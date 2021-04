Ukrainekonflikt: Biden und Blinken rudern zurück – Von Ray McGovern (antiwar.com)

by Ray McGovern

April 15, 2021

Ukraine: Die USA rudern zurück, nachdem Putin ihnen klar gemacht hat, dass das kein Spiel ist und dann musste auch der ukrainischen Präsident von seiner De-fakto-Kriegserklärung an Russland von vor drei Wochen: „Wir holen uns die Krim zurück“ abrücken und den ständigen Angriffen auf den Donbass, über die uns keiner in den westlichen Medien informiert hat und die Verlagerung der ukrainischen Armee, die uns nicht berichtet wurde, sondern nur die russische Reaktion als Aggression verkauft worden ist.

Präsident Joe Biden hat nun auf die „unerschütterliche“ Unterstützung verzichtet, die er, Außenminister Antony Blinken und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky gegeben hatten. Das wiederkehrende „unerschütterliche“ Meme wurde bis zum späten Dienstag nach Bidens Telefongespräch mit Putin am Dienstag gespielt.

Zelenskys früherer Beruf war Komödie. Aber was die ernsten Menschen in seinem Dekret vor drei Wochen (24. März) sahen, war eine de facto Kriegserklärung an Russland. Mit diesem Dekret wurde es die offizielle Politik der Ukraine, die Krim von Russland zurückzuholen. Kiew begann, mit der Bahn Tonnen von militärischer Ausrüstung nach Süden und Osten zu entsenden.

Und Russland tat dasselbe – Süd und West gegenüber der Krim und dem Donbass, wo die bewaffneten Zusammenstöße zwischen dem ukrainischen Regime und den Von westlichen Medien als „prorussischen Separatisten“ bezeichneten Kräften zugenommen haben), die entschlossen waren, ein gewisses Maß an Autonomie zu bewahren.

Mit starker rhetorischer Unterstützung durch die USA und der NATO schien das ukrainische Regime darauf bedacht zu sein, die Hunde des Krieges ausrutschen zu lassen. Dann sagte offenbar jemand – ob in Washington oder Moskau oder beides – Zelensky, dass „unerschütterliche“ Rhetorik ihn nicht vor einer Katastrophe schützen würde, sollte er dem russischen Bären zu fest an der Nase zwicken.



Am 9. April nutzte Zelensky seine Facebook-Seite, um die Hunde des Krieges abzuberufen und die Notwendigkeit zu betonen, einen neuen Waffenstillstand im Donbass zu etablieren. Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte gesagt, der Einsatz von Gewalt zur „Befreiung“ des Donbass sei inakzeptabel, da die Ukraine „das Leben ihrer Bürger an die erste Stelle setzt“, und zivile wie militärische Opfer seien massiv.



In einem Telefonat am 13. April äußerte Präsident Biden seine obligatorische Besorgnis über den russischen Militäraufbau in der Nähe der Ukraine und forderte Russland nach Angaben des Weißen Hauses auf, „die Spannungen zu entkoppsieren“. Dann schlug Biden in einem überraschenden Schritt ein bilaterales „Gipfeltreffen in einem Drittland in den kommenden Monaten vor, um die ganze Bandbreite der Probleme zu erörtern, mit denen die Vereinigten Staaten und Russland konfrontiert sind“. Bisher gab es keine Antwort aus Russland. Es würde mich nicht überraschen, wenn Putin untypisch eine Weile nicht reagiert.

Es scheint eine gute Wette zu sein, dass Präsident Putin der eigentliche Urheber des Telefongesprächs mit Biden war. Es scheint wahrscheinlich, dass Putin die gleiche Botschaft hinterließ, die er Zelensky wahrscheinlich gegeben haben dürfte; d.h. Du spielst mit dem Feuer.

Aber was hat in Kiew und Washington die meiste Aufmerksamkeit erregt?

Macht hinter der Rhetorik setzen



Am 13. April gab der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bekannt, dass Moskau in den vergangenen drei Wochen zwei Armeen und drei Luftformationen in westliche Regionen geschickt habe, „als Reaktion auf die militärischen Aktivitäten des Bündnisses, die Russland bedrohen“. Das „Bündnis“ ist natürlich die NATO, die ihre eigene Verstärkung und Manöver von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer verstärkt hat. Shoigu sagte, die Manöver in Westrussland würden noch zwei Wochen dauern.



Der Donbass: Russischer als ukrainisch

Die Ostukraine ist die Heimat von Millionen ethnischer Russen, von denen die meisten eine gewaltsame Ausnahme von den Plänen der Führer machten, die durch den vom Westen gesponserten Staatsstreich 2014 installiert wurden, um Russisch als Amtssprache zu verbieten und die Schrift des Putschregimes auf den Donbass auszudehnen. Als die lokalen Führer an Russland appellierten, sie zu annektieren, lehnte der Kreml sie ab, versprach aber die Art von Unterstützung, die verhindern würde, dass sie dezimiert oder ausgelöscht werden. Gestern bekräftigte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow dieses Versprechen und sagte spitz: „Wenn es zu einer Eskalation kommt, werden wir natürlich alles in unserer Macht Stehende tun, um unsere eigene Sicherheit und die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten, wo immer sie sich befinden.“ [Italics hinzugefügt.]





Civis Russicus Sum



In den letzten zwei Jahren konnten die Bewohner des Donbass durch ein von Putin erlassenes Präsidialdekret russische Staatsbürger werden. Bis Mitte 2020 soll Russland rund 200.000 russische Pässe an Ukrainer aus den „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk im Donbassausgestellt haben.

Putin als BeschützerDiese Ukrainer/Russen sind die Menschen, auf die sich Rjabkow bezieht. Sie sind auch einige der Leute, die Präsident Putin gezeigt hat, dass er besonders daran interessiert ist, vor Missbrauch zu schützen. In seiner Rede zur Lage der Nation im April 2005 betonte Putin, dass die Sowjetunion nach dem Zerfall der Sowjetunion „ein echtes Drama für die russische Nation wurde. Dutzende Millionen unserer Mitbürger und Mitpatrioten fanden sich außerhalb des russischen Territoriums wieder.“ …

Im November 2014, neun Monate nach dem Putsch in Kiew, wurde Putin von der ARD interviewt. Ich stelle mir vor, er hat in den letzten Tagen etwas ganz Ähnliches wie Zelensky und Biden gesagt. HINWEIS: Im Russischen sind die Worte „wir werden es nicht zulassen“ viel stärker.Heute gibt es Kämpfe in der Ostukraine. Die ukrainischen Zentralbehörden haben die Streitkräfte dorthin geschickt und setzen sogar ballistische Raketen ein. Spricht irgendjemand darüber? Kein einziges Wort. Und was bedeutet das? Was sagt es uns? Dies deutet darauf hin, dass Sie wollen, dass die ukrainischen Zentralbehörden alle dort vernichten, alle ihre politischen Feinde und Gegner. Wollen Sie das? Das tun wir auf keinen Fall. Und wir werden es nicht zulassen.

Ray McGovern arbeitet mit Tell the Word, einem Verlagsarm der ökumenischen Erlöserkirche in der Innenstadt von Washington. Zu seiner 27-jährigen Karriere als CIA-Analyst gehört die Tätigkeit als Chef der sowjetischen Abteilung für Außenpolitik und Vorbereiter/Briefer des Daily Brief des Präsidenten. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

