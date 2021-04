Mit Rückendeckung der USA droht die Ukraine den seit sieben Jahren bestehenden »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk mit Krieg. Russland will seine dortigen Staatsbürger verteidigen.



weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/400582.osteuropa-angriff-auf-donbass.html



