Rede der Frente Unido América Latina – Vereinigte Front für Lateinamerika – 10. April 2021 – Von Axel Plasa

Rede der Vereinigten Front Lateinamerika vom 10. April 2021

Spanisch: Actualización: Las elecciones para los representantes convencionales constituyentes en Chile fueron pospuestas para el 15 y 16 de mayo 2021.

Deutsch: Update: Die Wahlen für die Vertreter der verfassungsgebende Konvention in Chile wurden auf den 15. und 16. Mai 2021 verschoben.

Der kommende Sonntag, der 11. April 2021, könnte ein entscheidendes Datum für die lateinamerikanische Region werden. Somit befindet sich die zweite Runde, die in Ecuador stattfinden wird, in der Endphase, und seit dem letzten 9. April ist das Wahlverbot in Kraft getreten. UNES-Kandidat Andrés Arauz steht Guillermo Lasso von CREO gegenüber. Nach einer ersten Runde, in der Arauz 32 Prozent der Stimmen erhielt, aber die erforderliche Mehrheit verfehlte, steht er dem ecuadorianischen Bankier und Geschäftsmann gegenüber, der die ecuadorianische Rechte vertritt. Diese Wahlen sind bedeutsam, da nach dem Rücktritt des scheidenden Präsidenten Lenin Moreno und dem damit verbundenen Verrat seiner Partei Alianza País die Möglichkeit besteht, den Andenstaat in die Gruppe der fortschrittlichen lateinamerikanischen Länder zurückzuführen.

Ebenfalls am Sonntag, den 11. April, finden in Peru Präsidentschaftswahlen statt, das selbst in letzter Zeit sehr instabile Zeiten erlebt hat, mit der Absetzung von Präsident Vizcarra zuerst, und der kurzlebigen Interimspräsidentschaft von Mario Merino, bis zur Ernennung von Francisco Sagasti als neuem Interimspräsidenten. Mit Blick auf diese Wahlen kursieren die Namen von Veronika Mendoza, die Juntos por Perú vertritt und die am besten positionierte Kandidatin der Linken ist, gegen den Kandidaten Rafael López Aliaga, einen peruanischen Geschäftsmann, der sich als natürlicher Kandidat der Ultrarechten abzeichnet und dem sogar vorgeworfen wird, Mitglied des Opus Dei zu sein. Wenn Mendoza die Wahlen gewinnt, könnte Peru seine erste gewählte linke Regierung haben, was der Gruppe der progressiven Länder zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine neue Wendung geben könnte.

In Chile schließlich findet am 10. und 11. April die Wahl der Vertreter statt, die Teil der verfassungsgebenden Versammlung für die neue Magna Carta des Landes sein werden. Auch wenn viel Druck ausgeübt wurde, um die Abstimmung zu verhindern, und die Straßendemonstrationen in der Hauptstadt Santiago, aber auch im ganzen Land nicht aufgehört haben, ist diese Abstimmung die Möglichkeit, die südamerikanische Nation neu zu gründen und möglicherweise die Untugenden der aktuellen Verfassung zu überwinden, die von keinem geringeren als General Augusto Pinochet verkündet wurde.

Da diese drei gleichzeitigen Wahlen auf denselben Tag fallen, kann er als Schlüsseldatum betrachtet werden, das man angesichts der mittelfristigen Entwicklungen verfolgen sollte, insbesondere für Venezuela, Kuba oder Bolivien, die mit einer Reihe von restriktiven und sanktionierenden Maßnahmen konfrontiert sind, die von den USA orchestriert und bisher von einem Konzert gleichgesinnter Regierungen umgesetzt wurden. Eine Veränderung des regionalen Gleichgewichts wäre gerade für diese Länder eine wesentliche Verbesserung, aber für eine neue, von den Leitlinien des „Washington Consensus“ unabhängigere Regionalpolitik.

Am 6. und 7. April besuchte der Leiter des U.S. Southern Command, Craig Faller, Montevideo, Uruguay, wo er sich mit uruguayischen Zivil- und Militärbehörden traf. Dieser Besuch in einem der Länder, die auf der politischen Linie der USA liegen, ist nicht ganz überraschend. Admiral Faller war unter anderem mit der Leitung der School of the Americas betraut, die leider durch die jahrzehntelange Ausbildung lateinamerikanischer Militärs berühmt wurde. Kurzum, gerade jetzt ist Loyalität, selbst aus einem Land wie Uruguay inmitten solch unsicherer Zeiten für den US-Imperialismus wichtiger denn je geworden.

In Mexiko starb eine salvadorianische Migrantin in Tulum, Quintana Roo, nachdem sie von der mexikanischen Polizei festgenommen wurde. Dieser Tod wurde aufgrund der bestehenden Polizeigewalt im Land scharf kritisiert, zusätzlich zu der Tatsache, dass er sich in einem touristischen Gebiet der mexikanischen Karibik ereignete. Auch in touristischen Gebieten herrscht oft eine tiefe Ungleichheit zwischen Touristen und den Einheimischen oder Ausländern, die dort arbeiten. Präsident Lopez Obrador verurteilte den Vorfall scharf und ordnete eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse an.

Der Unterstaatssekretär für Menschenrechte, Alejandro Encinas, gab die Zahl der Toten bekannt, die seit 2018 in Massengräbern im Land gefunden wurden. Der Kampf der beiden Drogenhandelsorganisationen gegeneinander, aber auch gegen die mexikanische Armee, hat zu einer sehr hohen Todesrate in den Konfliktzonen geführt. Erst jetzt beginnen weitere Gräber in den Bundesstaaten Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato und Sonora entdeckt zu werden, die das wahre Ausmaß des vom ehemaligen Präsidenten Felipe Calderon 2006 initiierten Krieges gegen die Drogen zeigen. Ebenso stellt das gewaltsame Verschwinden von Personen eines der Hauptprobleme dar, die Anlass zur Sorge geben. Es wird geschätzt, dass Frauen im Allgemeinen 24 Prozent der Fälle in allen Altersgruppen verwirrt darstellen. Aber wenn wir den Fall von Frauen und Mädchen unter 18 Jahren betrachten, stellen sie mehr als 55 Prozent der registrierten Fälle dar. Daraus ergibt sich, dass für die Gesellschaft im Allgemeinen, aber für junge Frauen, das gewaltsame Verschwindenlassen weiterhin ein ernstes soziales Problem in Mexiko darstellt.

In der Zwischenzeit richtet die Covid 19-Pandemie in Brasilien weiterhin verheerende Schäden an. Mit mehr als 4.000 Todesfällen an einem Tag am 7. April gehört das Land zu den Ländern mit der höchsten Todesrate. Nachdem das politische Management von Jair Bolsonaro und seinen flüchtigen Gesundheitsministern, der Pandemie Covid 19 sehr schlecht war, scheint es, dass nun der Zusammenbruch der Krankenhausinfrastruktur näher denn je wäre. Darüber hinaus leistet Venezuela humanitäre Hilfe in Form von Krankenhaussauerstoff, an dem es im Bundesstaat Amazonas seit mehreren Wochen mangelt. In einem der ungleichsten Länder der Region hat die Pandemie diese historischen Widersprüche weiter verschärft.

Es lohnt sich, noch einmal zu wiederholen, dass es nur dann möglich sein wird, das Coronavirus zu besiegen, wenn alle Länder die notwendigen Impfstoffe gegen das Virus erhalten können. Solange die bestehende Hortung unter den meisten Industrienationen anhält und die erste Wahl für die eigene Bevölkerung getroffen wird, wird es in den Ländern des Südens weitere verheerende Wellen mit mehr Todesfällen geben, die hätten vermieden werden können. Wir befinden uns in schwierigen Zeiten, in denen selbst die deutsche Regierung große Schwierigkeiten hat, ihre Absicht, die Bevölkerung konsequent zu impfen, zu erfüllen und sogar die dritte Welle, die noch in vollem Gange ist, einzudämmen. Wenn die Kräfte nicht auf internationaler Ebene mit einer echten globalen Solidarität gebündelt werden, wird das Coronavirus noch lange fortbestehen, zum Teil aufgrund der gleichen Spaltung und des Egoismus, der bei den Menschen vorherrscht.

Für ein geeintes und solidarisches Lateinamerika!

US-Imperialismus raus aus Südamerika!

Hasta la victoria siempre!

Venceremos.

Discurso del Frente Unido América Latina del 10 de abril 2021

El próximo domingo 11 de abril 2021 podría convertirse en una fecha crucial para la región de América Latina. Así, la segunda vuelta que se va a llevar a cabo en el Ecuador está en la recta final, y desde el pasado 9 de abril entró en vigor la veda electoral. El candidato de UNES, Andrés Arauz se enfrenta a Guillermo Lasso de CREO. Tras una primera vuelta, donde Arauz logró el 32 por ciento de los votos, pero faltó en alcancar la mayoría requerida, se enfrenta al banquero y empresario ecuatoriano, quien representa a la derecha ecuatoriana. Estos comicios son significativos, puesto que después del viraje del presidente saliente Lenin Moreno y la consecuente traición de su partido Alianza País, está la posibilidad de devolver a la nación andina al grupo de los países progresistas latinoamericanos.

Igualmente el domingo 11 de abril se van a celebrar los comicios presidenciales en el Perú, que a su vez vivió tiempos muy inestables recientemente con la destitución del presidente Vizcarra primero, y la efímera presidencia interina de Mario Merino, hasta el nombramiento de Francisco Sagasti como nuevo presidente interino. Con vistas a estas elecciones circulan ante todo los nombres de Veronika Mendoza, que representa Juntos por Perú y es la candidata de izquierda mejor posicionada, contra el candidato Rafael López Aliaga, un empresario peruano que se perfila como el candidato natural de la ultra derecha, incluso acusado de ser miembro del Opus Dei. De ganar Mendoza en las elecciones, el Perú podría tener su primer gobierno electo de izquierda, que podría darle un nuevo giro al grupo de países progresistas por primera vez en su historia.

Finalmente en Chile se celebran las votaciones para los representantes que van a formar parte de la Constituyente para la nueva Carta Magna del país. Aún cuando mucha presión se ha hecho por impedir el voto, y las manifestaciones en la calle no han cesado en la capital Santiago, pero también en todo el país, este voto es la posibilidad de refundar la nación suramericana y posiblemente superar los vicios de la constitución vigente que fue promulgada por nadie menos que el general Augusto Pinochet.

Siendo estos tres comicios simultáneos en un mismo día, se puede considerar que es una fecha clave que seguir de cara a los desarrollo a medio término, concretamente sobre todo para con Venezuela, Cuba o Bolivia, que se enfrentan a una serie de medidas restrictivas y sancionadoras orquestradas por EUA e implementadas hasta ahora por un concierto de gobiernos afines. Si la balanza regional cambiase, esto sería una mejora sustancial para esos países concretamente, pero para una nueva política regional más independiente de las directrices del “Consenso de Washington”.

Justamente el pasado 6 y 7 de abril el jefe del Comando del Sur de Estados Unidos, Craig Faller visitó Montevideo, Uruguay, donde se reunió con autoridades civiles y militares uruguayas. Esta visita en uno de los países que se encuentran en la línea política de EUA no es del todo sorprendente. El almirante Faller estuvo a cargo entre otros puestos, de dirigir la escuela de las Américas, que tristemente se hizo famosa por formar a los militares latinoamericanos por décadas. En definitiva ahora mismo la lealtad, así sea de un país como Uruguay en medio de tiempos tan inciertos para el imperialismo estadounidense se ha vuelto más importante que nunca.

En México por su lado una migrante salvadoreña murió en Tulum, Quintana Roo al ser detenida por la policía mexicana. Esta muerte fue el objeto de duras críticas por la violencia policial existente en el país, aunado al hecho que se el hecho ocurriera en una zona netamente turística del Caribe mexicano. A menudo las zonas turísticas también ocultan una profunda desigualdad entre los turistas y los locales o extranjeros que trabajan ahí. El presidente López Obrador condenó con dureza este incidente, a la vez que mandó una investigación independiente sobre los sucesos.

El subsecretario encargado de los derechos humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer la cifra de fallecidos encontrados en fosas comunes en el país desde 2018. Tanto las organizaciones dedicadas al narcotráfico entre sí, pero también contra el ejército mexicano, han llevado a una tasa de mortandad en zonas de conflicto altísima. Recién ahora se comienzan a descubrir más fosas en los estados de Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora, las cuales evidencian la verdadera extensión de la guerra contra el narco iniciada por el ex presidente Felipe Calderón en 2006. Asimismo la desaparición forzada de personas constituye uno de los principales temas de preocupación. Se estima que en términos generales las mujeres representarían el 24 por ciento de los casos en todas las edades confundidas. Pero si se ve en el caso de las mujeres y niñas de menores de 18 años, representan más del 55 por ciento de los casos registrados. En consecuencia se ve cómo para la sociedad en general, pero para las jóvenes mujeres, la desaparición forzada sigue siendo un grave problema social imperante en México.

Mientras tanto la pandemia del Covid 19 en Brasil sigue haciendo estragos, posicionando a ese país entre los que tienen la más alta tasa de mortandad, con más de 4000 decesos en un día el pasado 7 de abril. Cuando la gestión política de Jair Bolsonaro y de sus efímeros ministros de salud, de la pandemia del Covid 19 ha sido paupérima, al parecer ahora sí el colapso de la infraestructura hospitalaria estaría más cerca que nunca. Además de que en el Amazonas Venezuela ha estado prestando ayuda humanitaria en la forma de oxígeno hospitalario, el cual hace falta desde varias semanas en el estado del Amazonas. En uno de los países más desiguales de la región la pandemia vino a exasperar aún más esas contradicciones históricas.

Cabe repetir nuevamente que solamente sí todos los países puedan obtener las vacunas necesarias contra el coronavirus, se podrá llegar a vencerlo. En la medida que el acaparamiento existente entre las naciones más industrializadas se perpetúe, y que se opte en primer instancia por la propia población los países del sur tendrán olas más devastadoras con más muertos que se hubieran podido evitar. Estamos en tiempos difíciles, donde incluso el gobierno alemán está demostrando serias dificultados para cumplir con su propósito de vacunar de forma consecuente a la población, incluso de contener la tercera ola aún en pleno desarrollo. Si no se unen las fuerzas a nivel internacional con una verdadera solidaridad, el coronavirus seguirá por mucho tiempo más, en parte por la misma división y el egoísmo predominantes en el ser humano.

¡Por una América Latina unida y solidaria!

¡Fuera el imperialismo estadounidense del Cono sur!

Hasta la victoria siempre!

Venceremos.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related