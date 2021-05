Fujimori Nunca Más – Communidad Sikuris Berlin por Peru – 1. Mai Demo Hermannplatz #3

https://youtu.be/RXdPnwa8f74

Fujimori Nunca Más – Communidad Sikuris Berlin por Peru – 1. Mai Demo Hermannplatz #2

https://youtu.be/SvqsGgRzIns

Fujimori Nunca Más – Communidad Sikuris Berlin por Peru – 1. Mai Demo Hermannplatz #1

https://youtu.be/BtV6lf_ftHk

