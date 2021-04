Rede von Axel Plasa für Frente Unido America Latina / Vereinigte Lateinamerika-Front vom 17. April 2021

CASTELLANO LINK PDF



In der vergangenen Woche haben wir wieder einmal entscheidende Entwicklungen in der lateinamerikanischen Region und in der Welt erlebt. Zunächst einmal wollte ich die Tatsache hervorheben, dass der Kommandant Raul Castro Ruz während des Achten Kongresses der Kommunistischen Partei Kubas angekündigt hat, dass er nicht mehr wiedergewählt wird und die Führung der Partei so schnell wie möglich verlässt. Dieser Kongress wird bis zum 19. April stattfinden, wo voraussichtlich sein Nachfolger bestimmt wird. Dies ist zweifellos eine weitere Etappe, die sich in der kubanischen Revolution nach dem Rücktritt von Comandante Fidel Castro von der Präsidentschaft im Jahr 2006 und seinem Tod im Jahr 2016 nähert. In der Partei und in den Kadern der Regierung findet eine Erneuerung statt, die davon spricht, dass die nächste Generation die Zügel dieses politischen Projekts in die Hand nimmt, in Zeiten, die nicht weniger schwierig sind als damals, als Fidel und Raul Fulgencio Batista stürzten. Der derzeitige Präsident Mguel Díaz-Canel hat gezeigt, dass er der Aufgabe gewachsen ist, eine revolutionäre Regierung zu führen und gleichzeitig Reformen des Systems durchzuführen, ohne den sozialistischen Charakter zu gefährden. In Kuba brechen neue Zeiten an, mit neuen politischen Führern, die das 1959 von Che, Cienfuegos, Raul und Fidel Castro begonnene Werk fortsetzen.

Ebenfalls in Brasilien wurde die Unschuld von Lula da Silva, der wegen der angeblichen „Lava Jato“-Operation des ehemaligen Richters Sergio Moro zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, bestätigt. Mit diesem Präzedenzfall kann seine politische Karriere wieder Fahrt aufnehmen, da dies seine Disqualifikation, für öffentliche Ämter zu kandidieren, von nun an aufheben würde. Lula verbrachte von April 2018 bis November 2019 im Gefängnis, dann wurde er entlassen. In einem Prozess, der wie kaum ein anderer in der Geschichte politisiert werden könnte, ermöglichte seine Abwesenheit von der politischen Bühne weitgehend den Aufstieg des derzeitigen Präsidenten Jair Bolsonaro. Deshalb herrscht gerade jetzt eine gewisse Nervosität unter den Vertretern dieser Regierung über die Möglichkeit, ihren schwersten politischen Widersacher vor den Präsidentschaftswahlen im Oktober 2022 vollständig zu rehabilitieren. Dies ist zweifellos ein großer Sieg für den ehemaligen Gewerkschafter, der den Weg für einige Monate des verbleibenden Jahres öffnet, die etwas zu reden geben werden, bevor ein möglicher allmählicher Rückzug von Bolsonaro und seinem politischen Team bevorsteht, da die Daten des Durchgangs durch die Wahlen in der südamerikanischen Nation näher rücken.

Da sich die Covid-19-Pandemie weiterhin weltweit ausbreitet und das Thema Impfung für jedes Land zu einer Priorität wird, ist die Ankündigung der mexikanischen Regierung, einen eigenen, im Inland produzierten Impfstoff zu entwickeln, von großer Bedeutung. So wird in Mexiko der Prozess der Phase I des Impfstoffs „Patria“ beginnen. Sollte dieser Impfstoff in weiteren Tests erfolgreich sein, könnte er bis zu 85 Prozent billiger sein als andere importierte Impfstoffe, und es geht klar in Richtung Selbstversorgung in diesem Bereich bis Anfang des Jahres 2022. Wenn Impfstoffe einerseits Gegenstand von Spekulationen zu sein scheinen und es andererseits Exportbeschränkungen in der Europäischen Union und den USA gibt, ist es eine gute Strategie, Impfstoffe aus Kuba, Russland oder China zu beziehen. Noch kühner ist es, parallel einen eigenen Impfstoff zu entwickeln und dann in diesem heute sehr heiklen Bereich der Gesundheit von keinem anderen Land abhängig zu sein. Wenn die wichtigsten in der Welt verfügbaren Impfstoffe bereits im Land sind, Astra-Zeneca, Biontec-Pfizer, Cansino, Sputnik V, und sie die Einführung des kubanischen Impfstoffs „Sovereign 2“ in Erwägung ziehen, ist es auf lange Sicht eine vernünftige und produktive Wette, ein mexikanisches Medikament zu haben, da es möglich ist, dass die Auswirkungen der Pandemie noch viele Jahre lang präsent sein werden.

In Ecuador wurden die Stimmen bei den Wahlen vom Sonntag, 11. April, ausgezählt. Der Bankier und Geschäftsmann Guillermo Lasso wurde mit 52 Prozent der Stimmen gewählt, gegen 48 Prozent für Andres Arauz. Zweifellos spielten etwa 16 Prozent der ungültigen Stimmzettel eine Rolle. Dies wurde als Strategie von Anhängern des Kandidaten Yaku Perez dekretiert, der am Ende bei der Wahl von Lasso vorne lag. Das Andenland befindet sich an einem sehr hohen Punkt der Polarisierung, was sich auch in den Ergebnissen zeigt. Die Opposition gegen den neuen Präsidenten wird zweifellos stark sein, da seine Pläne zur Privatisierung der Wirtschaft und zur Liberalisierung des Arbeitsmarktes von den Arbeitern nicht begrüßt werden. Darüber hinaus hat Lasso bereits angedeutet, dass er Juan Guaidó einladen wird, die Macht zu übernehmen, anstelle des verfassungsmäßigen Präsidenten Nicolás Maduro. Für Venezuela und die Bolivarische Revolution unter Lasso in Ecuador kommen weitere Zeiten politischer Manöver.

Außerhalb der Grenzen Lateinamerikas findet eine neue Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und sowohl Russland als auch China statt. Präsident Joe Biden hob neue Sanktionen gegen Russland, und hat die Ausweisung von zehn Diplomaten aus dem Land angeordnet. Begründet wird dies unter anderem mit den angeblichen Cyberangriffen gegen die USA, der offensichtlichen Einmischung in die Wahlen in der Vergangenheit, der Präsenz von Truppen an der gemeinsamen russisch-ukrainischen Grenze und schließlich der seit 2014 bestehenden Präsenz Russlands auf der Halbinsel Krim. Reziprok Russland wiederum wählte zehn US-Diplomaten zu vertreiben, und das Verbot der Einreise in das Land von hochrangigen Beamten des Landes ausländischen Geheimdienstes. Seit Tagen und Wochen ist von einer möglichen Militäroperation in der Ukraine und einem Einsatz russischer Truppen in den angrenzenden Gebieten der Republiken Donezk und Lugansk die Rede. In ähnlicher Weise setzen die Vereinigten Staaten ihre Präsenz in der mitteleuropäischen Nation ein, als eine Form der proaktiven Abschreckung, angesichts der „russischen Aggression“.

Sowohl die NATO als auch die wichtigsten NATO-Länder haben sich auf ein Spiel der Provokation eingelassen, das in großer Gefahr steht, in einen heißen Krieg umzuschlagen, sobald menschliches Versagen in diese Verhandlungen eingreift. Während die ukrainische Regierung die volle Unterstützung der NATO zu erhalten scheint, liebäugelt nun sogar die Türkei mit Kiew, um ein politisches Bündnis zu schaffen. Da die NATO-Übungen in diesem Jahr mit „Defend 2021“ fortgesetzt werden und die Ukraine im Gegenzug ihre Truppen an ihre Grenzen verlegt, wird vorerst ein Krieg der Argumente und der Demonstration militärischer Macht geführt. Da sich die Nord Stream 2-Pipeline der Fertigstellung nähert, werden Beamte des Außenministeriums langsam nervös, wenn sie die Pipeline in Betrieb sehen.

China hielt seinerseits ein Treffen mit den Vereinigten Staaten in Fairbanks, Alaska, ab, das unter schlechten Bedingungen endete. Die USA versuchten eindeutig, China „aus einer Position der Stärke“ zu konfrontieren, wozu sich chinesische Diplomaten nicht in die Enge treiben lassen wollten. Mit dem Argument, dass Washington nicht die moralische Überlegenheit besitzt, um über Menschenrechte zu dozieren, und dass es zu Hause seine eigenen ungelösten Konflikte hat, endete dieses Treffen mit einem technischen Unentschieden. Die Spannungen mit der Insel Formosa, auch bekannt als Taiwan, sind heute der heißeste Punkt zwischen den Streitkräften der Volksrepublik China, der Republik China (Taiwan), den Vereinigten Staaten und Japan im Südchinesischen Meer. Da eine Einigung vorerst ausbleibt, bleibt zu hoffen, dass der gesunde Menschenverstand die Oberhand gewinnt, bevor es zu einem Verteidigungsimpuls kommt, der einen Krieg zwischen Taiwan und seinen Verbündeten und China auslösen könnte.

Zum Schluss möchte ich noch den Sekretär der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, ehren, der am 16. April 1886 geboren wurde. Thälmann widersetzte sich den Nationalsozialisten und wurde verhaftet und ins KZ Buchenwald gebracht, wo er am 18. August 1944 auf Befehl Hitlers hingerichtet wurde. Er wird als konsequenter sozialpolitischer Kämpfer und Antifaschist im wahrsten Sinne des Wortes in die Geschichte eingehen, der in der Deutschen Demokratischen Republik als Held galt.

Es lebe Ernst Thälmann!

Kein Krieg gegen Russland und China!

Hasta la victoria siempre!

Venceremos.

