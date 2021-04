Ukraine/Russland/EU

Die russische Presseagentur TASS berichtet heute, laut Kreml-Sprecher Peskow habe Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem Telefongespräch mit Präsident Putin zwar ihre Besorgnis über Russlands Militärkonzentration in der Nähe seiner Grenze zur Ostukraine geäußert, jedoch habe sie nicht gefordert, diese zu verringern.

Der Vorsitzende der konservativen EVP im Europaparlament, Manfred Weber von der CSU, hat angesichts der russischen Truppenverlegungen an die Grenze zur Ukraine schärfere Sanktionen gegen Russland ins Gespräch gebracht.

