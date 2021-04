Warum Xinjiang zum Epizentrum des Kalten Krieges der USA gegen China wird – Von Vijay Prashad und Jie Xiong

Am 22. März 2021 genehmigte der US-Außenminister Antony Blinken Sanktionen gegen Wang Junzheng, den Sekretär des Komitees der Kommunistischen Partei Chinas des Xinjiang Produktions- und Baukorps (XPCC), und Chen Mingguo, Direktor des Xinjiang Public Security Bureau (XPSB) ). Diese Sanktionen, sagte Blinken, wurden gegen Wang Junzheng und Chen Mingguo verhängt, weil sie beschuldigt werden, an „Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang“ beteiligt zu sein. Das US – Finanzministerium folgte Anzug mit seinen eigenen Sanktionen.

Sowohl Wang Junzheng als auch Chen Mingguo antworteten durch die Verurteilung dieser Sanktionen, die nicht nur von den USA, sondern auch von Kanada, Großbritannien und der EU verhängt wurden. Wang Junzheng sagte, dass die Sanktionen „eine grobe Verleumdung sind“, während Chen Mingguo sagte, dass er „sehr stolz darauf sei, von diesen Ländern sanktioniert zu werden“.

Die Vereinigten Staaten schwenken nach Asien

Im Oktober 2011 hatte die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton einen „ Dreh nach Asien “ angekündigt , wobei China im Mittelpunkt der neuen Ausrichtung stand. Während Clinton mehrfach gesagt hatte – auch in Hawaii Im November 2011 – als die Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama „eine positive und kooperative Beziehung zu China“ aufbauen wollte, erzählte der Aufbau des US-Militärs entlang der asiatischen Küste eine andere Geschichte. Der 2010 US Quadrennial Defense Review festgestellt , „Chinas wachsende Präsenz und Einfluss in regionalen und globalen Wirtschafts- und Sicherheitsfragen“ und nannte es „eine der Folge Aspekte der Entwicklung der strategischen Landschaft.“ Im Jahr 2016 US – Marine – Admiral Harry Harris, Leiter des Pacific Command, hatte gesagt , dass die Vereinigten Staaten bereit sind „Konfront China“ , eine Erklärung gegeben Stärke des US – Militärs Aufbau rund um China.

Die Regierungen von Trump und Biden haben sich weitgehend an die Politik des „Pivots nach Asien“ gehalten mit besonderem Schwerpunkt auf China. Die Vereinigten Staaten haben sich bemüht, mit den raschen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten Chinas Schritt zu halten, und verfügen nur über wenige intellektuelle oder industrielle Instrumente, um im Wettbewerb bestehen zu können. Dies ist der Grund, warum es versucht hat, Chinas Fortschritte durch diplomatische und politische Macht und durch Informationskriegsführung aufzuhalten. Diese Elemente umfassen einen sogenannten „hybriden Krieg“.

Fokus auf Xinjiang: Informationskrieg

Vor einer Veranstaltung im März 2019 , die von der US-Mission für internationale Organisationen in Genf gemeinsam ausgerichtet wurde, waren sich die meisten Menschen in Ländern wie den Vereinigten Staaten der Existenz der Region Xinjiang in China weitgehend nicht bewusst, geschweige denn der 13 Millionen Uiguren (eine der 55 anerkannten ethnischen Minderheiten Chinas). Angesichts der Tatsache, dass die Uiguren die demografische Mehrheit in dieser westlichsten Provinz Chinas darstellen, lautet der offizielle Name der Verwaltungseinheit die autonome Region Xinjiang Uyghur.

An der Veranstaltung im März 2019 nahm Adrian Zenz teil , ein deutscher Forscher und Senior Fellow in China Studies bei der Victims of Communism Memorial Foundation , einer Organisation, die 1993 von der US-Regierung gegründet wurde, um antikommunistische Ansichten zu fördern. Im April 2020 wurde diese Stiftung – gegen alle Beweise – angeklagt China ist verantwortlich für die weltweiten Todesfälle infolge der Verbreitung von COVID-19. Zenz ist auch mit dem konservativen Think Tank für Verteidigungspolitik der Jamestown Foundation verbunden , der von William Geimer gegründet wurde, der der Reagan-Administration nahe stand.

Zenz und Ethan Gutmann, ein weiterer Forscher der Victims of Communism Memorial Foundation, würden ihre Schlussfolgerungen zum Völkermord in Xinjiang gegenüber dem US-Kongress und in einer Reihe von Mainstream- Veröffentlichungen weiterhin wiederholen . Gastgeber sind BBC und Democracy NowZenz lieferte eine Dokumentation über Gräueltaten, die von den „chinesischen Behörden“ gegen die uigurische Bevölkerung verübt wurden. Zenz und Gutmann würden von Organisationen unterstützt, die von westlichen Regierungen finanziert werden, sich aber als NGOs als unabhängige Forschungs- und Interessengruppen ausgeben (wie das Globale Zentrum für Schutzverantwortung und das uigurische Menschenrechtsprojekt ; erstere werden von westlichen Regierungen finanziert und letztere von der National Endowment for Democracy der US-Regierung ).

Im Juni 2020 griff der damalige US-Außenminister Mike Pompeo die chinesische Regierung mit seinen Aussagen an über Xinjiang über die „schockierenden Enthüllungen des deutschen Forschers Adrian Zenz“. Zenz, ein von der US-Regierung finanzierter Forscher der nachrichtendienstlichen Jamestown Foundation, stellt eine Reihe wissenschaftlich zweifelhafter und politisch aufgeladener Papiere zur Verfügung, die dann von der US-Regierung in ihrem Informationskrieg gegen China als Tatsache verwendet werden. Wer Fragen zu Zenz ‚Behauptungen aufwirft, wird inzwischen als Verschwörungstheoretiker an den Rand gedrängt.

Diplomatischer und wirtschaftlicher Krieg

Der Informationskrieg der US-Regierung gegen China hat die „Tatsache“ hervorgebracht, dass es in Xinjiang einen Völkermord gibt. Sobald dies festgestellt wurde, hilft es, diplomatische und wirtschaftliche Kriegsführung zu entwickeln.

Am 22. März 2021, am selben Tag wie die US-Sanktionen , hat der Rat der Europäischen Union einseitig Vier chinesische Regierungsbeamte, darunter Wang Junzheng und Chen Mingguo sowie Wang Mingshan und Zhu Hailun, verhängten Einfrierungen von Vermögenswerten und Reiseverbote. Das Vereinigte Königreich und Kanada schlossen sich an diesem Tag ebenfalls diesem Vorhaben an. Es schien ein koordinierter diplomatischer Angriff auf China zu sein, um China als ein Land darzustellen, das die Menschenrechte verletzt. Dieser Angriff kam bald nach China hatte erreicht ein großes Menschenrechte Ziel, hebt 850 Millionen Menschen aus dem absoluten Armut. Die US-Regierung und ihre Medien versuchten, diese bemerkenswerte Menschenrechtsleistung in Frage zu stellen .

Trump hatte einen Handelskrieg mit China vorangetrieben, sobald er im Januar 2017 sein Amt antrat. sein politischer Rahmen bleibt unter Biden an Ort und Stelle. So zeichnen zusammen , um den Handelskrieg und den Xinjiang Informationskrieg, Mitte Dezember 2020 Adrian Zenz und das Newlines Institut für Strategie und Politik ( ehemals das Center for Global Policy) eine Intelligenz veröffentlichten kurz auf „Zwangsarbeit in Xinjiang.“ Die Behauptungen in diesem Briefing, die auf einem Artikel des Wall Street Journal über die Lieferketten und Xinjiang aus dem Jahr 2019 aufbauen, lösten im Westen einen Feuersturm in den Medien aus, der von Reuters verstärkt und dann von vielen weithin gelesenen Verkaufsstellen aufgegriffen wurde . es führte zum Verbot von Xinjiang-Baumwolle durch die US-Regierung .

Ein dritter Die weltweiten Textilien und Bekleidung stammen aus China, wobei das Land jährlich 120 Milliarden US-Dollar für den Export dieser Produkte und 300 Milliarden US-Dollar für den Export aller Waren pro Jahr erwirtschaftet. Laut Chinas National Bureau of Statistics , 87 Prozent der gesamten Baumwoll Ausgabe des Chinas kommen aus Xinjiang. Der größte Teil der hochwertigen Xinjiang-Baumwolle – und der daraus in China hergestellten Textilien – geht an westliche Bekleidungsunternehmen wie H & M und Zara. Im Jahr 2009 gründeten viele dieser Unternehmen die Better Cotton Initiative (BCI), die – bis zum letzten Jahr – optimistisch über die Entwicklungen in Xinjiang war ( einschließlich der Genossenschaften von Kleinbauern in Xinjiang). Noch am 26. März 2021 gab der BCI eine klare Erklärung ab: „Seit 2012 hat der Xinjiang-Projektstandort im Laufe der Jahre Glaubwürdigkeitsprüfungen von Drittanbietern und Überprüfungen durch Dritte durchgeführt und nie einen einzigen Fall im Zusammenhang mit Vorfällen von Zwangsarbeit gefunden.“

Trotz der jüngsten zuversichtlichen Aussage des BCI und seines Optimismus ändern sich die Dinge für die Baumwollbauern in Xinjiang rapide, da der BCI offenbar mit dem sich verschärfenden Hybridkrieg der USA gegen China an Bord kommt. Das BCI schloss seine Seite über seine Arbeit in China, beschuldigte China der „Zwangsarbeit“ und anderer Menschenrechtsverletzungen und richtete eine Task Force für Zwangsarbeit und menschenwürdige Arbeit ein .

Beamte der Regierung von Xinjiang stritten sich Diese Behauptungen besagen, dass ein Großteil der Feldarbeit für Baumwolle in Xinjiang bereits durch Maschinen ersetzt wurde (viele davon wurden von der US-Firma John Deere importiert ). Ein aktuelles Buch herausgegeben von Hua Wang und Hafeezullah Memon- Cotton Science and Processing Technology -confirms diesen Punkt, wie eine Reihe von Medien machen Berichte aus der Zeit vor 2019. Fakten wie diese scheinen nicht eine Chance , in dem überwältigenden Informationskrieg zu stehen. Xinjiang – zweieinhalb Mal so groß wie Frankreich – befindet sich jetzt im Epizentrum eines Kalten Krieges, der nicht von ihm selbst verursacht wurde.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Herausgeber und Journalist. Er ist Autor und Chefkorrespondent bei Globetrotter . Er ist der Chefredakteur von LeftWord Books und der Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research . Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institut für Finanzstudien der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations . Sein neuestes Buch ist Washington Bullets mit einer Einführung von Evo Morales Ayma.

Jie Xiong ist ein chinesischer Technologe, Übersetzer und Redakteur. Er hat am Digitalisierungsprozess mehrerer führender Unternehmen in China teilgenommen. Er ist Gründer von Shanghai Maku Cultural Communications Ltd., einem Unternehmen, das China den Lesern von Global South vorstellt. Er ist leitender Forscher am Sichuan-Institut für hochwertige Entwicklung. Er hat mehr als 10 Bücher geschrieben und übersetzt. Seine neueste Übersetzung ist Kybernetische Revolutionäre.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related