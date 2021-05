¡Ninguna guerra de Estados Unidos y Ucrania contra Donbass y Rusia! ¡No más ataques con drones contra civiles! ¡Justicia para las víctimas de la masacre de Odessa en 2014!

URL:

Durante siete años, el gobierno de derecha de Ucrania, respaldado por Estados Unidos y otras potencias occidentales, ha estado librando una guerra contra el pueblo de las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk en la región de Donbass en Europa oriental. Según Naciones Unidas, hasta ahora han muerto unas 14.000 personas. La población de Donetsk y Lugansk vive bajo un brutal bloqueo militar impuesto por Ucrania y sus aliados occidentales.



El 22 de marzo, un jubilado de 71 años murió por disparos de francotiradores cerca de la capital, Donetsk.



El 3 de abril, un ataque con un dron militar ucraniano en Aleksandrovskoye, Donetsk, mató a Vladik Shikhov, de cinco años, e hirió a su abuela de 66 años. El 4 de abril, otro ataque con drones ucranianos hirió a un civil en Nikolaevka, Lugansk.



Muchos miembros de la milicia del pueblo antifascista fueron asesinados mientras defendían a los residentes.



Ucrania ha estado construyendo sus fuerzas armadas en la línea del frente del conflicto desde enero. Se utilizan armas prohibidas dirigidas contra civiles, escuelas y hogares en violación del derecho internacional y los acuerdos regionales de alto el fuego.



Se han enviado a la región batallones de tropas vinculados a organizaciones neonazis, en sustitución de las tropas regulares del ejército ucraniano. Pero los gobiernos de Ucrania y Estados Unidos, así como los medios de comunicación, acusan a Donetsk y Lugansk de tomar medidas en autodefensa y amenazan a Rusia con el compromiso de proteger a la gente allí si Ucrania invade la región de Donbass.



Mientras tanto, los trabajadores de todas las nacionalidades en Ucrania sufren represión, desempleo y aumentos de precios a medida que su gobierno vende los recursos del país a Wall Street.



El gobierno de EE. UU., Tanto bajo las administraciones de Trump como de Biden, está desesperado por detener el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 que permitiría a Alemania y otros países de Europa occidental comprar gas ruso. Kiev y Washington consideran que los niños, los ancianos y otros civiles en Donetsk y Lugansk son objetivos prescindibles, ya que buscan provocar una crisis con el fin de tener una excusa para una mayor expansión militar de la OTAN y el castigo de Rusia.



En los últimos días, EE. UU. Y la OTAN advirtieron sobre una acumulación militar rusa cerca de la frontera con Ucrania, pero nunca mencionaron que uno de los ejercicios militares liderados por el ejército de EE. UU. Más grandes ha comenzado en décadas y durará hasta junio: Defender Europe 2021 En esta maniobra militar, 28.000 soldados de 27 países operan en una decena de países desde los Balcanes hasta el Mar Negro, que limita con Rusia y Ucrania.



De aquí es de donde proviene el verdadero peligro de guerra. ¡Le decimos que no a eso!



Nuestro llamamiento conjunto a la acción internacional también está vinculado a otra terrible tragedia.



El 2 de mayo de 2021 marca el séptimo aniversario de la masacre de Odessa, cuando una multitud masiva, liderada por organizaciones abiertamente fascistas, asesinó a numerosas personas en la casa del sindicato en Odessa, Ucrania.



En febrero de este año 2014, un golpe de derecha apoyado por el gobierno de Estados Unidos derrocó al presidente electo de Ucrania y utilizó organizaciones neonazis contra cualquiera que quisiera oponerse al golpe, particularmente contra ciudadanos ucranianos de ascendencia rusa.



Fue este golpe, rara vez mencionado por los medios occidentales cuando informan sobre las crecientes tensiones actuales en la región, lo que llevó a la mayoría de los residentes rusos en Donetsk y Lugansk a declararse independientes de Ucrania.



Por la misma razón, los grupos étnicos predominantemente rusos de Crimea celebraron un referéndum en el que decidieron reunirse con la república rusa a la que alguna vez pertenecieron. Fue el golpe de derecha lo que provocó estos eventos, no la „agresión rusa“.



El 2 de mayo, en Odessa, una ciudad multiétnica en el Mar Negro, las fuerzas progresistas se reunieron frente al edificio sindical en la Plaza Kulikovo y recolectaron firmas para una petición exigiendo que la provincia de Odessa tenga derecho a elegir su propio gobernador. en lugar de ser nombrado por el nuevo gobierno central de derecha en Kiev.

Sin previo aviso, fueron atacados por una turba mucho más numerosa dirigida por fascistas. Se retiraron al edificio sindical de cinco pisos, que luego la turba prendió fuego. Al menos 42 personas murieron en las llamas, inhalación de humo o fueron golpeadas hasta morir después de saltar por las ventanas del edificio para escapar del fuego. Hasta la fecha, ninguna persona ha sido condenada por participar en la masacre, a pesar de decenas de videos de teléfonos celulares que muestran los hechos. (Búsqueda en Google „2 de mayo de 2014, Odessa“).



Además, el gobierno de Ucrania nunca ha permitido una investigación internacional independiente sobre la tragedia. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos continúa apoyando tanto al gobierno de Ucrania como a las organizaciones neonazis que apoyan el golpe y lideran el ataque en Odessa.



Algunas de estas organizaciones, incluido el Batallón Azov, se han asociado con grupos ultranacionales estadounidenses para proporcionar entrenamiento paramilitar.



A pesar de la amenaza de ataques de los fascistas, los ciudadanos de Odessa se reúnen cada año el 2 de mayo en el lugar de la masacre para presentar sus respetos a los que murieron allí. Y cada año, las organizaciones antifascistas de todo el mundo realizan acciones locales para mostrar su apoyo y alentar a los ciudadanos de Odessa a pedir una investigación internacional sobre la tragedia. (Para obtener más información sobre la masacre de Odessa, consulte: https://odessasolidaritycampaign.org ).



El pueblo de Estados Unidos, el Reino Unido, los países de la Unión Europea, o cualquier otro país, de ninguna manera se beneficiaría de una guerra con Rusia cuyo único propósito sería explotar las ganancias de Big Oil, otras empresas y bancos. promover. Nosotros somos los que pagaríamos el precio de la sangre y los recursos. No queremos que se envíen tropas estadounidenses u otros soldados a luchar y morir en otro conflicto innecesario. Y alzamos nuestras voces contra el régimen de poder de Estados Unidos en Ucrania que está matando a nuestros hermanos y hermanas en Donetsk y Lugansk.



¡Exigimos el fin de la ayuda estadounidense al régimen de Kiev! ¡Exigimos el fin de todas las guerras y sanciones estadounidenses!



En solidaridad con el pueblo progresista de Ucrania, exigimos lo siguiente:



# 1 Una investigación internacional independiente sobre la masacre de Odessa del 2 de mayo de 2014.



# 2 El fin del apoyo a las organizaciones neonazis como el sector de derecha, el Partido Svoboda, las milicias C-14 y el batallón Azov por los gobiernos de los Estados Unidos y otras potencias occidentales.



# 3 El fin del apoyo militar del gobierno ucraniano en su guerra contra el pueblo de Donbass que se niega a ser dominado por el gobierno de derecha.

# 4 Presión sobre el gobierno de Ucrania para prohibir las organizaciones neonazis en Ucrania.

# 5 Prohibición a miembros de organizaciones neonazis ucranianas de ingresar a Estados Unidos o países de la Unión Europea y sus aliados.

# 6 Una investigación internacional sobre la financiación de organizaciones neonazis ucranianas por parte del liderazgo oficial ucraniano con la imposición de sanciones internacionales a los culpables.

Además, instamos a todas las organizaciones progresistas de todo el mundo a realizar vigilias, mítines, reuniones públicas y otros eventos el 2 de mayo para hacer las afirmaciones anteriores.

Esta declaración fue iniciada por las organizaciones Odessa Solidarity Campaign, USA

( http://odessasolidaritycampaign.org ) y Solidarity with Novorossiya & Antifascists in Ukraine ( https://www.facebook.com/UkraineAntifaSolidarity ) y es iniciada por la Union of Political Emigrantes y presos políticos de Ucrania y muchas otras organizaciones.



