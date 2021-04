UN-Daten bestätigen es: Sanktionen betreffen die gesamte Bevölkerung (Ultimas Noticias)

Quelle: https://en.ultimasnoticias.com.ve/noticias/especial/datos-un-las-sanciones-afectan-a-toda-la-poblacion/

Jeder weiß, dass die Vereinigten Staaten eine Politik der „Sanktionen“ und der Wirtschaftsblockade gegen Venezuela verfolgen, die sie seit Donald Trump selbst als „Maximaldruckstrategie“ bezeichneten. Die Regierung von Washington, mit einem Demokratn oder einem Republikaner als Präsidenten, verbirgt nicht, dass ihre Absicht darin besteht, einen „Regimewechsel“ zu erreichen, d.h. Präsident Nicolás Maduro zu zwingen, die Macht mit Gewalt zu verlassen. All dies ist kristallklar.

Welche Auswirkungen haben diese Sanktionen, die im Völkerrecht als „einseitige Zwangsmaßnahmen“ bezeichnet werden? Es gibt diejenigen, die behaupten, dass die von Washington ergriffenen Maßnahmen nicht die Bevölkerung betreffen, sondern nur Regierungsbeamte. Und dies ist die Grundlage für die entschlossene Unterstützung venezolanischer Politiker für diese US-Strategie. Viele Medien, die diese Meinung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes wiedergeben, haben zu diesem Diskurs beigetragen.

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Leser von Últimas Noticias zu konsultieren, um zu messen, wie die Bevölkerung die Auswirkungen von Sanktionen wahrnimmt. Von Montag, 19. April, bis Donnerstag, 22. April, haben wir auf unserer Website wwww.ultimasnoticias.com.ve und in sozialen Medien eine digitale Umfrage mit der folgenden Frage veröffentlicht:

„Wie wirken sich die von den USA verhängten Sanktionen und Blockaden auf die Venezolaner aus?“

Die Antwortmöglichkeiten waren: – Sie betreffen jeden – Sie betreffen einige – Sie betreffen niemanden. Ziel ist es, in groben Zügen zu erfassen, wie die einfachen Leute die Auswirkungen dieses Drucks auf Venezuela verstehen.

Was sagen die Leute?

Das erhaltene Ergebnis war folgendes:https://flo.uri.sh/visualisation/5938941/embed?auto=1Ein Flourish-Diagramm

Von insgesamt 3.001 Beobachtungen antworteten 85,9%, dass die Sanktionen „alle betreffen“; 9,3% glauben, dass sie „einige betreffen“; und 4,8% bestätigen, dass „sie niemanden betreffen“.

Wir können bestätigen, dass fast 9 von 10 Menschen verstehen oder wahrnehmen, dass die Sanktionen und die Blockade einen echten Einfluss auf die gesamte Bevölkerung haben. Fast 10% der Menschen sind der Meinung, dass diese Auswirkungen zwar bestehen, aber nur bei einigen Menschen beten und keine allgemeine Sache sind. Eine kleine Minderheit, weniger als 5%, glaubt zwar nicht, dass sich dies auf die Bevölkerung auswirkt.

Wenn wir das Ergebnis zwischen den positiven und negativen Aussagen zusammenfassen, erhalten wir, dass der Anteil wie folgt wächst: Mehr als 95% erkennen an, dass Sanktionen Auswirkungen auf die Bevölkerung haben, sei es auf alle oder einige; während weniger als 5% jeden Effekt negieren.https://flo.uri.sh/visualisation/5952984/embed?auto=1Ein Flourish-Diagramm

In Bezug auf die absoluten Zahlen haben wir die der dreitausend gesammelten Beobachtungen: 2.587 Antworten entsprachen der Option, dass die Sanktionen alle betreffen, während 278 Beteiligungen zu der Option neigten, dass sie nur einige und nur 145 Meinungen betreffen, die die Idee verteidigen, dass Sanktionen dies nicht tun jemanden betreffen.https://flo.uri.sh/visualisation/5939111/embed?auto=1Eine Flourish-Datenvisualisierung

Sprache gegen Realität

Im vergangenen Monat erklärte der stellvertretende Minister für Anti-Blockade-Politik, William Castillo, in einem Forum, dass eine Erzählung mit fünf Hauptachsen erstellt wurde , deren Absicht es ist, die Tatsache sichtbar zu machen, dass die Blockade die wirtschaftlichen Kapazitäten unseres Landes zerstört hat. Er nannte sie die „Fünf Mythen über die Blockade Venezuelas“:

Mythos 1: „Es gibt keine Sanktionen“

Mythos 2: „Sie sind nur gegen Beamte und betreffen nicht die Menschen“

Mythos 3: „Das Land war schon vor den Sanktionen sehr schlecht“

Mythos 4: „Sanktionen sind nicht für die Krise verantwortlich, sondern für Korruption“

Mythos 5: „Die USA würden die Sanktionen aufheben, wenn es ‚faire, freie und wettbewerbsfähige Wahlen‘ gibt. Die Realität ist jedoch aus der Vertuschungsrede herausgewachsen. Unsere Ergebnisse bestätigen dies. Aber es geht nicht nur um die Leser von Últimas Noticias. Zufällig war diese Woche Teil einer Umfrage des Beratungsunternehmens Datanalisis, die sich nach dem erkundigte Das gleiche Problem wurde veröffentlicht. Sehen wir uns die Grafik an:

Der Ökonom Francisco Rodríguez veröffentlichte dieses Ergebnis auf seinem Twitter-Account und beschrieb es folgendermaßen: „Vier von fünf Venezolanern glauben, dass die Sanktionen negative und wichtige Auswirkungen auf das Leben der Menschen hatten. Mehr als die Hälfte ist der Meinung, dass diese Auswirkungen sehr negativ waren. Weniger als 5 Prozent geben an, keine Auswirkungen gehabt zu haben. „“https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1384942228494327813&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fen.ultimasnoticias.com.ve%2Fnews%2Fspecial%2Fdata-a-sanctions-affect-the-entire-population%2F&sessionId=849910383aa6a4b149a358f7ce52f7f9d37dffc0&siteScreenName=UNoticias&theme=light&widgetsVersion=ff2e7cf%3A1618526400629&width=550px

Ihre Ergebnisse stimmen mit unseren überein. Mehr als 90% der Venezolaner glauben, dass Sanktionen Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. Und es fällt auf, dass beide Umfragen in der negativen Aussage genau das gleiche Ergebnis zeigen: Diejenigen, die die Auswirkungen der Sanktionen bestreiten, machen 4,8% der Bevölkerung aus.

Die Auswirkungen sind real

Die Menschen behaupten zu Recht, dass die Sanktionen und der Block die gesamte Bevölkerung betreffen.

Außenminister Jorge Arreaza sagte kürzlich in einem Interview : „Wenn Venezuela seine Ressourcen nicht [im Ausland] blockiert hätte, hätten wir vor drei Monaten die 30 Millionen Impfstoffe gekauft, die das Land benötigt.“ Die Blockade und der Diebstahl von Ressourcen aus Venezuela durch die sogenannten „Sanktionen“ ist etwas sehr Reales und dies ist nur ein Beispiel für das Ergebnis.

Die Ökonomin Pasqualina Curcio schätzt die Auswirkungen der Sanktionen nur zwischen 2016 und 2019 auf 194 Milliarden US-Dollar. Er erklärt, dass dies ungefähr 16 Monaten nationaler Produktion entspricht und dass wir mit diesem Geld die gesamte Auslandsverschuldung hätten bezahlen können, die laut BCV 110 Milliarden US-Dollar beträgt. Es wird auch bestätigt, dass dieses Geld für 45 Jahre für den Import von Lebensmitteln und Medikamenten verwendet wird. In dem in dieser Zeitung veröffentlichten Artikel „Auswirkungen des Wirtschaftskrieges in Venezuela“ beschreibt Professor Curcio Folgendes:

„Diese Verluste setzen sich wie folgt zusammen: 25 Milliarden US-Dollar entsprechen Geld und Vermögenswerten, die von uns geplündert wurden, während die anderen 169 Milliarden US-Dollar das darstellen, was wir von 2016 bis 2019 als Folge des Angriffs auf PDVSA eingestellt haben ( 64 Milliarden US-Dollar) und der Angriff auf den Bolivar (105 Milliarden US-Dollar) “.

Dies ist jedoch nicht nur eine Innenansicht. Im Jahr 2019 veröffentlichte das Center for Economic and Policy Research (CEPR), ein angesehenes Forschungsinstitut mit Sitz in Washington, USA, einen von den Ökonomen Mark Weisbrot und Jeffrey Sachs unterzeichneten Bericht mit dem Titel „Wirtschaftssanktionen als kollektive Bestrafung: Der Fall Venezuela“. (Verfügbar auf ihrer Website cepr.net )

Dort erzählen diese Wissenschaftler von den verschiedenen Momenten, in denen die USA Venezuela Sanktionen auferlegten, und ihren jeweiligen Auswirkungen, die sie als „Bestrafung“ der Bevölkerung mit der Absicht definieren, die Wirtschaft des Landes zusammenzubrechen, so dass dies wiederum die Bevölkerung provoziert „Regimewechsel.“ Sie heben hervor, dass die von Trump im August 2017 unterzeichnete Exekutivverordnung, die der venezolanischen Regierung die Aufnahme von Krediten an den Finanzmärkten der Vereinigten Staaten untersagte, die Ölförderung in Venezuela ernsthaft beeinträchtigte. Der Bericht sagt:

„Nach der Verordnung vom August 2017 ist die Ölförderung zurückgegangen und hat sich gegenüber den letzten zwanzig Monaten mehr als verdreifacht. Dies wäre eine Folge des Kreditverlusts und damit der Zahlungsunfähigkeit für Wartung und Betrieb sowie der notwendigen Neuinvestitionen zur Aufrechterhaltung des Produktionsniveaus. Diese Beschleunigung des Rückgangs der Ölförderung würde für das folgende Jahr einen Verlust von 6 Mrd. USD an Öleinnahmen bedeuten. “

Sie weisen auch darauf hin, dass „der Verlust von so vielen Milliarden Dollar an Devisen und der Verlust an Staatseinnahmen den Hauptschub darstellten, der die Wirtschaft dazu veranlasste, von ihrer hohen Inflation, als die Sanktionen im August 2017 umgesetzt wurden, zu einer Hyperinflation überzugehen“. .

Menschenrechte

Sogar die Vereinten Nationen (UN) haben auf die Auswirkungen hingewiesen, die Sanktionen und der Block auf die venezolanische Bevölkerung haben . Am 23. März genehmigte der UN-Menschenrechtsrat eine Resolution, in der diese Maßnahmen verurteilt wurden.

Darüber hinaus kam im Februar eine Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Alena Douhan, in das Land, die einen Bericht erstellte und veröffentlichte, der dann erweitert und dem Menschenrechtsrat im September dieses Jahres vorgelegt wird. Dort beschreibt Douhan, wie Sanktionen funktionieren:

„Venezolanische Vermögenswerte, die bei Banken in den USA, Großbritannien und Portugal eingefroren wurden, belaufen sich auf 6.000 Millionen Dollar. Es wird berichtet, dass der Kauf von Waren und Zahlungen von öffentlichen Unternehmen blockiert oder eingefroren sind. Der Privatsektor, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten, Sportvereine und Bürger Venezuelas verurteilen die Ablehnung oder Zurückhaltung ausländischer Banken bei der Eröffnung oder Führung ihrer Bankkonten, einschließlich der Korrespondenzbanken in den USA und in Europa. Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Visa und beim Kauf von Tickets; die Notwendigkeit, durch Agenten aus Drittländern zu handeln; und die Notwendigkeit, zusätzliche Versicherungskosten zu zahlen “.

Es beschreibt auch die Situation, die die Venezolaner aufgrund der von Washington diktierten Maßnahmen erleben:

„Sie haben in den letzten 6 Jahren zu einem stetigen Anstieg der Unterernährung geführt. Mehr als 2,5 Millionen Menschen sind stark ernährungsunsicher. Zu den Mechanismen, um mit dieser Situation fertig zu werden, gehört die Reduzierung der Anzahl der Mahlzeiten pro Tag (1 oder 2 statt 3); Verringerung der Menge und Qualität von Lebensmitteln; Entkapitalisierung / Verkauf von Haushaltswaren zum Essen; und Reduzierung der Ausgaben für Gesundheit, Kleidung und Bildung; mit einer entsprechenden Zunahme von Familienkrisen, Spannungen, Gewalt und Trennungen; Kinderarbeit; Teilnahme an der Schwarzwirtschaft; kriminelle Aktivitäten, einschließlich Drogen- und Menschenhandel; Zwangsarbeit; und Migration “.

Die Venezolaner müssen verstehen, dass die Belagerungssituation, die unser Land durch die weltweit führende Wirtschafts- und Militärmacht erlebt, nicht nur schwerwiegende reale Auswirkungen hat, wie die meisten Menschen wahrnehmen, sondern dass es eine perverse Operation ist, sich der Bevölkerung zu unterwerfen, bis sie dazu in der Lage sind eine Regierung auszuschließen, die nicht ihren Interessen entspricht.

Der Amerikaner Mark Weisbrot erklärte dieses Verhalten seines eigenen Landes in einem Artikel aus dem Jahr 2019, der auf der Website cepr.net veröffentlicht wurde :

„Nachdem die Sandinisten 1979 triumphiert hatten, führten die Vereinigten Staaten einen blutigen Krieg, um das Land mit einer terroristischen paramilitärischen Truppe namens Contras zurückzuerobern, die regelmäßig Zivilisten ermordete. Präsident George HW Bush machte bei den zweiten Wahlen der Sandinisten im Jahr 1990 klar, dass er, obwohl er nicht Gott war, die Nicaraguaner weiterhin mit einem Handelsembargo und Krieg bestrafen würde, wenn sie die Sandinisten nicht loswerden würden. Die Nicaraguaner waren des Krieges, der Hyperinflation und des wirtschaftlichen Zusammenbruchs überdrüssig und stimmten für die Opposition: Die Sandinisten verloren. “ Obama, Trump und jetzt Joe Biden verfolgen eine Strategie, die so alt wie bedauerlich ist. Und es geht nicht darum, „maximalen Druck“ nur auf die Regierung auszuüben. Dieser Druck wird von der Wirtschaft des Landes und der gesamten Bevölkerung getragen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related