Mit dem Sputnik V-Impfstoff geimpfte Menschen haben bisher keine Thrombosen entwickelt

Bisher wurde kein einziger Fall von Thrombosen bei Menschen registriert, die mit dem in Russland hergestelltem Sputnik V geimpft wurden. Dies wurde am Mittwoch, dem 14. April, von der Leiterin von Roszdravnadzor Alla Samoilova öffentlich erklärt.

Die Leiterin von Roszdravnadzor (Föderaler Dienst für Überwachung im Gesundheitswesen in Russland) betonte, dass bei Menschen, die mit dem inländischen Impfstoff geimpft wurden, das Auftreten einer Thrombose vor dem Hintergrund der Verwendung von Serum oder als direkte Folge seiner Verwendung bis zu diesem Zeitpunkt nie festgestellt wurde.

Der Leiterin von Roszdravnadzor Alla Samoilova zufolge wurden diese Informationen auch vom argentinischen Gesundheitsministerium bestätigt.

Mehrstufige Reinigung des Impfstoffs mit High-Tech-Chromatographie und Mikrofiltrations schließen das Eindringen von hohen Mengen an Rest – DNA in den Impfstoff aus, was ein Risikofaktor für die Entstehung von Thrombosen ist.

Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollen im Mai und Juni die Produktion des russischen Präparats „Sputnik V“ inspizieren. Dies ist im Plan der Organisation zur Bewertung von Impfstoffen gegen COVID-19 festgelegt.

Roszdravnadzor untersteht dem Gesundheitsministerium der Russischen Föderation.

https://roszdravnadzor.gov.ru/

