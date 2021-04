Bundeskabinett hat Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Sogar Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr ab einer Inzidenz von 100 sollen durchgesetzt werden. Muss noch vom Bundesrat bestätigt werden.

Gegen den Widerstand einiger Bundesländer und gegen den Widerstand zahlreicher Experten sollen jetzt sogar Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr ab einer Inzidenz von 100 durchgesetzt werden.



Einzelheiten der Massnahmen hier:

https://www.fr.de/politik/corona-deutschland-merkel-infektionsschutzgesetz-bruecken-lockdown-coronavirus-regeln-notbremse-pandemie-news-90316371.html

