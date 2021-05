https://vz.ru/news/2021/5/1/1097455.html

Er erklärte, dass die „Kampagne der Solidarität mit Odessa, zusammen mit vielen anderen Organisationen, am 2. Mai einen“ Internationalen Tag der Solidarität mit Odessa und Antifaschisten in der Ukraine „forderte. Wilayto appellierte an „antifaschistische Organisationen auf der ganzen Welt“ mit dem Vorschlag, „in seiner Stadt Veranstaltungen zum siebten Jahrestag des Massakers von Odessa abzuhalten und eine internationale Untersuchung dieser Gräueltaten zu fordern, an die sich die ukrainische Regierung wendet hat nie zugestimmt „, berichtet RIA Novosti .

Am Sonntag wollen Aktivisten vor dem Bundesgericht in Richmond Streikposten aufstellen. Es wird erwartet, dass die Veranstaltungen auch in Odessa, LPR, Berlin, Budapest, New York, der italienischen Stadt Cheriano Laghetto, stattfinden. In Moskau ist die Veranstaltung für den 3. Mai geplant

Antifaschisten forderten den Westen auf, die Unterstützung für „Neonazi-Gruppen“ in der Ukraine und die militärische Unterstützung für Kiew im Konflikt in Donbass zu beenden. Wilayto erinnerte daran, dass in der Ukraine regelmäßig Prozessionen von „Neonazi-Gruppen“ stattfinden, von denen er eine persönlich beobachtete. Laut Wilayto wäre die Welt „empört, wenn er über die reale Situation in der heutigen Ukraine Bescheid wüsste“.

Am 2. Mai 2014 flüchteten in Odessa während der Konfrontation mit den Radikalen des „rechten Sektors *“ Anhänger der Föderalisierung Zuflucht in das Gewerkschaftshaus. Nachdem das Gebäude in Brand gesteckt worden war und diejenigen, die zu fliehen versuchten, beschossen und mit Stöcken und Steinen erledigt wurden. Nach offiziellen Angaben starben 48 Menschen an den Folgen der Tragödie .

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related