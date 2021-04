Ukrainekonflikt: Putin blufft nicht – von Ray McGovern (antiwar.com)

Die strenge Warnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, nicht die von ihm als „rote Linie“ bezeichnete Grenze Russlands zu überschreiten, muss ernst genommen werden. Dies gilt umso mehr, als Russland seine militärischen Fähigkeiten ausbaut, um auf Provokationen von Hitzköpfen in der Ukraine und von denen in Washington zu reagieren, die ihnen sagen, dass sie Russland eine blutige Nase geben und zugleich den Vergeltungsmaßnahmen entkommen können.

Putin leitete seine ungewöhnlich scharfen Bemerkungen damit ein, indem er sagte, Russland wolle „gute Beziehungen … übrigens auch mit denjenigen, mit denen wir uns in letzter Zeit nicht verstanden haben, um es milde auszudrücken. Wir wollen wirklich keine Brücken abbrennen.“ Um die Provokateure nicht nur in Kiew, sondern auch in Washington und anderen NATO-Hauptstädten zu warnen, fügte Putin diese Warnung hinzu:

„Aber wenn jemand unsere guten Absichten mit Gleichgültigkeit oder Schwäche verwechselt und beabsichtigt, diese Brücken niederzubrennen oder sogar zu sprengen, sollte er wissen, dass die Reaktion Russlands asymmetrisch, schnell und hart sein wird.“ Diejenigen, die hinter den Provokationen stehen, die die Kerninteressen unserer Sicherheit bedrohen sage ich dass sie es bereuen werden, was sie getan haben, so wie sie es lange nicht bereut haben.

Gleichzeitig muss ich nur klarstellen, dass wir genug Geduld, Verantwortung, Professionalität, Selbstvertrauen und Sicherheit in unserer Sache sowie gesunden Menschenverstand haben, wenn wir Entscheidungen jeglicher Art treffen können. Aber ich hoffe, dass niemand daran denken wird, die „rote Linie“ in Bezug auf Russland zu überschreiten. Wir selbst bestimmen in jedem Einzelfall, wo diese Grenze gezogen werden wird.

Will Russland Krieg?

Vor einer Woche hatte sich die Gemeinschaft ehemaliger Geheimdienstler in ihrem jährlichen Briefing über Bedrohungen der nationalen Sicherheit der USA ungewöhnlich offen darüber ausgesprochen, wie Russland Bedrohungen seiner Sicherheit sieht:

Wir schätzen die Lage folgendermassen ein, dass Russland keinen direkten Konflikt mit den US-Streitkräften will. Russische Beamte haben lange geglaubt , dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen „Einfluss-Kampagnen führen um Russland zu destabilisieren, um Präsident Wladimir Putin zu schwächen, und dem Westen freundlich gesonnene Regime in den Regionen der ehemaligen Sowjetunion und anderswo zu installieren. Russland bemüht sich um eine Einigung mit den Vereinigten Staaten über die gegenseitige Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten beider Länder und die Anerkennung des von Russland beanspruchten Einflussbereichs Russlands auf einen Großteil der ehemaligen Sowjetunion. .

Eine solche Offenheit hat es nicht gegeben, seit die DIA (Defense Intelligence Agency) in ihrer „Nationalen Sicherheitsstrategie vom Dezember 2015“ schrieb:

Der Kreml ist überzeugt, dass die Vereinigten Staaten den Grundstein für einen Regimewechsel in Russland legen, eine Überzeugung, die durch die Ereignisse in der Ukraine noch verstärkt wird. Moskau betrachtet die Vereinigten Staaten als den entscheidenden Treiber für die Krise in der Ukraine und ist der Ansicht, dass der Sturz des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch der jüngste Schritt in einem seit langem etablierten Muster von US-orchestrierten Regimewechselbemühungen ist.

~ Dezember 2015 Nationale Sicherheitsstrategie, DIA, Generalleutnant Vincent Stewart, Direktor

Wollen die USA Krieg?

Es wäre interessant, die Einschätzung des russischen Gegenübers zu den Bedrohungen zu lesen, denen sie ausgesetzt sind. Hier ist meine Idee, wie russische Geheimdienstanalysten es ausdrücken könnten:

Zu beurteilen, ob die USA Krieg wollen, ist besonders schwierig, da wir kein klares Verständnis dafür haben, wer unter Biden das Sagen hat. Er nennt Präsident Putin einen „Mörder“, verhängt neue Sanktionen und lädt ihn praktisch im gleichen Atemzug zu einem Gipfel ein. Wir wissen, wie leicht von US-Präsidenten genehmigte Entscheidungen von mächtigen Kräften rückgängig gemacht werden können, die dem Präsidenten nominell untergeordnet sind. Eine besondere Gefahr zeigt sich in Bidens Ernennung von Dick Cheneys Schützling Victoria Nuland zur Nummer drei im Außenministerium. Die damalige stellvertretende Außenministerin Nuland wurde in einem am 4. Februar 2014 auf YouTube veröffentlichten Gespräch entlarvt, in dem sie den möglichen Staatsstreich in Kiew plante und zweieinhalb Wochen vor dem eigentlichen Staatsstreich (22. Februar) den neuen Premierminister auswählte.

Nuland wird wahrscheinlich bald bestätigt, und Hitzköpfe in der Ukraine könnten dies leicht so interpretieren, dass sie einen Freibrief erhalten, um mehr Truppen, die jetzt mit US-Offensivwaffen bewaffnet sind, gegen die Anti-Putsch-Kräfte von Donezk und Luhansk zu entsenden. Nuland und andere Falken könnten sogar die Art von russischer Militärreaktion begrüßen, die sie als „Aggression“ darstellen können, wie sie es nach dem Putsch im Februar 2014 getan haben. Nach wie vor würden sie die Konsequenzen – egal wie blutig – als Netto-Plus für Washington beurteilen. Am schlimmsten ist, dass sie die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation nicht zu kennen scheinen.

Es braucht nur einen „Funken“

Der außenpolitische Chef der EU, Josep Borrell , machte auf den massiven Aufbau russischer Truppen in der Nähe der Ukraine aufmerksam und warnte am Montag, dass es nur „einen Funken“ braucht, um eine Konfrontation auszulösen, und dass „hier oder da ein Funke springen kann“. Damit ist er richtig.

Es dauerte nur einen Funken von der Pistole, die Gavrilo Princip benutzte, um Erzherzog Ferdinand von Österreich am 28. Juni 1914 zu ermorden, was zum Ersten Weltkrieg und schließlich zum 2. Weltkrieg führte. US-Politiker und Generäle wären gut beraten, Barbara Tuchmans „The Guns of August“.

Wurde an den Schulen der Ivy League, an denen Nuland, Blinken und der nationale Sicherheitsberater Sullivan studierten, die Geschichte des 19. Jahrhunderts gelehrt – ganz zu schweigen von dem neureichen Provokateur George Stephanopoulos? Wenn ja, scheinen die Lehren aus dieser Geschichte durch eine gutmütige, veraltete Vision der USA als allmächtig verdorben worden zu sein – eine Vision, die längst ihr Ablaufdatum überschritten hat, insbesondere angesichts der wachsenden Annäherung zwischen Russland und China.

Meiner Ansicht nach wird es wahrscheinlich zu einem verstärkten Säbelrasseln Chinas im Südchinesischen Meer und in der Taiwanstraße kommen, wenn Russland beschließt, in einen militärischen Zusammenstoß in Europa verwickelt zu werden.

Eine wichtige Gefahr besteht darin, dass Biden, wie Präsident Lyndon Johnson vor ihm, unter der Art von Minderwertigkeitskomplex gegenüber der „besten und klügsten“ Elite (die uns Vietnam gebracht hat) leidet, dass er in die Irre geführt wird, zu glauben, sie wüssten was Sie tun. Unter Bidens Chefberatern hat nur Verteidigungsminister Lloyd Austin Kriegserfahrungen.. Und dieser Mangel ist natürlich typisch für die meisten US-Amerikaner. Im Gegensatz dazu hatten Millionen von Russen immer noch ein Familienmitglied unter den 26 Millionen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. Das macht einen großen Unterschied – insbesondere, wenn es um das geht, wie hochrangige russische Beamte das vor sieben Jahren in Kiew installierte Neonazi-Regime nennen.

Ray McGovern arbeitet mit Tell the Word zusammen, einem Verlag der ökumenischen Erlöserkirche in der Innenstadt von Washington. Seine 27-jährige Karriere als CIA-Analyst umfasst die Tätigkeit als Chef der sowjetischen Abteilung für Außenpolitik und als Vorbereitung / Verkürzung des Daily Brief des Präsidenten. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

