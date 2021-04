Offener Brief zur Unterstützung des syrischen Volkes (Vereinigte Nationale Antikriegskoalition UNAC)

Pro-westliche syrische Exilanten haben eine Erklärung initiiert, die von einer Reihe „fortschrittlicher“ Einzelpersonen und Organisationen unterstützt wird. Die Erklärung trägt den Titel „Menschen durch Desinformation auslöschen: Syrien und der“ Antiimperialismus „der Narren“.

In dieser Erklärung, die das Ziel der USA und ihrer Verbündeten des Regimewechsels in Syrien unterstützt, greifen die Autoren diejenigen an, die konsequent ein Ende der Intervention der USA, der NATO, in Syrien unterstützt haben. Israel und andere repressive Staaten im Nahen Osten.

Ihre Erklärung wurde von einer Reihe von Menschen in den USA und auf der ganzen Welt unterzeichnet. UNAC war eine der Gruppen, die diese Erklärung kritisierte.

Der Krieg gegen Syrien war für die Friedensbewegung ein besonders umstrittenes Thema. Deshalb haben wir und andere die folgende Erklärung abgegeben, in der unsere Position erläutert wird. Wenn Sie dieser Aussage zustimmen, bitten wir Sie, als Einzelperson oder Organisation zu unterschreiben, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken.

Als die Biden-Administration ihr Amt in den USA antrat, bestand eine ihrer ersten Maßnahmen darin, die Anzahl der US-Truppen in der nordöstlichen Region Syriens zu erhöhen, die derzeit von den Vereinigten Staaten und ihren Vertretern besetzt ist. Kurz danach bombardierten die Vereinigten Staaten eine syrische Stadt an der Ostgrenze und töteten bis zu 30 Syrer, angeblich um feindliche „irakische Milizsoldaten“ anzugreifen oder eine „Nachricht“ an den Iran zu senden. US-Proxies verkaufen syrisches Getreide in der Türkei und ein in den USA ansässiges Unternehmen betreibt jetzt eine Raffinerie auf syrischem Territorium, die von US-Truppen und Proxies besetzt ist.

Im vergangenen Jahr verabschiedete der Kongress die Caesar-Sanktionen als Änderung des massiven Gesetzes über Verteidigungsmittel. Diese Sanktionen führen dazu, dass das syrische Volk auf die Grundbedürfnisse wie Nahrung, Energie und Medizin verzichtet. Sie haben die syrische Währung zerstört und verursachen buchstäblich Hunger. Derzeit ist es selbst für die Vereinten Nationen unmöglich, Hilfe nach Syrien zu bringen.

Darüber hinaus blockieren diese Sanktionen den Wiederaufbau und die Rückkehr von Hunderttausenden von Flüchtlingen aus verarmten Lagern in den umliegenden Staaten. Syrer können nicht zurückkehren, wenn es kein Trinkwasser, Essen oder Unterkunft für ihre Familien gibt. Die einzigen Syrer, die internationale Hilfe erhalten können, sind diejenigen in den von den USA besetzten Gebieten und diejenigen in Gebieten, die vom US-Verbündeten Al Nusra / Al Qaida kontrolliert werden.

In jüngster Zeit hat die Propaganda gegen Syrien zugenommen, unterstützt von prominenten Aktivisten auf der „Linken“. Dies beinhaltete Angriffe auf die Mehrheit der US-Antikriegsbewegung, die sich auf die Bekämpfung der Aggression der USA und von außen gegen Syrien konzentrierte und das Recht Syriens unterstützt, seine nationale Souveränität gegen diese Aggression von außen zu verteidigen. Die klare Tatsache ist, dass die US-Regierung zusammen mit ihren Verbündeten in der NATO, Israel und anderen reaktionären Staaten des Nahen Ostens die Hauptursache für die derzeitige Verwüstung des syrischen Volkes ist. Die USA und ihre Verbündeten haben Zehntausenden ausländischer Kämpfer die Einreise nach Syrien erleichtert, um ihre Agenda für Regimewechsel zu unterstützen.

Wie bei den Lügen über Massenvernichtungswaffen, die zur Invasion und Besetzung des Irak durch die USA geführt haben, haben die USA und ihre Verbündeten Vorwürfe gegen Syrien erhoben, indem sie chemische Waffen und Terror gegen das eigene Volk eingesetzt haben, die inzwischen völlig diskreditiert und widerlegt wurden. Deshalb:



1. Wir verurteilen die illegale Besetzung syrischen Territoriums durch US-Streitkräfte und ihre Stellvertreter sowie ihre illegalen und nicht provozierten militärischen Angriffe auf syrischen Boden und das syrische Volk.

2. Wir verurteilen den anhaltenden Diebstahl von syrischem Öl und syrischem Getreide durch US-Vertreter, Ressourcen, die das syrische Volk dringend benötigt.

3. Wir verurteilen die sogenannten Caesar-Sanktionen, illegale, unmoralische einseitige Zwangsmaßnahmen.

4. Wir verurteilen den US-Krieg gegen die Syrische Republik und die hartnäckige Verletzung der syrischen Souveränität.

5. Wir fordern den Abzug ALLER US-Truppen und die US-Finanzierung ausländischer Söldner sowie die US-Finanzierung bewaffneter interner Oppositionskräfte aus Syrien, dem Irak und Afghanistan sowie die Aufhebung der US-Marineblockade des Jemen.

6. Wir fordern ein Ende der illegalen US-Sanktionen gegen Syrien

Erstunterzeichner:

United National Antiwar Coalition, Syria Solidarity Movement, Hands Off Syria Coalition, Hands off Syria Coalition – Australia, U.S. Peace Council, International Action Center, Arab Americans for Syria, Freedom Road Socialist Organization, Popular Resistance, Black Alliance for Peace, Hamilton Coalition to Stop the Wars, Youth Against Empire

HIER UNTERZEICHNEN:

https://unac.notowar.net/statement-of-solidarity-with-the-syrian-people/



