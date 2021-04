Stoppt den Krieg gegen Donbass – MITTWOCH 28. APRIL 2021, 18:30 UHR – PARISER PLATZ/BRANDENBURGER TOR

„Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde,

der ukrainische Präsident hat mit dem Dekret 117 vom 24. März 2021 beschlossen, die Krim und den Donbass militärisch zurückzuerobern. Damit bricht er endgültig mit den Verpflichtungen aus der völkerrechtlich bindenden Minsker Vereinbarung von 2015 und verschärft die Konfrontation gegen Russland.

Diese gefährliche Politik unterstützt die Bundesregierung in unverantwortlicher Weise, indem sie zu den ukrainischen

Agressionsabsichten schweigt und sich nicht für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine einsetzt. Stattdessen unterstellt sie Russland Kriegsabsichten, die durch eine einseitige, Russland verteufelnde Berichterstattung von den herrschenden Medien unterstützt wird.“

Hier der Aufruf, mit dem wir zur Kundgebung einladen:

STOPPT DEN KRIEG DER UKRAINE GEGEN DEN DONBASS!

STOPPT DIE KONFRONTATIONSPOLITIK GEGEN RUSSLAND!

WIR PROTESTIEREN

* GEGEN DIE ANTIRUSSISCHE HETZE UND DESINFORMATION * GEGEN DAS SABOTIEREN DER MINSKER FRIEDENSVEREINBARUNG DURCH KIEW UND BERLIN

* GEGEN DAS NATO-MANÖVER DEFENDER 2021 AN RUSSLANDS GRENZEN

WIR TRAGEN DIE AGGRESSIONSPOLITIK GEGEN RUSSLAND NICHT MIT!

SCHLIEßT EUCH UNSEREM PROTEST AN

MITTWOCH 28. APRIL 2021, 18:30 UHR

PARISER PLATZ/BRANDENBURGER TOR

ES SPRECHEN:

DR. ALEXANDER NEU, MDB DIE LINKE, OBMANN IM VERTEIDIGUNGSAUSSCHUSS

LIANE KILINC, VORSITZENDE DER FRIEDENSBRÜCKE – KRIEGSOPFERHILFE E.V.

GRUPPEN DER BERLINER FRIEDENSKOORDINATION

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related