unerwünschten Ereignis“ ausgesetzt habe. Jair Bolsonaro, der rechte brasilianische Präsident und Verbündete von Trump, erklärte es zum „Sieg“. Zufällige Beobachter würden vernünftigerweise annehmen, dass es ernsthafte Sicherheitsprobleme mit dem chinesischen Impfstoff gab; Nur eine genauere Lektüre würde den entscheidenden Kontext ausfüllen, dass die Todesursache des Teilnehmers tatsächlich Selbstmord war. Ein ähnlicher Trick wurde im Januar ausgenutzt, als die Schlagzeilen explodiertendass ein peruanischer Freiwilliger mitten in einem Sinopharm-Impfstoffversuch gestorben war. Wieder war hinter den anzüglichen Schlagzeilen ein entscheidendes Detail: der Freiwillige, der von COVID-19 Komplikationen starb, hatte erhielten das Placebo statt dem Impfstoff.

Da Chinas Impfstoff-Internationalismus eine Form der multilateralen Zusammenarbeit darstellt, die über den Rahmen der US-Hegemonie hinausgeht, wurde er mit unerbittlicher Medienpropaganda aufgenommen, um Chinas Impfbemühungen als zwielichtig, manipulativ und unsicher zu betrachten.

Als Studie nach Studie zeigt die Wirksamkeit der chinesischen und russischen Impfstoffen hat die Medien Malerei Impfstoff Hilfe und Ausfuhren als eine gefährliche Form gedreht „Impfstoff Diplomatie.“ Human Rights Watch beschrieb Chinas Impfhilfe unsinnig als „gefährliches Spiel“ und führte Verschwörungen über die Forschungsentwicklung von in China hergestellten Impfstoffen an. Die New York Times fragte sich, ob China gegen COVID-19 „zu gut abgeschnitten“ habe, und behauptete, die Regierung habe „in China hergestellte Impfstoffe übermäßig exportiert, um seinen Einfluss international auszubauen“. Schlagzeile um Schlagzeile beklagte sichdass China bei der Impfstoffdiplomatie „gewonnen“ hat, was deutlich macht, dass westliche Experten das Leben der Völker des globalen Südens als Bauern in einem Nullsummenspiel betrachten, das nur insoweit geschätzt wird, als sie die Interessen der westlichen Hegemonie fördern.

Einige Befürworter sagen, dass die Voreingenommenheit gegenüber chinesischen Impfstoffen sowohl auf geopolitischen als auch auf rassistischen Vorstellungen von wissenschaftlichem Fachwissen beruht. Achal Prabhala, Koordinator des AccessIBSA-Projekts, das den medizinischen Zugang in Indien, Brasilien und Südafrika koordiniert, sagte: „Die ganze Welt – nicht nur der Westen – ist ungläubig über die Idee, dass man bei dieser Pandemie nützliche Wissenschaft haben könnte nicht im Westen. “ Er betonte jedoch die Bedeutung chinesischer und indischer Impfstoffe als „Lebensader“ für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, sowohl bei der Beseitigung von Impflücken in Entwicklungsländern als auch als „nützlicher Knüppel“ für Verhandlungen mit westlichen Pharmazeutika.

Trotz der gängigen Medientropen der chinesischen „Impfstoffdiplomatie“ sind es die Vereinigten Staaten – nicht China -, deren Pharmaunternehmen ausbeuterische Taktiken anwenden, um vom Verkauf von Impfstoffen zu profitieren. Pfizer wurde zum Beispiel beschuldigt, die lateinamerikanischen Regierungen bei ihren Impfstoffverkaufsverhandlungen „eingeschüchtert“ zu haben und die Länder aufgefordert zu haben, Botschaftsgebäude und Militärstützpunkte als Sicherheit für die Erstattung künftiger Prozesskosten zu errichten – führende Länder wie Argentinien und Brasilien, den Impfstoff abzulehnen geradezu. Man kann sich nur vorstellen, dass die Medienhysterie, die entstehen würde, wenn Sinopharm erwischt würde, wenn er Militärstützpunkte in Übersee als Sicherheit für seine Impfstoffexporte fordert. Da es sich jedoch um ein US-amerikanisches Unternehmen handelt, wurde Pfizers medizinischer Neokolonialismus aufgehoben und unter dem Radar geflogen.

Trotz der Vorwürfe des chinesischen Impfstoff-Opportunismus haben die Vereinigten Staaten ihren jüngsten Vorstoß in die Impfstoffexporte politisiert. Bei seinem ersten Treffen mit Führern des “ Quad „, einer mit der NATO verglichenen Anti-China-Allianz, die aus den USA, Australien, Indien und Japan besteht, kündigte Joe Biden seine Absicht an, die Allianz zur Herstellung von einer Milliarde Impfstoffen für den Vertrieb zu nutzen in Asien in einem expliziten Versuch, China „entgegenzuwirken“. Es ist bezeichnend , dass während China betont die globale Zusammenarbeit über Kanäle wie COVAX (zu dem es gespendet 10 Millionen Dosen) die WHO, und die Impfung des UN peacekeeper ProgrammDie Vereinigten Staaten verfolgen die Impfstoffdiplomatie durch ein hoch politisiertes Militärbündnis, das China eindämmen soll. Ebenso haben die Vereinigten Staaten trotz der hohen Rhetorik der Biden-Regierung über ihre Führung über eine globale „regelbasierte Ordnung“ gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates verstoßen, in der ein globaler Waffenstillstand gefordert wird, um die pandemische Zusammenarbeit mit den jüngsten Luftangriffen in Syrien zu erleichtern .

Am ungeheuerlichsten ist vielleicht, dass die Vereinigten Staaten und andere reiche Nationen einen vorgeschlagenen Verzicht der Welthandelsorganisation auf Beschränkungen des geistigen Eigentums blockiert haben, der es den Ländern des globalen Südens ermöglichen würde, generische Versionen von COVID-19-Impfstoffen herzustellen. Die von Südafrika und Indien mit Unterstützung Chinas, Russlands und der Mehrheit der Staaten des globalen Südens vorgeschlagene Behinderung der IP-Ausnahmeregelung für Impfstoffe durch Global North in der WTO macht deutlich, dass der Status Quo der Impfstoff-Apartheid kein Unfall, sondern ein Produkt von ist bewusste Politik westlicher Nationen, die Gewinne ihrer Pharmaunternehmen über das Leben der Armen der Welt zu stellen.

Die Behinderung von Impfstoff-IP-Ausnahmeregelungen in der WTO macht deutlich, dass der Status Quo der Impfstoff-Apartheid kein Unfall ist, sondern ein Produkt der bewussten Politik westlicher Nationen, die Gewinne ihrer Pharmaunternehmen über das Leben der Armen der Welt zu stellen.

Angesichts der Tatsache, dass die Nationen des globalen Nordens Impfstoffe lagern und Experten davor warnen, dass neue Impfrunden erforderlich sein könnten, um COVID-19-Varianten zu bekämpfen, wird der kritische Impfstoffmangel anhalten. Chinas Produktionskraft und makroökonomische Politik versetzt es in die Lage, weiterhin weltweit führend in der Impfstoffproduktion zu sein. Im April gab Chinas Sinovac bekannt, dass es die Kapazität erreicht hat, satte 2 Milliarden Dosen CoronaVac pro Jahr zu produzieren, was zum Teil den Bemühungen der Regierung des Bezirks Peking zu verdanken ist , dem Unternehmen zusätzliches Land für die Impfstoffproduktion zu sichern. Chinas Impfstoffproduktion baut auf dem Erfolgsmodell aufder staatlichen Intervention und Koordination, durch die sich staatliche Unternehmen und private Unternehmen versammelten, um Krankenhäuser zu errichten, PSA herzustellen und die Lebensmittelversorgung während des Ausbruchs Chinas im Februar 2020 zu koordinieren.

Die von China gegen die USA und ihre Verbündeten vorgebrachte Impfstoffpolitik dient als Mikrokosmos für zwei sehr unterschiedliche Weltanschauungen: Wo China auf globaler Solidarität bestanden hat, um die Pandemie zu besiegen, hat sich die westliche Welt geweigert, den Druck seines neokolonialen Regimes zu verringern. Während China Angebote für Impfstoffgerechtigkeit in der WTO und den Vereinten Nationen unterstützt, stärkt der globale Norden die Impfstoff-Apartheid aus Gründen der Unternehmensgewinne. Diese Unterschiede allein sollten ausreichen, um leere Behauptungen auszuräumen , die den Konflikt zwischen den USA und China als eine Frage „konkurrierender Imperialismen“ darstellen.

Xi Jinping betonte zu Beginn der COVID-19-Pandemie die Verpflichtung, „das Leben und die Gesundheit der Menschen um jeden Preis zu schützen“. Nicht wenn es rentabel ist, nicht wenn es geopolitisch sinnvoll ist – um jeden Preis. Die westliche Behinderung der von China, Kuba, Südafrika und anderen Ländern des globalen Südens vorgebrachten Bemühungen um eine gerechte Impfung zeigt nur den sehr unterschiedlichen Kalkül, der das fortgesetzte neokoloniale Regime des Westens regelt.

