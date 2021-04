Russland böse, NATO gut / Presseschau

Russland böse, NATO gut – Doppelstandards in den deutschen Medien

Russische Truppen an der Grenze zur Ostukraine? Die deutschen Medien rufen: „Kriegsgefahr“, „Eskalation“ und „Im schlimmsten Fall will Russland wirklich Krieg“. US-Truppen in aller Welt, Bundeswehr an der russischen Grenze? „Sicherheit“, „Schutz“ und „Willkommen“ – mit klarem Ziel: die „Abschreckung“ Russlands.

Der Autor gibt viele Beispiele mit den entsprechenden Links:

Washington kritisiert Moskaus Pläne einer Einschränkung der Schifffahrt im Schwarzen Meer

Das US-Außenministerium hat Pläne Russlands scharf kritisiert, die Schifffahrt in den russischen Hoheitsgewässern im Schwarzen Meer begrenzen zu wollen. Russland begründet das mit der Präsenz von US-Kriegsschiffen nahe der russischen Schwarzmeerküste, die eine Provokation darstelle.

Inmitten zunehmender Spannungen: US-Botschafter verlässt Moskau vorübergehend

Nachdem die USA bereits in der letzten Woche zehn russische Diplomaten ausgewiesen hatten, verlässt nun US-Botschafter Sullivan Moskau. Er erklärte jedoch, er werde in der kommenden Woche zurückkehren – und damit vor einem möglichen Treffen zwischen Biden und Putin.

Trump: USA müssen Beziehungen zu Russland verbessern, statt es in die Hände von China zu treiben

Donald Trump zufolge treibt die aktuelle Politik der neuen Administration im Weißen Haus Russland in die Hände Chinas. Nach der Meinung des ehemaligen US-Präsidenten kann sich die Partnerschaft zwischen Moskau und Peking auf die USA negativ auswirken.

Die Grünen sind besorgt: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer reist nach Moskau

An diesem Mittwoch reist der sächsische Ministerpräsident Kretschmer während der aktuellen Spannungen zwischen Russland und dem Westen für vier Tage nach Moskau. Vor dem Reiseantritt plädierte er für die Verlagerung des Fokus von Sanktionen auf einen Dialog mit Russland.

Russische Diplomaten „aus Solidarität“ ausweisen – Aufruf Tschechiens an EU und Nato

Der tschechische Interims-Außenminister Jan Hamacek erklärte am Samstag, die russischen Diplomaten hätten das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Jetzt legt der tschechische Außenpolitiker nach: „Wir rufen die Länder der EU und Nato zum kollektiven Vorgehen auf, gerichtet auf die Ausweisung aus Solidarität“, erklärte er laut AFP. Außerdem hat der Außenminister den russischen Botschafter einbestellt, um seinen Protest zum Ausdruck zu bringen.

Diplomatische Krise: Putin plant keine Gespräche mit tschechischer Regierung

Der russische Präsident Wladimir Putin plant vor dem Hintergrund der Spannungen mit der Tschechischen Republik keine Verhandlungen mit Prag. Dies teilte Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Staatschefs Wladimir Putin, am Dienstag mit.

Tschechien: Reaktion Russlands auf Ausweisung von 18 Diplomaten stärker als erwartet

Tschechien erklärte am Montag, die Ausweisung von 20 Mitarbeitern der tschechischen Botschaft aus Russland als Reaktion auf die Ausweisung 18 russischer Diplomaten seitens Prag sei stärker als erwartet. Man werde weitere Schritte erwägen, hieß es.

Russland weist zwei bulgarische Diplomaten aus

Russland hat zwei Mitarbeiter der bulgarischen Botschaft in Moskau zu „unerwünschten Personen“ erklärt. Die Diplomaten haben 72 Stunden Zeit, um das Land zu verlassen. Der Schritt kommt nach der Ausweisung zweier russischer Diplomaten aus Bulgarien Ende März.

