Heike Hänsel, DIE LINKE: Deeskalation statt weitere Eskalation um Ukraine

Wenn man jetzt den russischen Aufmarsch kritisiert, darf man zum größten US-Manöver mit NATO-Unterstützung DEFENDER21 in Osteuropa nicht schweigen. Entspannungspolitik kann nur gelingen, wenn Sicherheitsinteressen, die auf beiden Seiten bestehen, auch gegenseitig anerkannt werden. Angesichts der globalen Herausforderungen der Pandemie, können wir uns keinen neuen Kalten Krieg leisten – Der Feind heißt doch nicht Russland, sondern Corona! Also müssen wir doch jetzt alles darauf konzentrieren, dass es eine Truppenentflechtung gibt und eine Rückkehr sowohl der russischen als auch ukrainischen Truppen in die Kasernen. Und da ist es ein Hoffnungsschimmer, dass an diesem Montag der Waffenstillstand in der Ukraine vom Normandie-Format bekräftigt wurde. Und wir begrüßen ausdrücklich den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten für ein bilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Warum unterstützen wir diese Angebote nicht stärker? Reden statt drohen, das muss doch unser gemeinsames Interesse sein.

