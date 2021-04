Afghanistan: Bidens Behauptung, den am längsten andauerden Krieg der USA zu beenden, ist irreführend (covertactionmagazine.com)

https://covertactionmagazine.com/2021/04/15/bidens-claim-to-be-ending-americas-longest-war-misleading/

Spezialeinheiten, Pentagon-Auftragnehmer und Geheimdienstmitarbeiter bleiben bestehen

Am 14. April kündigte Präsident Joe Bidenan, er würde den längsten Krieg beenden und die US – Truppen aus Afghanistan bis zum Jahrestag der Terroranschläge .des 11. September 2001 abziehen.

Bis dahin werden auch die über6.000 NATO-Truppen abgezogen .

„Der Krieg in Afghanistan war nie als ein Unternehmen über mehrere Generationen gedacht“, sagte Biden während seiner Ausführungen im Weißen Hause, von dort wo auch Präsident George W. Bush angekündigt hatte, dass der Krieg im Oktober 2001 beginnen würde. „Wir wurden angegriffen . Wir sind mit klaren Zielen in den Krieg gezogen. Wir haben diese Ziele erreicht. Bin Laden ist tot und Al-Qaida ist in Afghanistan degradiert und es ist Zeit, den ewigen Krieg zu beenden. “

Bidens Behauptung, er beende den Krieg für immer, ist irreführend. Wie die New York Times berichtete, würden die Vereinigten Staaten nach dem formellen Abzug der US-Truppen mit einer „schattigen Kombination aus geheimen Spezialeinheiten, Pentagon-Auftragnehmern und verdeckten Geheimdienstmitarbeitern“ bleiben.

Ihre Mission wird es sein, „die gefährlichsten Bedrohungen der Qaida oder des islamischen Staates zu finden und anzugreifen, sagten aktuelle und ehemalige US-Beamte“. [1]

Die Times berichtete weiter, dass die Vereinigten Staaten eine Konstellation von Luftwaffenstützpunkten in der Region am Persischen Golf sowie in Jordanien und ein großes Luftwaffenhauptquartier in Katar unterhalten, das eine Startrampe für Langstrecken-Bomber- oder bewaffnete Drohnenmissionen nach Afghanistan bieten könnte . [2]

Matthew Hoh, ein Kampfveteran, der 2009 aus Protest gegen den Krieg aus dem Außenministerium ausschied, erklärte, ein echter Friedensprozess in Afghanistan sei „abhängig von ausländischen Streitkräften, die Afghanistan verlassen“.

Ferner sagte Hoh: „Unabhängig davon, ob die 3500 anerkannten US-Truppen Afghanistan verlassen, wird das US-Militär weiterhin in Form von Tausenden von Spezialoperationen und CIA-Mitarbeitern in und um Afghanistan durch Dutzende von Staffeln bemannter Angriffsflugzeuge und Drohnen anwesend sein stationiert auf Landbasen und Flugzeugträgern in der Region sowie von Hunderten von Marschflugkörpern auf Schiffen und U-Booten. “

Söldner R Us

Die Sinnlosigkeit der Ankündigung von US-Präsident Biden wird deutlich, wenn man bedenkt, dass das Pentagon mehr als sieben Auftragnehmer für jeden Soldaten oder jede Soldatin in Afghanistan beschäftigt . eine Erhöhung um einen Auftragnehmer für jeden Soldaten oder jede Soldatin vor einem Jahrzehnt .

Laut einem Bericht des Verteidigungsministeriums blieben bis Januar mehr als 18.000 Auftragnehmer in Afghanistan, als die Gesamtzahl der offiziellen Truppen auf 2.500 reduziert worden war .

Diese Summen spiegeln die Strategie der US-Regierung wider, den Krieg zugunsten privater Söldnerunternehmen auszulagern und den Krieg von der Öffentlichkeit auf zu Distanz zu halten und Meinungsverschiedenheiten abzuwenden, da relativ wenige Amerikaner direkt davon betroffen sind .

Die meisten Söldner sind ehemalige Militärveteranen, obwohl ein Prozentsatz aus Drittstaatsangehörigen besteht, denen nur geringe Löhne gezahlt werden, um geringfügige Aufgaben für das Militär zu erfüllen.

Eine der größten Söldnerfirmen ist DynCorp International aus Falls Church, Virginia, die Regierungsaufträge in Höhe von über 7 Milliarden US-Dollar erhalten hat, um die afghanische Armee auszubilden und Militärstützpunkte in Afghanistan zu verwalten .

Von 2002 bis 2013 erhielt DynCorp 69 Prozent aller Mittel des Außenministeriums . Das Forbes Magazine nannte es „einen der großen Gewinner des Iran- und des Afghanistankrieges“. Die Verlierer sind fast alle anderen.

Eine Blaupause für die US-Strategie in Afghanistan ist der geheime Krieg von 1959 bis 1975 in Laos, in dem die CIA mit Hunderten von zivilen Auftragnehmern zusammenarbeitete, die Spotter-Flugzeuge flogen, Bodenbasen betrieben und Radarstationen in Zivil betrieben, während sie ihre eigene private Armee unter den Hmong aufbauten den pro-kommunistischen Pathet Lao zu bekämpfen. [3]

Die CIA und die Special Forces haben erneut versucht, Stammeselemente in Afghanistan zu rekrutieren, und sind wie in Laos in Fehden zwischen Stämmen und Sekten verstrickt. [4]

Seit Jahren bilden US-Spezialeinheiten auch afghanische Sicherheitskräfte als Stellvertreter aus und führen Missionen im Stil von Phoenix durch, die trotz des formellen Truppenabzugs fortgesetzt werden sollen.

Was Onkel Sam wirklich in Afghanistan will

Der republikanische Kriegsfalke James Inhofe (R-OK) lambastierte Bidens Rückzugsplan und erklärte, dies sei eine „rücksichtslose und gefährliche Entscheidung. Willkürliche Fristen würden wahrscheinlich unsere Truppen in Gefahr bringen, alle Fortschritte gefährden, die wir gemacht haben, und zu einem Bürgerkrieg in Afghanistan führen – und einen Nährboden für internationale Terroristen schaffen. “ [5]

Inhofes Einschätzung ist fehlerhaft, weil die USA in 19 Jahren Krieg unter anderem keine großen Fortschritte erzielt haben – die Taliban sind laut dem Rat für auswärtige Beziehungen stärker als jemals zuvor seit 2001 und kontrollieren etwa ein Fünftel Afghanistans – und Afghanistan war nie wirklich ein Nährboden für internationale Terroristen. Die Flugzeugentführer vom 11. September kamen größtenteils aus Saudi-Arabien, und die Taliban stimmten zu, Osama Bin Laden nach den Anschlägen vom 11. September, die sie nie unterstützten, einem internationalen Gericht zu übergeben.

Der Afghanistankrieg wird auf unbestimmte Zeit andauern, nicht wegen der Bedrohung durch den Terrorismus – die durch die militärische Präsenz der USA verstärkt wird -, sondern weil die Vereinigten Staaten im Nahen Osten keinen Boden einräumen werden.

Die USA haben angekündigt, nach dem offiziellen Truppenabzug mindestens zwei Militärstützpunkte in Afghanistan zu behalten und während des Krieges über tausend Stützpunkte zu errichten.Onkel Sam begehrt auch den Mineralreichtum der Afghanen. Eine Umfrage des United States Geological Service aus dem Jahr 2007 ergab Mineralvorkommen in Höhe von fast 1 Billion US-Dollar, darunter riesige Eisen-, Kupfer-, Kobalt-, Gold- und kritische Industriemetalle wie Lithium , die bei der Herstellung von Batterien für Laptops und Brombeeren verwendet werden. In einem internen Pentagon-Memo heißt es, Afghanistan könne das „Saudi-Arabien des Lithiums“ werden.

Als die USA 2001 zum ersten Mal in Afghanistan einmarschierten, waren sie dabei, ihre militärische Infrastruktur in Zentralasien auszubauen. Afghanistan war eine wichtige Zwischenstation für dieses neue „Öldorado“, das bis zu 200 Milliarden Barrel Öl fasst – etwa das Zehnfache der in der Nordsee gefundenen Menge und ein Drittel der gesamten Reserven des Persischen Golfs.

Afghanistan wurde zu dieser Zeit als wichtiger Standort für eine Ölpipeline geschätzt, die zentralasiatisches Öl unter Umgehung Russlands in den Indischen Ozean transportieren sollte.

In den 1990er Jahren unternahm die südkalifornische Ölgesellschaft Unocal Schritte, um die Pipeline zu bauen, und umwarb sogar die Taliban. 2018 wurde der Grundstein für ein neues Pipeline-Projekt gelegt, das von den USA unterstützt wird und Öl von Turkmenistan nach Nordindien transportieren wird.

Die größte Befürchtung des US-Regierungsinstituts besteht darin, dass ein vollständiger Rückzug der USA aus Afghanistan dazu führen könnte, dass die USA in Afghanistan einen strategischen Halt gegenüber ihren wichtigsten geopolitischen Rivalen China und Russland verlieren

China hat kürzlich seinen Handel und seine Investitionen in Afghanistan – mit dem es eine Grenze teilt – erhöht und versucht, bessere Beziehungen zur afghanischen Regierung und zu den Taliban zu pflegen .

Russland eröffnete 2014 ein Kulturzentrum in Kabul , baute ein verlassenes sowjetisches Freundschaftszentrum wieder auf , erweiterte das Botschaftspersonal , erweiterte die Wirtschaftsinvestitionen und stellte der afghanischen Regierung 10.000 Kalaschnikow-Gewehre zur Verfügung . Sie unterstützte auch afghanische Wohnprojekte und nutzte die Kontakte in Kabul, um die Beziehungen zu ethnischen Machtvermittlern im Norden zu erneuern und die Taliban stillschweigend zu umwerben .

Wie in einem früheren CAM-Artikel dokumentiert , ist die derzeitige afghanische Regierung unter der Führung von Ashraf Ghani größtenteils eine Schöpfung der Vereinigten Staaten . Das Militär wird von den Vereinigten Staaten zu einem Preis von rund 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr finanziert . Diese Unterstützung wird – sofern der Kongress sie nicht abschneidet – neben umfangreichen US-Außenhilfeprogrammen fortgesetzt, die sich auf fast eine Milliarde pro Jahr belaufen .

Die USA wollen Ghani an der Macht zu halten, oder ihn mit einem anderen Proxy ersetzen , die sie zu gewinnen , um den geopolitischen Wettbewerb mit Russland und China helfen können, die wenig von den 19 – ten Jahrhundert „großes Spiel“ zwischen Großbritannien und Russland.

Solange das US-Imperium intakt bleibt, wird der Krieg als solcher weiter und weiter gehen – und weiter.

Helen Cooper, Thomas Gibbons-Neff und Eric Schmitt, „Biden legt das Enddatum für den längsten Krieg der Nation fest“, The New York Times , 14. April 2021, A1, A13. ↑ Cooper, Gibbons-Neff, Schmitt, „Biden legt das Enddatum für den längsten Krieg der Nation fest“, A13. ↑ Siehe Fred Branfman, Stimmen aus der Ebene der Gläser: Leben unter einem Luftkrieg , überarbeitete Ausgabe, mit neuem Vorwort von Alfred W. McCoy (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2013). ↑ Siehe Ann Scott Tyson, amerikanische Spartanerin: Das Versprechen, die Mission und der Verrat an Major Jim Gant (New York: William Morrow, 2014). Gant förderte eine Strategie des „Stammes-Engagements“. In der Provinz Kunar traf er einen afghanischen Häuptling, Malik Noorafzhal, den er nach dem indischen Häuptling des Zeitalters der Indianerkriege des 19. Jahrhunderts „Sitting Bull“ nannte. Jim Gant, „Ein Stamm nach dem anderen: Eine Strategie für den Erfolg in Afghanistan“, https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2009/2009_one_tribe_at_a_time.pdf ↑ Cooper, Gibbons-Neff, Schmitt, „Biden legt das Enddatum für den längsten Krieg der Nation fest“, A13. Inhofe sollte angemerkt werden, dass es sich um einen Kriegsprofiteur handelt. Er investierte in Raytheon-Aktien und forderte gleichzeitig eine Aufstockung des Verteidigungsbudgets als Vorsitzender des Streitkräfteausschusses des Senats . Raytheon ist ein führender Waffenhersteller. ↑

