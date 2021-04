Statt Sputnik V jetzt EU-Vertrag für 1,8 Milliarden Dosen Biontech/Pfizer kurz vor dem Abschluss – Die größte Order aller Zeiten – ohne Ausschreibung

Mit der Menge können 450 Millionen EU-Bürger über zwei Jahre hinweg geimpft werden.

Die Impfdosen aus diesem milliardenschweren Vertrag ohne Ausschreibung sollen im Zeitraum zwischen 2021 und 2023 geliefert werden. Impfdosen sollen für Auffrischungen und Impfungen von Kindern genutzt werden.

