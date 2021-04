Rede von Axel Plasa, Journalist aus Mexiko für Frente Unido América Latina am 24. April 2021 – Brandenburger Tor, Berlin

Wir leben in turbulenten Zeiten, in denen Konflikte jederzeit entfachen sind und Spannungen eher zunehmen als sich aufzulösen. Dies zeigt sich auf regionaler Ebene in Lateinamerika, aber auch auf internationaler Ebene.

In Venezuela ist die Situation an der Grenze zu Kolumbien, speziell im Grenzstaat Apure, extrem angespannt. Nachdem zuvor eine Gruppe von paramilitärischen Kräften in Venezuela eingedrungen war und von den Bolivarischen Nationalen Streitkräften vertrieben wurde, zeigt sich erneut die militärische Allianz zwischen den USA und Kolumbien. Der Überflug von Aufklärungsdrohnen im Grenzgebiet, die strategische Informationen sammeln, spricht von Vorbereitungen für einen möglichen Angriff in naher Zukunft durch kolumbianische Streitkräfte zusammen mit US-Streitkräften auf venezolanisches Gebiet.

Während die Wirtschaftssanktionen sowohl den Exportsektor als auch die Versorgung im Allgemeinen betreffen und zu Engpässen bei Grundprodukten auf den Märkten führen, spendete Russland über das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen WFP Lebensmittel im Gegenwert von einer Million Dollar. Über diesen Kanal erreichen die Produkte aus dem Grundnahrungsmittelkorb die bedürftigsten Familien kostenlos. Dies ist zweifellos eine proaktive Art, Solidarität zu üben, die über politische Erklärungen hinausgeht.

In Kuba fand der 8. Kongress der Kommunistischen Partei Kubas statt, auf dem der Generalsekretär Raúl Castro Ruz ankündigte, dass er nicht erneut für dieses Amt kandidieren wird. Auf diesem Kongress wurde Miguel Díaz-Canel, der auch der Präsident der Republik ist, zum neuen Generalsekretär gewählt. Es kehrt also wieder die Personalunion zwischen Partei und Präsidentschaft zurück, wie schon in der Vergangenheit bei Fidel Castro. Mit dem Ausscheiden von Fidels jüngerem Bruder aus der Parteiführung hat der Generationenwechsel zumindest an der Spitze von Partei und Staat stattgefunden. Große Herausforderungen bleiben für Díaz-Canel zu bewältigen, allen voran die Fortsetzung der illegalen Blockade gegen sein Land, die seit sechs Jahrzehnten besteht und seit ihrer Verhängung unsägliche wirtschaftliche Verluste verursacht hat. Wir nutzen diese Gelegenheit, um noch einmal die entschiedene Ablehnung der von den Vereinigten Staaten exterritorial gegen Kuba verhängten Wirtschaftsblockade zu bekräftigen, und wir fordern ihre sofortige Aufhebung.

So setzt die diplomatische Krise zwischen der Russischen Föderation und den USA und ihren europäischen Verbündeten ihren Kurs der gegenseitigen Ausweisungen und Anschuldigungen auf der einen Seite und Dementis auf der anderen Seite fort. Die Vereinigten Staaten begannen mit der Ausweisung von zehn Diplomaten aus Washington, was von Moskau gekontert wurde. Danach folgten weitere Länder wie Bulgarien, Slowakei, Polen, Lettland, Litauen, Estland usw. Das Land mit der größten Resonanz war jedoch die Tschechische Republik, die Russland beschuldigte, hinter einer Explosion eines Munitionsdepots im Jahr 2014 zu stecken, und 18 Diplomaten des Landes verwies. Russland reagierte darauf, indem es seinerseits 20 tschechische Diplomaten aus Moskau auswies. Zu diesem Zeitpunkt sagt Prag, dass zusätzlich zu den bereits ausgewiesenen, die russische Botschaft in Prag auf etwa 20 Diplomaten reduziert wird, ähnlich denen, die in der tschechischen Botschaft in Moskau bleiben. Dies bedeutet die Abreise von etwa 70 Diplomaten aus dem Land. So wie sich die Situation entwickelt, ist es schwierig zu wissen, wie weit die Provokationen und die Nachbeben gehen können und was folgen wird.

Hinzu kommt, dass in den letzten Tagen und Wochen in den deutschen und westlichen Medien immer wieder von der Präsenz russischer Truppen an der ukrainisch-russischen Grenze die Rede war. Jetzt, da diese Truppen mit dem Ende der Übungen abgezogen werden sollen, und nach dem Vorschlag Russlands, sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zeljenski zu treffen, hat Putin erneut eine Einladung an die Ukraine und die NATO ausgesprochen, einen Dialog zu führen und nicht zur militärischen Konfrontation überzugehen. Und als Sahnehäubchen gibt es noch die Sache mit dem Oppositionsführer Alexej Nawalny, der seit dem 23. April seinen Ende März begonnenen Hungerstreik beendet hat, nachdem er von einem Arzt behandelt wurde, der unabhängig von dem Gefängniskrankenhaus ist, in dem er festgehalten wird.Offensichtlich ist die Rolle, die der Blogger und Oppositionelle außerhalb Russlands spielt, so wichtig, dass er im Gegensatz zu anderen Kämpfern, die ebenfalls inhaftiert sind, wie Julian Assange oder Mumia Abu Jamal, die Regierenden der freien Welt nachts wachhält.

Es lebe die Solidarität der Völker!

Nein zum Krieg gegen Russland!

Nieder mit der Blockade gegen Kuba!

Hasta la victoria siempre!

Venceremos.

