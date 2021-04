Heute Kundgebung in Berlin: Stoppt den Krieg der Ukraine gegen den Donbass! Stoppt die Konfrontationspolitik gegen Russland! (Frike Berlin)

http://www.frikoberlin.de/aktuell.html

Protest:

gegen die antirussische Hetze und Desinformation

gegen das Sabotieren der Minsker Friedensvereinbarung durch Kiew und Berlin

gegen das NATO-Manöver Defender 2021 an Russlands Grenzen

Wir tragen die Aggressionspolitik gegen Russland nicht mit!

Mittwoch 28. April 2021

Pariser Platz/Brandenburger Tor



VIDEOS HIER:

28.4. Stoppt den Krieg der Ukraine gegen den Donbass und Konfrontationspolitik gegen Russland! #1

https://youtu.be/0klTY6PgYhE

28.4. Stoppt den Krieg der Ukraine gegen den Donbass und Konfrontationspolitik gegen Russland! #2

https://youtu.be/CiTHarHYcns

Tino Eisbrenner: Stoppt den Krieg der Ukraine gegen den Donbass! Frieden mit Russland! 28.4. Berlin

https://youtu.be/mTGXLzrOeuc

Stoppt den Krieg der Ukraine gegen den Donbass! Frieden mit Russland! Eindrücke Kundgebung 28.4.

https://youtu.be/rSH9Kmmwlx8

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related