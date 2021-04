Die ukrainische Regierung plant offensichtlich einen direkten Angriff auf das Gebiet des Donbass in der Ostukraine. Die Bewohner dieser Gebiete sind Kiews Macht entkommen, nachdem 2014 die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine durch einen gewaltsamen Staatsstreich gestürzt wurde.



Die USA haben jetzt ihre Unterstützung für den Angriff angedeutet, der offenbar von der ukrainischen Regierung geplant wird. Der Westen – und auch deutsche Medien und Politiker – versuchen jedoch, Russland als Angreifer darzustellen, weil die russische Regierung diesen Angriff verhindern will.



Wir dürfen diese geplante Eskalation nicht akzeptieren und sollten eine friedliche Lösung des Konflikts verlangen.



Am kommenden Samstag, den 17. April, laden wir Sie um 19 Uhr zu einer Friedenskonsultation ein, um zu erfahren, wie wir dies erreichen können.

Treten Sie uns über diesen Link bei: https://us02web.zoom.us/j/3216854044

