Staatenbund Celac: Sonderkommuniqué zur Demokratisierung der COVID-19-Impfstoffproduktion

Die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) ist sich der dringenden globalen Notwendigkeit bewusst, den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weiterhin entgegenzuwirken.

In diesem Sinne fordert CELAC die internationale Gemeinschaft und den weltweiten Pharmasektor auf, sich den Bemühungen der Regierungen und Foren multilateraler Organisationen anzuschließen, die Herstellung und den Zugang von Impfstoffen gegen COVID-19 zu demokratisieren, da dies ein globales öffentliches Gut ist. und um seine Skalierung weltweit zu verbessern. In ähnlicher Weise wird der Aufruf der Weltgesundheitsorganisation vom 4. März 2021 zur Kenntnis genommen, einen Weg der Solidarität zu finden, der eine größere Produktion und Verfügbarkeit dieser Impfstoffe fördert.

Es ist dringend erforderlich, dass der Privatsektor, Regierungen und internationale Organisationen daran arbeiten, einen fairen, gerechten, unterstützenden, transparenten, zeitnahen und universellen Zugang zu Impfstoffen, Diagnosegeräten, Medikamenten und anderen Gesundheitstechnologien gegen COVID-19 zu erreichen, auch als Teil davon den Demokratisierungsprozess, die Modernisierung der medizinischen Infrastruktur und die Ausbildung des Gesundheitspersonals.

https://ppt-celac.sre.gob.mx/es/comunicados-especiales-e-intervenciones/comunicados/54-comunicado-especial-sobre-la-democratizacion-de-la-produccion-de-vacunas-contra-covid-19-special-communique-on-the-democratization-of-covid-19-vaccine-production

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related