Hospitals swamped as India grapples with deadly surge of Covid cases – Bereits im Dezember waren über 700 Ärzte an Covid-19 verstorben.

Dezember 2020:



In Indien sind mindestens 728 Ärzte an Covid-19 verstorben. 150.000 Menschen sind offiziell an der Viruserkrankung gestorben.

weiterlesen hier:

https://cooptv.wordpress.com/2020/12/30/in-indien-sind-mindestens-728-arzte-an-covid-19-verstorben-150-000-menschen-sind-offiziell-an-der-viruserkrankung-gestorben/

Die Sauerstoffreserven in einigen Krankenhäusern in der indischen Hauptstadt reichen für nur wenige Betriebsstunden. Die Krise entstand inmitten eines Anstiegs der Covid-19-Infektionen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related