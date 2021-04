Russlands Präsident Vladimir Putin: Über Covid-19 – Auschnitt aus der Rede an die Nation

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir waren mit einer Epidemie konfrontiert, die sich mit den Folgen der demografischen Schocks der 40er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts überlagerten. Und wir verstehen, dass die Situation auf dem Gebiet der Demografie heute außergewöhnlich ist. Dies ist leider der Fall. Wir müssen dies anerkennen, darlegen, im Auge behalten und auf der Grundlage dieser Situation handeln.

Die Rettung der Menschen in Russland ist unsere höchste nationale Priorität. Diese Priorität bestimmt alle Bestimmungen der aktualisierten Verfassung zum Schutz der Familie, zur wichtigsten Rolle der Eltern bei der Erziehung von Kindern, zur Stärkung der sozialen Garantien, zur Entwicklung von Wirtschaft, Bildung und Kultur.

Unsere Strategie ist es, zu einem nachhaltigen Bevölkerungswachstum zurückzukehren, um zu erreichen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahr 2030 in Russland 78 Jahre beträgt.

Die Statistiken geben uns leider enttäuschende, unglückliche Zahlen. Wir sehen sogar einen gewissen Rückgang. Es ist klar, was mit dieser Pandemie passiert. Aber wir werden die strategischen Ziele in dieser Richtung, in dieser wichtigsten Richtung, nicht aufheben.

Ich verstehe sehr gut, dass dies eine sehr schwierige Aufgabe ist. Darüber hinaus wurde das Coronavirus noch nicht vollständig besiegt, es bleibt eine direkte Bedrohung. Wir sehen, wie dramatisch sich die Situation in vielen Ländern entwickelt, in denen die Zahl der Infektionen zunimmt. Wir müssen jetzt alle Linien unter Kontrolle halten, die die Ausbreitung des Virus verlangsamen sollen: sowohl entlang der Kontur der Außengrenzen als auch innerhalb unseres Landes.

Ich appelliere noch einmal an die Bürger Russlands: Meine Lieben, wir dürfen unsere Wachsamkeit nicht verlieren. Ich bitte Sie, auf sich und Ihre Angehörigen aufzupassen und alle Empfehlungen von Ärzten und Sanitärdiensten so verantwortungsbewusst wie möglich einzuhalten.

Die Impfung ist jetzt von zentraler Bedeutung. Ich bitte die Regierung, das Gesundheitsministerium und die Leiter der Regionen, sich täglich mit diesem Thema zu befassen. Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, sollte weit verbreitet sein, damit sich im Herbst die sogenannte Herdenimmunität bilden kann.

Die Lösung dieses Problems hängt nur von Ihnen und mir ab, von allen Bürgern. Bitte appellieren Sie noch einmal an alle Bürger Russlands: sich impfen zu lassen. Nur so können wir eine tödliche Epidemie blockieren. Es geht nicht anders. Ein anderer Weg ist schlimmer: krank zu sein mit schwer vorhersehbaren Folgen.

Ich wiederhole, die Gefahr des Virus bleibt bestehen. Aber schon jetzt müssen wir klar definieren, wie wir die ihnen zugefügten Wunden heilen und die Gesundheit der Menschen wiederherstellen werden.

In Spitzenzeiten der Krankenhausarbeit mussten die Ambulanzen die geplante Aufnahme von Patienten reduzieren oder sogar aussetzen. Und dies bedeutet das Risiko einer Verschlimmerung chronischer Krankheiten oder die Gefahr, dass die Krankheit übersehen, nicht rechtzeitig bemerkt und nicht erkannt wird.

Ich fordere die Regierung, das Gesundheitsministerium, zusammen mit den Mitgliedsgruppen der Föderation unter Berücksichtigung der aktuellen epidemiologischen Situation auf, die Programme für ärztliche Untersuchungen und vorbeugende Untersuchungen zu erweitern und sie ab dem 1. Juli dieses Jahres vollständig für zu starten Personen allen Alters. Maximale Abdeckung ist hier wichtig. Daher werden wir in naher Zukunft das Angebot an mobilen medizinischen Diagnosesystemen für die Regionen erhöhen.

Eines der Ziele, auf die das Coronavirus abzielt, sind Blutgefäße und das Herz. Und dies ist bereits eine der ersten Todesursachen. Daher sollte Bürgern mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei vorbeugenden Untersuchungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ich weise die Regierung an, zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Krankheiten zu ergreifen, die die Hauptursachen für vorzeitige Sterblichkeit sind. Dies sind, wie bereits erwähnt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zusätzlich bösartige Neubildungen, Atemwegserkrankungen.

Hepatitis C nimmt auch vielen jungen Menschen das Leben. Auch hier sind Lösungen erforderlich, die es ermöglichen, diese Bedrohung für die Gesundheit der Nation in einem Jahrzehnt zu minimieren.

Damit möglichst viele Menschen ihre Gesundheit in Sanatorien und Resorts verbessern können, schlage ich vor, das Programm mindestens bis Ende des Jahres zu verlängern, wonach ein Bürger 20 Prozent seiner Reisekosten in Russland zurückerhält.

Wir müssen besonders auf die Gesundheit unserer Kinder achten. In der Tat wird in der Kindheit der Grundstein für die Gesundheit für viele Jahre gelegt. Kinderruhe sollte so zugänglich wie möglich gemacht werden. In diesem Zusammenhang schlage ich vor, die Hälfte der Kosten des Gutscheins in diesem Jahr zurückzugeben, wenn Kinder in ein Sommercamp reisen.

Darüber hinaus müssen wir zusätzliche Möglichkeiten für den Studententourismus schaffen. Und bereits in diesem Jahr, um hier Pilotprojekte zu starten, darunter das Leben auf Universitätsgeländen und in Wohnheimen in anderen Regionen für Studenten, die im Sommer durch das Land reisen werden.

Und natürlich müssen wir junge Menschen ermutigen, die sich bei Olympiaden, freiwilligen und kreativen Initiativen und Projekten der Plattform Russland – Land der Chancen gezeigt haben. Für solche Kinder gilt das Programm der teilweisen Rückerstattung von Geldern für einen Touristengutschein auch während der Ferienzeit, während der Ferien, in der sogenannten Hochsaison. Wir haben solche Entscheidungen noch nicht getroffen.

Ich danke allen parlamentarischen Fraktionen, die die Entscheidung über die Steuer auf hohe Einkommen oder vielmehr auf einen Teil dieser hohen Einkommen unterstützt haben. Die daraus erhaltenen Mittel fließen in den speziell geschaffenen „Circle of Kindness“ -Fonds und sollen bereits Kindern helfen, die an seltenen und schweren Krankheiten leiden, teure Medikamente und medizinische Geräte für sie kaufen und für Operationen bezahlen.

Am 28. April feiern wir den Tag der Krankenwagenarbeiter. Es wurde als Zeichen des Respekts für diejenigen gegründet, die als erste in den Kampf um das Leben der Menschen eintreten. Diese Spezialisten müssen mit allem Notwendigen ausgestattet sein. In den nächsten drei Jahren werden wir zusätzlich weitere fünftausend neue Krankenwagen in ländliche Gebiete, städtische Siedlungen und Kleinstädte schicken, wodurch die Krankenwagenflotte fast vollständig erneuert werden kann.

Ich möchte betonen: Die Gesundheitsversorgung in vielen führenden Ländern – wir wissen das gut, sie sprechen selbst darüber – konnte nicht so effektiv wie wir in Russland die Herausforderungen der Epidemie widerspiegeln. Gleichzeitig muss dies erkannt und gesehen werden, die weltweite Gesundheitsversorgung steht kurz vor einer echten Revolution. Wir können es nicht verfehlen.

Die Epidemie hat die Einführung von Telemedizin, künstlicher Intelligenz, neuen Ansätzen in der Diagnostik, im operativen Bereich, in der Rehabilitation und bei der Herstellung von Arzneimitteln überall und um ein Vielfaches beschleunigt. Und unsere Aufgabe ist es, solche Technologien in den Dienst der Bürger unseres Landes zu stellen.

Auf der neuen technologischen Basis müssen wir das gesamte Gesundheitssystem aufbauen, ohne unsere Aufmerksamkeit auf akute Alltagsprobleme zu schwächen. Und wie wir wissen, gibt es viele davon, vor allem in der Grundversorgung. Es sollte keine Warteschlangen geben, keine Schwierigkeiten, einen Termin für eine Diagnostik mit einem spezialisierten Spezialisten zu vereinbaren, Rezepte zu erhalten und krank zu gehen. Wir haben in letzter Zeit viel darüber gesprochen. Das Geld wurde zugeteilt, zur Verfügung gestellt. Sie müssen dies effizient und schnell tun.

In unserem Gesundheitswesen wie auch in anderen sozialen Bereichen gibt es noch viele ungelöste Probleme: technische, finanzielle und verwaltungstechnische. Aber es ist genau qualifizierte und zeitnahe Unterstützung, die eine Person benötigt. Unter diesem Gesichtspunkt schlage ich vor, Gesundheitsprobleme auf einer der erweiterten Sitzungen des Staatsrates zu erörtern. Wir werden es in Kürze vorbereiten.

Ich wiederhole: Wir haben im sozialen Bereich eine grundlegend neue Erfahrung gemacht. Während der Epidemie haben wir Familien mit Direktzahlungen unterstützt, in denen fast 28 Millionen Kinder wachsen, und sie haben diese Zahlungen ohne Zertifikate, Papiere oder andere Bürokratie geleistet – automatisch, wie es die Menschen brauchen. Ich weiß, dass die Regierungsmitglieder daran gearbeitet haben, sie haben absichtlich gearbeitet, nicht ohne Fehler, aber sie haben alles getan, um diese Aufgabe zu erfüllen, und sind damit fertig geworden. Das ist großartig, das ist ein gutes Beispiel. Dieser Ansatz sollte zur Norm in der Arbeit aller Regierungsebenen werden.

Dies ist die Hauptbedeutung der Nationalen Sozialinitiative, die kürzlich auf einer gemeinsamen Sitzung des Präsidiums des Staatsrates und der Agentur für strategische Initiativen erörtert wurde.

Ich appelliere an die Gouverneure: Es liegt in Ihrer direkten Verantwortung, die Arbeit von Kliniken, Kindergärten und Schulen, Arbeitsämtern und den täglichen Bedürfnissen der Familien jeder Person zu organisieren. In vielen Regionen habe ich selbst mit eigenen Augen gesehen, dass solche Arbeiten in bestimmten Bereichen bereits etabliert wurden. Dies muss überall und in allen sozialen Bereichen geschehen.

Bereits im nächsten Jahr, 2022, müssen wir die Grundsätze der „Sozialkasse“ einführen. Dies bedeutet, dass alle Bundesleistungen, Renten, sonstigen Sozialleistungen und Dienstleistungen in einem „One Window“ -Modus verarbeitet und ausgezahlt werden, ohne vor Gericht zu laufen, sondern lediglich bei der Gründung einer Familie, der Geburt eines Kindes, der Pensionierung oder einer anderen Lebenssituation. Innerhalb von drei Jahren sollte die überwiegende Mehrheit der staatlichen und kommunalen Dienstleistungen den russischen Bürgern 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, dh kontinuierlich, aus der Ferne zur Verfügung gestellt werden.

Unabhängig davon müssen wir uns mit einem für viele Familien so heiklen Thema wie der Unterhaltssammlung befassen. Leider ist dies in unserem Land ein Problem. Dieses Verfahren sollte eine Person nicht demütigen. Alle Probleme hier müssen hauptsächlich aus der Ferne und vor allem im Interesse der betroffenen Partei gelöst werden. Eine Mutter mit einem Baby im Arm, und das passiert am häufigsten, sollte die Schwellen der Behörden nicht überschreiten, Informationen sammeln. Es ist notwendig, ein System der abteilungsübergreifenden Interaktion, auch mit Banken, so aufzubauen, dass die bedingungslose Ausführung von Gerichtsentscheidungen über die Rückforderung von Unterhalt gewährleistet ist. Der Staat ist verpflichtet, die Rechte des Kindes zu schützen, das ist es, worüber wir sprechen. Ich werde später auf dieses Thema zurückkommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir verstehen, welchen Schlag die Pandemie, die Epidemie, auf das Wohlergehen der Menschen ausgeübt hat. Wir wissen dies anhand der Zahlen, wie sehr sie die Probleme der sozialen Ungleichheit und Armut verschärft hat. Dies ist eine Herausforderung für alle Länder der Welt, für alle, denken Sie daran, dass dies nicht nur hier geschieht, es ist überall gleich, sondern auch für Russland. Wir sollten uns natürlich in erster Linie für die Situation in unserem Land interessieren.

