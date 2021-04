Was Biden nicht über die USA in Afghanistan gesagt hat / Von Norman Solomon (Consortium News)

Truppen vor Ort sind nicht das einzige Maß für schreckliche Kriegsführung, schreibt Norman Solomon.



Von Norman Solomon

NormanSolomon.com

Als ich vor einem Dutzend Jahren in einem Flüchtlingslager in Kabul ein 7-jähriges Mädchen namens Guljumma traf, erzählte sie mir, dass eines Morgens früh Bomben fielen, während sie zu Hause im Helmand-Tal im Süden Afghanistans schlief. Mit einer sanften, sachlichen Stimme beschrieb Guljumma, was passiert war. Einige Leute in ihrer Familie starben. Sie verlor einen Arm.

Truppen vor Ort haben Guljummas Verwandte nicht getötet und sie mit nur einem Arm leben lassen. Der US-Luftkrieg hat es getan.

Es gibt keinen guten Grund anzunehmen, dass der Luftkrieg in Afghanistan vorbei sein wird, wenn – laut der Ankündigung von Präsident Joe Biden am Mittwoch – alle US-Streitkräfte aus diesem Land abgezogen werden.

Was Biden nicht sagte, war genauso bedeutsam wie das, was er sagte . Er erklärte, dass „US-Truppen sowie die von unseren NATO-Verbündeten und operativen Partnern eingesetzten Streitkräfte vor dem 11. September aus Afghanistan abreisen werden“. Und „wir werden nicht militärisch in Afghanistan involviert bleiben“.

Aber Biden sagte nicht, dass die Vereinigten Staaten aufhören werden, Afghanistan zu bombardieren . Darüber hinaus versprach er, „wir werden die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte weiterhin unterstützen“, eine Erklärung, die tatsächlich auf die stillschweigende Absicht hinweist, „militärisch in Afghanistan aktiv zu bleiben“.

Und während die großen Schlagzeilen und wichtigen Themen der Berichterstattung in den Medien mit pauschalen Aussagen gefüllt sind, dass der US-Krieg in Afghanistan im September enden wird, sagt das Kleingedruckte der Berichterstattung etwas anderes.

Die Schlagzeile oben auf der Homepage der New York Times während eines Großteils des Mittwochs proklamierte: „Der Abzug der US-Truppen in Afghanistan wird den längsten amerikanischen Krieg beenden.“

In Deckung begraben

Aber begraben, in der 32 nd Absatz einer Geschichte „Biden 11 Alle Kampftruppen aus Afghanistan von September zurückziehen zu“ , leitete die Zeiten berichtet : „Anstatt erklärte Truppen in Afghanistan, den Vereinigten Staaten wird höchstwahrscheinlich verlassen sich auf eine schattenhafte Kombination Aktuelle und ehemalige amerikanische Beamte sagten, dass es sich um heimliche Spezialeinheiten, Pentagon-Auftragnehmer und verdeckte Geheimdienstmitarbeiter handelt, um die gefährlichsten Bedrohungen der Qaida oder des islamischen Staates zu finden und anzugreifen. “Präsident Joe Biden kündigt am 14. April den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan an. (C-Span noch)

Matthew Hoh, ein Veteran des Marinekampfs, der 2009 aus Protest gegen den Afghanistan-Krieg der ranghöchste US-Beamte war, der aus dem Außenministerium ausschied, sagte meinen Kollegen am Institut für öffentliche Genauigkeit am Mittwoch:

„Unabhängig davon, ob die 3.500 anerkannten US-Truppen Afghanistan verlassen, wird das US-Militär weiterhin in Form von Tausenden von Spezialoperationen und CIA-Mitarbeitern in und um Afghanistan anwesend sein, und zwar durch Dutzende von Staffeln bemannter Angriffsflugzeuge und Drohnen, die auf Landbasen stationiert sind auf Flugzeugträgern in der Region und mit Hunderten von Marschflugkörpern auf Schiffen und U-Booten. “

Wir hören kaum davon, aber der US-Luftkrieg gegen Afghanistan war ein wesentlicher Bestandteil der Pentagon-Operationen dort. Und seit mehr als einem Jahr hat die US-Regierung nicht einmal die Anträge gestellt, offen zu legen, wie viel von diesen Bombenangriffen stattgefunden hat.

„Wir wissen es nicht, weil unsere Regierung es nicht will“, schrieben die fleißigen Forscher Medea Benjamin und Nicolas Davies letzten Monat.

„Von Januar 2004 bis Februar 2020 verfolgte das US-Militär, wie viele Bomben und Raketen es auf Afghanistan, den Irak und Syrien abgeworfen hatte, und veröffentlichte diese Zahlen in regelmäßigen monatlichen Airpower-Zusammenfassungen , die Journalisten und der Öffentlichkeit leicht zugänglich waren. Aber im März 2020 hat die Trump-Administration die Veröffentlichung von US Airpower Summaries abrupt eingestellt, und die Biden-Administration hat bisher auch keine veröffentlicht. “

Der US-Krieg in Afghanistan wird nicht enden, nur weil Biden und die US-Nachrichtenmedien dies uns mitteilen. Wie Guljumma und unzählige andere Afghanen erlebt haben, sind Truppen vor Ort nicht das einzige Maß für schreckliche Kriegsführung.

Unabhängig davon, was das Weiße Haus und die Schlagzeilen sagen, werden die US-Steuerzahler nicht aufhören, die Morde in Afghanistan zu subventionieren, bis die Bombenangriffe und „Spezialoperationen“, die geheim bleiben, ein Ende haben.

Norman Solomon ist der Nationaldirektor von RootsAction.org und Autor vieler Bücher, darunter War Made Easy: Wie Präsidenten und Experten uns immer wieder zu Tode spinnen. Er war ein Delegierter von Bernie Sanders aus Kalifornien bei den Democratic National Conventions 2016 und 2020. Solomon ist der Gründer und Geschäftsführer des Institute for Public Accuracy.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können die von Consortium News widerspiegeln oder nicht .

